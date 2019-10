2. Bundesliga: Kuriosester Elfer des Jahres - Deshalb bekam der VfL Bochum gegen Holstein Kiel einen Strafstoß

Kuriose Szenen in Kiel: Der VfL Bochum bekommt einen Strafstoß zugesprochen, weil ein gegnerischer Ersatzspieler ins Geschehen eingreift.

Die 37. Minute im Spiel der 2. zwischen und dem sorgte für reichlich Verwirrung. Nach einem Schuss von Bochum-Stürmer Silvere Ganuvola, der am Tor vorbeiging, gab es plötzlich zur Verwunderung vieler Elfmeter für den VfL.

Kiels Ersatzspieler Michael Eberwein stoppte den Schuss von Ganuvola, noch bevor der Ball die Auslinie übertreten hatte. Damit hatte Eberwein unerlaubterweise das Spielfeld betreten und durch die Ballberührung ins Spiel eingegriffen.

: Kiel-Ersatzspieler Eberwein sieht Gelb

Weil sich Eberwein zu diesem Zeitpunk innerhalb des Sechzehners befunden hatte, verhängte Schiedsrichter Gerlach nach Eingriff des Videoassistenten korrekterweise einen Strafstoß, den Ganuvola zum 1:1 verwandelte.

Hätte Eberwein den Ball vor der Linie zwischen Sechzehner und Eckfahne gestoppt, hätte es laut Regelbuch lediglich einen direkten Freistoß gegeben. In beiden Fällen erhält der Spieler die Gelbe Karte.

gegen mit ähnlicher Elfmeter-Szene

Eine ganz ähnliche Szene wie die in Kiel hatte es bereits am vergangenen Freitag in der Bundesliga gegeben. Ein Auswechselspieler von Bayer Leverkusen hatte in der 70. Minute beim Gastspiel der Werkself bei Eintracht Frankfurt den Ball ebenfalls vor überschreiten der Torauslinie gestoppt.

Schiedsrichter Christian Dingert entschied auf Abstoß, einen VAR-Check gab es zwar, eingegriffen wurde jedoch nicht. Das wäre anders gewesen, hätte sich der Bayer-Ersatzspieler innerhalb des Sechzehners befunden.

Dann hätte es auch hier zwingend Elfmeter geben müssen. So aber blieb die Szene in Frankfurt ohne Folgen.