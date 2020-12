Champions League heute live: Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER

Der BVB (Borussia Dortmund) gastiert heute in St. Petersburg. Goal ist am 6. Spieltag der UEFA Champions League im LIVE-TICKER mit dabei.

Zeit für die letzten Gruppenspiele der Königsklasse! Heute Abend ist der BVB in St. Petersburg zu Gast und trifft am 6. Spieltag auf Zenit Um 18.55 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Der BVB kann den Gruppensieg eintüten, parallel treffen und der aufeinander. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Spiel im TV und LIVE-STREAM.

Zenit St. Petersburg vs. BVB ( ) Anpfiff: 18.55 Uhr Tore: - Aufstellung Zenit Kerzhakov - Sutormin, Prokhin, Rakytskyy, Douglas - Ozdoev, Barrios - Kuzyaev, Azmoun, Malcom - Driussi Aufstellung BVB Hitz - Piszczek, Hummels, Can - Passlack, Bellingham, Witsel, Schulz - Hazard, Reus, Brandt Gelbe Karten: -

vor Beginn | Der BVB beginnt so: Hitz - Passlack, Piszczek, Hummels, Can, Schulz - Belingham, Witsel - Reus, Brandt, Hazard.

vor Beginn | Die Aufstellungen sind da. Zenit beginnt folgendermaßen: Kerzhakov - Sutormin, Prokhin, Rakytskyy, Douglas Santos - Kuzyaev, Barrios, Ozdoev - Malcom, Azmoun, Driussi.

vor Beginn | Schlussakt in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/2020, zum Auftakt des Spieltags geht es für den BVB noch um den Gruppensieg. Voraussetzung dafür: Ein Sieg heute gegen Zenit. Auf geht's!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der zur Begegnung des 6. Gruppen-Spieltages zwischen Zenit St. Petersburg und dem BVB (Borussia Dortmund).

Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Zenit:

Kerzhakov - Sutormin, Prokhin, Rakytskyy, Douglas - Ozdoev, Barrios - Kuzyaev, Azmoun, Malcom - Driussi

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Piszczek, Hummels, Can - Passlack, Bellingham, Witsel, Schulz - Hazard, Reus, Brandt

In der UEFA Champions League zählt es heute: Der BVB (Borussia Dortmund) ist bei Zenit in zu Gast und will den Gruppensieg holen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

Nicht relevant? Entgegen der Ansage des Trainers will Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg mit seinem Rumpfkader den Gruppensieg einfahren.

Dortmund/St. Petersburg (SID) Die ungemütliche 34-Stunden-Reise in die eisige Zarenresidenz ist am Ende doch noch eine Mission Gruppensieg geworden. Zwar hatte Lucien Favre den ersten Platz im Handstreich für "nicht relevant" erklärt - aber ein paar Tage später ist alles anders: Borussia Dortmund will mit seinem Rumpfkader bei Zenit St. Petersburg am Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) rotieren und siegen. Und das so sicher wie möglich.

"Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, sonst bräuchten wir erst gar nicht in den Flieger steigen", betonte Sportdirektor Michael Zorc. Auch Favre zeigte sich geläutert. Denn im Champions-League-Fernduell mit Lazio Rom (ein Punkt weniger) geht es im Corona-Hotspot um Millionen und einen potenziell einfacheren Achtelfinalgegner.

"Flughafen - Hotel - Spiel - Flughafen", so beschrieb der BVB den pandemiegerechten "Blasen"-Plan für die beiden 1700-km-Strecken. Einige Spieler kommen auf dem Zahnfleisch daher. "Es tut manchmal weh, auch während der Spiele, wir müssen uns einfach durchbeißen", sagte der selbst angeschlagene Nationalspieler Emre Can: "Wir können es nicht ändern, dass es so viele Spiele gibt."

Umso ärgerlicher, dass ein umstrittener Elfmeter den BVB den Sieg gegen Lazio (1:1) kostete. Somit kommt dem Spiel bei Zenit noch sportliche Bedeutung zu, es können nicht alle geschlauchten Stars eine Pause bekommen. "Wir müssen aufpassen, die Rotation bleibt sehr wichtig in dieser Situation", warnte jedoch Favre.

Acht Profis sind angegriffen und fehlen, besonders hart ist weiterhin die Abwesenheit des norwegischen Starstürmers Erling Haaland. Gegen Rom und bei (1:1) hat der BVB keinen Weg gefunden, seinen Ausnahmetorjäger auch nur annähernd zu ersetzen. Marco Reus und Julian Brandt scheiterten an der Aufgabe.

"Wir haben in der Mannschaft nicht so viele, wenn Haaland ausfällt", sagte Can, Torhüter Roman Bürki aber hat schon eine Idee: "Ich bin froh, dass wir unseren kleinen Mouki noch haben."

Youssoufa Moukoko, 16, ist zumindest ein klassischer Stürmer. Er könnte in St. Petersburg den Nigerianer Celestine Babayaro als jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte ablösen. Die Hoffnung auf eine Rückkehr von Innenverteidiger Manuel Akanji (Knieprobleme) und Europameister Raphael Guerreiro (Muskelbeschwerden) erfüllte sich nicht.

"Egal, wer reinkommt, alle wollen immer Gas geben", sagte Can. Auch bei den angesagten minus drei bis minus sechs Grad Celsius. Nach einem Trainingsplatz haben sich die Dortmunder erst gar nicht umgeschaut: Einerseits wegen Corona-Bedenken, andererseits waren die Optionen ohnehin gefroren.

Möglicherweise, das könnte dem BVB in die Karten spielen, wird von Zenit nicht mehr die allergrößte Gegenwehr kommen: Die Champions League war eine einzige Enttäuschung, nicht mal auf die besteht noch eine Chance. "Jetzt müssen wir uns auf die russische Liga konzentrieren", forderte Trainer Sergej Semak.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

St. Petersburg: Kerschakow - Sutormin, Prochin, Rakyzkij, Schirkow - Osdojew, Barrios - Kusjajew, Azmoun, Malcom - Dsjuba. - Trainer: Semak

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Passlack, Witsel, Bellingham, Schulz - Sancho, Reus - Hazard. - Trainer: Favre

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Gruppentabelle

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. BVB 5 +6 10 2. Lazio Rom 5 +4 9 3. FC Brügge 5 -2 7 4. Zenit 5 -8 1

Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten

Dies ist das 4. Duell zwischen Zenit St Petersburg und Borussia Dortmund in der Champions League, die Dortmunder gewannen 2 der bisherigen 3 Spiele (N1).

Borussia Dortmund gastiert in der Champions League das 2. Mal in St. Petersburg, im bisher einzigen Spiel dort gewann der BVB das Achtelfinal-Hinspiel der Saison 2013-14 mit 4-2 und erreichte anschließend das Viertelfinale.

Zenit St Petersburg hat alle 3 Heimspiele in der Champions League gegen deutsche Teams verloren: 2014 unterlag man Borussia Dortmund und , im November 2019 zogen die Russen gegen den Kürzeren.

Zenit wird seine Champions-League-Gruppe zum 2. Mal in Folge als Letzter beenden, selbst bei einem Sieg gegen Dortmund hätte man die schlechteste Punktausbeute in der Champions-League-Geschichte dieses Klubs.

Zenit hat nur 1-mal in 7 Anläufen das letzte Gruppenspiel der Champions League gewonnen (U1 N5), 2012-13 gab es ein 1-0 gegen den AC Milan.

Borussia Dortmund könnte erstmals seit Oktober 2016 wieder 2 Champions-League-Auswärtsspiele in Folge gewinnen.

Dortmund hat in den letzten beiden Jahren jeweils sein letztes Gruppenspiel in der Champions League gewonnen – 3 Jahre in Folge ist dies dem BVB noch nie geglückt.

Keine Mannschaft hat in dieser Champions-League-Saison weniger Schüsse auf das gegnerische Tor gebracht als Zenit (10), in 2 der bisherigen 5 Spiele gelang den Russen kein einziger Schuss aufs Tor, darunter auch im Hinspiel in Dortmund.

Kein Spieler hat in dieser Champions-League-Saison mehr Treffer erzielt als Dortmunds Erling Haaland (6). Insgesamt bringt der Norweger es in der Königsklasse auf 16 Treffer in 12 Spielen, nur in 2 seiner Spiele blieb er torlos.

Dortmunds Erling Haaland hat in dieser Champions-League-Saison mehr Schüsse auf den gegnerischen Kasten gebracht als jeder andere Spieler (11). Von allen Spielern, die in dieser Saison mindestens 100 Ballkontakte hatten, hat Haaland die höchste Quote im gegnerischen Strafraum (26 % - 32/121).

