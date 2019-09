Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM? So wird das Montagsspiel der Bundesliga übertragen

Im ersten Bundesliga-Montagsspiel trifft der VfL Wolfsburg auf 1899 Hoffenheim. Wir zeigen Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Das erste Montagsspiel der Saison steht an: Der VfL Wolfsburg empfängt zum Abschluss des fünften Spieltags der Bundesliga die TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß in der Volkswagen Arena ist um 20.30 Uhr.

Es läuft wieder beim . Nach dem der VW-Klub zweimal in Folge knapp dem Abstieg in die 2. Bundesliga über den Extra-Weg der Relegation entgangen ist, geht es nun bergauf. Im vergangenen Jahr konnten sich die Wölfe für die Europa League qualifizieren. Im ersten Europapokal-Match empfingen die Wolfsburger den PFK Olexandrija.

Ins europäische Geschäft will auch die TSG 1899 aus Hoffenheim. Doch momentan läuft es nach dem Abgang von Trainer Julian Nagelsmann im Sommer zu RB Leipzig noch nicht rund. Zuletzt verlor Hoffenheim vor heimischem Publikum mit 0:3 gegen den SC Freiburg.

VfL Wolfsburg oder - Wer gewinnt das Montagsspiel der ? In diesem Artikel verraten wir Euch, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim: Das Montagsspiel der Bundesliga im Detail

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga-Recht sind verteilt. Seit diesem Sommer ist es offiziell: DAZN überträgt die Bundesliga live! Zusammen mit Bezahlsender Sky teilt sich der Streamingdienst die Übertragungsrechte der Bundesliga. DAZN hat die Recht des Eurosport Players zu Beginn dieser Saison übernommen.

Insgesamt zeigt DAZN über 40 Bundesliga-Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM. Welche BL-Duelle konkret bei DAZN laufen, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN. Diese Partien überträgt der Streamingdienst live und in voller Länge:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

DAZN zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim exklusiv im LIVE-STREAM

In den vorangegangenen Zeilen steht es schwarz auf weiß: DAZN überträgt alle Montagsspiele der Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM - so auch VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim. Der Streamingdienst zeigt das Duell am Montagabend live und exklusiv.

Bereits ab 20.15 Uhr beginnt DAZN mit der Vorberichterstattung aus der Volkswagen Arena. Wenn ab 20.30 Uhr der Ball rollt, verpasst Ihr bei DAZN keine Sekunde zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim.

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim - Für das Montagsspiel der Bundesliga schickt DAZN folgendes Reporter-Team ins Rennen:

DAZN zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Habt Ihr Lust, das Bundesliga-Montagsspiel VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? Dann aufgepasst: Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN. Mit diesem erlebt Ihr sowohl die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes als auch VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim vollkommen gratis.

Das Montagsspiel der Bundesliga ist aber längst nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Der Streamingdienst überzeugt durch sein pickepackevolles Übertragungspaket. Bei DAZN seht Ihr Spitzenfußball live: Die Champions League und Europa League, die Serie A und LaLiga, die Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM. DAZN macht's möglich!

Fußball, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport und Co.: DAZN zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM. Da ist für jeden von Euch der richtige Live-Sport dabei!

Bock auf die Bundesliga live bei DAZN? Dann ladet Euch hier die kostenlose App des Streamingdienstes herunter:

Noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei. Hier entlang:

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim live im TV?

Gibt es eine Möglichkeit, VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim live im TV zu verfolgen? Geht das bei DAZN? Oder ist Sky live vor Ort? Wir liefern Euch in diesem Abschnitt die Antworten zur TV-Übertragung des Montagsspieles der Bundesliga.

DAZN zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM auf Deinem SMART-TV

DAZN ist Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim live verfolgen wollt. Allerdings ist DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Daher läuft das Montagsspiel der Bundesliga ausschließlich im LIVE-STREAM und nicht live im TV.

Doch Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, das Wolfsburg-Spiel gegen die TSG 1899 auf Eurem Fernseher zu genießen. Schließlich ist die kostenlose DAZN-App auf nahezu allen modernen TV-Geräten installierbar. Daher die gute Nachricht: DAZN bringt Euch VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV!

Habt Ihr Bock auf VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann aufgepasst:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Zeigt / überträgt Sky VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim live im TV?

Diese Frage müssen wir verneinen: Sky überträgt das Montagsspiel der Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim nicht live im TV. Das liegt daran, dass sich der Bezahlsender und DAZN die Rechte der Bundesliga-Übertragungen untereinander aufteilen. Nur DAZN besitzt die Rechte an den Montagsspielen des deutschen Fußball-Oberhauses.

Stattdessen seht Ihr bei Sky folgende Bundesliga-Partien live und in voller Länge im Pay-TV:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr live in der Konferenz und im Einzelspiel

alle Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr live

alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr live

Doch aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt ein Abonnement beim Bezahlsender, wenn Ihr die Bundesliga live bei Sky im TV verfolgen wollt. Mehr Informationen zum aktuellen Preisen und Angeboten erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

ARD, ZDF, Sport 1, Eurosport und Co.: Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim live im TV?

Wir müssen Euch bei dieser Frage leider enttäuschen. Kein TV-Sender zeigt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim live im Free-TV.

Artikel wird unten fortgesetzt

Das hat den folgenden Grund: Die Bundesliga-Übertragung ist nun schon seit mehreren Jahren ins Pay-TV gewandert. ARD und ZDF sowie Sport 1, Eurosport und Co. besitzen daher keine Übertragungsrechte an den Bundesliga-Spielen. Ausnahmen bilden dabei die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde. Diese laufen jeweils bei einem der öffentlich-rechtlichen Sender live im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim am Montag live? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick

VfL WOLFSBURG vs. 1899 HOFFENHEIM im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim am Montag live? Die Bilanz beider Teams