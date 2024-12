Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwoch in der Champions League Young Boys Bern. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League stehen die Partien des sechsten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es der VfB Stuttgart am heutigen Mittwoch (11. Dezember) mit den Young Boys Bern zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Außerdem dient die MHP-Arena als Kulisse des Duells zwischen den Schwaben und den Schweizern aus Bern. Beide Mannschaften stehen im unteren Viertel der Tabelle.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern im LIVESTREAM und TV schauen könnt.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern heute im LIVE STREAM und live im TV?

Alle Partien in der Champions League am Mittwoch überträgt DAZN live und exklusiv! Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Nur am Dienstag darf Amazon Prime Video ein ausgewähltes Spiel übertragen, alle anderen Partien laufen bei DAZN.

Die Partie VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern seht Ihr heute also nur bei DAZN. Der Streaminganbieter beginnt mit der Vorberichterstattung ab 20.30 Uhr.

Um die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Young Boys Bern bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Hierfür seid Ihr bei DAZN Unlimited (34,99 Euro pro Monat) an der richtigen Adresse.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern heute im LIVE STREAM und live im TV? Die Daten zum Spiel

Spiel VfB Stuttgart - Young Boys Bern Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Datum Mittwoch, 11. Dezember 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort MHP-Arena (Stuttgart)

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern heute im LIVE STREAM und live im TV? Die aktuelle Form und Aufstellungen

Vor der Partie am 5. Spieltag zwischen Roter Stern Belgrad und dem VfB Stuttgart hatten die Serben null Punkte auf dem Konto. Nach den 90 Minuten konnte sich Roter Stern über die ersten drei Punkte freuen. Obwohl Ermedin Demirovic die Stuttgarter früh in Führung bringen konnte, endete das Spiel mit einer herben 1:5-Niederlage für die Schwaben. Auch am 4. Spieltag gab es eine Niederlage, da verlor der VfB zuhause mit 0:2 gegen Atalanta Bergamo.

In die Champions-League-Saison ging es für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß mit einem richtigen Kracher. Bei Real Madrid verlor man mit 1:3. Immerhin gegen Sparta Prag (1:1) und bei Juventus Turin (1:0) an den Spieltagen zwei und drei konnten Punkte gesammelt werden.

Der VfB Stuttgart ist damit mit vier Punkten auf dem 27. Tabellenplatz und wäre Stand jetzt ausgeschieden.

Apropos eine Mannschaft mit bis dato keinen Punkten: Die Young Boys aus Bern verloren bisher jedes ihrer CL-Spiele. Am vergangenen Spieltag hagelte es sogar eine 1:6-Heimniederlage gegen Atalanta Bergamo. Auch die Partien gegen Donezk (1:2), Inter Mailand (0:1), FC Barcelona (0:5) und Aston Villa (0:3) gingen allesamt verloren.

Die Young Boys sind damit eine von drei verbliebenen Mannschaften ohne Punkte. Mit dem schlechteren Torverhältnis im Vergleich zu RB Leipzig und Slovan Bratislava (ebenfalls beide null Punkte) ist Bern auf dem 36. und damit letzten Tabellenplatz.

Sowohl der VfB als auch die Young Boys aus Bern könnten die Punkte also gut gebrauchen. Gelingt den Schwaben ein Schritt in Richtung Playoff-Plätze oder ist der VfB wieder ein Team, das dem Gegner die ersten Punkte beschert?

Das ist die Aufstellung des VfB Stuttgart:

Die Aufstellung wird eine Stunde vor dem Anpfiff nachgereicht.

Young Boys Bern setzt auf folgende Startelf:

Die Aufstellung wird eine Stunde vor dem Anpfiff nachgereicht.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern heute im LIVE STREAM und live im TV? Die Bilanz gegeneinander

Die Bilanz beider Mannschaften ist bisher fair verteilt: Jeder konnte ein Spiel für sich entscheiden. In der EL-Gruppenphase der Saison 2010/11 gewannen beide Teams ihre Heimspiele. Der VfB konnte mit 3:0 gewinnen, Christian Gentner erzielte das zwischenzeitliche 2:0. Der mittlerweile 39-Jährige arbeitet seit dem vergangenen Monat als Sportdirektor bei den Schwaben. Die Young Boys entschieden ihr Heimspiel ebenfalls recht deutlich für sich, nämlich mit 4:2.

Folgt nun das bisher fehlende Unentschieden oder kann sich eine der beiden Mannschaften bis zum nächsten Aufeinandertreffen in Führung bringen?

Duelle insgesamt 2 Siege VfB 1 Siege Young Boys 1 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Young Boys Bern vs. VfB Stuttgart 4:2 (Europa-League-Gruppenphase, 1. Dezember 2010)

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zum Spiel