Wer zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

Alle Infos zur Champions-League-Übertragung von Olympiakos Piräus vs. Bayern München: Hier erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

3. Spieltag, Champions League: In der Gruppenphase trifft der FC Bayern München auswärts auf Olympiakos Piräus. Das Duell findet am Dienstagabend in statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Der ist souverän und furios in die neue Saison der gestartet. Am ersten Spieltag siegte der deutsche Rekordmeister mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad. Dann ging es Anfang Oktober zum Topspiel nach London zu Tottenham Hotspur. Das Endergebnis? 7:2 für den FC Bayern. Der entscheidende Mann an diesem Abend: Serge Gnabry, der mit vier Treffern zum Man of the Match avancierte.

Piräus teilt sich dagegen zusammen mit den Spurs mit nur einem Punkt aus zwei Spielen den letzten Platz in der Tabelle der Gruppe B. Die Griechen verloren zuletzt mit 1:3 bei Roter Stern Belgrad. Am ersten Spieltag erkämpfte sich Piräus einen Punkt gegen Tottenham Hotspur (2:2).

Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell zwischen Olympiakos Piräus und dem FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Bei uns erfahrt Ihr alle Infos zur Übertragung der Champions League.

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Das Duell in der Champions League im Detail

Duell Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 22. Oktober 2019 || 21 Uhr Ort Karaiskakis-Stadion (Piräus, Griechenland) Zuschauer 32.115 Plätze

Wer zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München live im TV?

Geht der Traumstart in der Champions-League-Gruppenphase des FC Bayern München weiter? Am Dienstagabend gastiert der deutsche Rekordmeister bei Olympiakos Piräus. Doch wer zeigt das Duell live im TV?

Auf jeden Fall haben sich in diesem Jahr wieder zwei Sender die Übertragungsrechte der Königsklasse untereinander aufgeteilt. Das sind Sky und DAZN!

Das ZDF, die ARD, RTL oder andere deutsche Sender übertragen die Champions League dagegen nicht live im Free-TV.

Während Sky die Champions League sowohl im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket) als auch live im TV überträgt, zeigt DAZN die Königsklasse ausschließlich im LIVE-STREAM. Bezahlsender Sky überträgt pro Spieltag jeweils zwei Spiele live und exklusiv im Einzelspiel - zudem eine Konferenz mit allen Duellen, die parallel stattfinden. DAZN zeigt dagegen alle Partien außer den beiden Spielen, die ausschließlich bei Sky laufen, live im Einzelspiel.

Sky zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Am Dienstag ist Sky Eure einzige Option, wenn Ihr das Bayern-Spiel bei Olympiakos live sehen wollt. Nur Sky überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München live im Pay-TV. Ihr habt bei Sky die Wahl, ob Ihr die Bayern lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenzschaltung zusammen mit allen anderen Partien, die um 21 Uhr angepfiffen werden, sehen wollt.

Sky zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München live im Einzelspiel - Hier gibt's alle Infos:

Start: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München live in der Konferenz - Hier gibt's alle Infos:

Wer zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung bei Sky gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, das Champions-League-Duell zwischen Olympiakos Piräus und Bayern München live zu erleben. Sky ist auch in puncto LIVE-STREAM in Bezug auf das FCB-Spiel Eure erste Anlaufstelle. Alle Informationen zur Live-Übertragung im Stream gibt's in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr Piräus vs. Bayern live im Internet verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse. Der Bezahlsender überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Auch beim Online-Dienst von Sky habt Ihr die Wahl, ob Ihr den FCB lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen wollt. Für beide Optionen steht jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Doch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr automatisch einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Habt Ihr die kostenlose Sky-Go-App noch nicht auf Eurem Gerät? Dann hier entlang:

Sky Ticket zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf die Champions-League-Gruppenphase? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch das Sky Ticket, wenn Ihr das Bayern-Spiel gegen Olympiakos Piräus am Dienstag live sehen wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket. Dieses kostet im ersten Monat 9,99 Euro . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Dieses kostet im ersten Monat . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem könnt Ihr Sky Ticket für 24 Stunden nutzen. Die Kosten betragen einmalig 9,99 Euro.

Zeigt / überträgt DAZN Olympiakos vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. Sky und DAZN haben sich die Übertragungsrechte der Champions League untereinander aufgeteilt. Allerdings zeigt Sky das Duell zwischen Olympiakos Piräus und Bayern München live und exklusiv. Dementsprechend läuft das Bayern-Spiel am Dienstag nicht im LIVE-STREAM bei DAZN.

Stattdessen zeigt der Streamingdienst zahlreiche weitere Spiele des dritten Spieltags der Champions-League-Gruppenphase live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel. Eine Übersicht über alle Duelle, die bei DAZN im LIVE-STREAM laufen, findet Ihr hier:

Der Dienstag, 22. Oktober:

Der Mittwoch, 23. Oktober:

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München?

Ihr wollt nicht ewig lange warten, bis Ihr die Highlights der Champions League sehen könnt? Dann seid Ihr beim Streamingdienst Eures Vertrauens genau richtig.

DAZN zeigt die Highlights zu Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München - und das kostenlos! So funktioniert der Gratismonat:

Lange Geduld ist nicht gefragt. DAZN lädt Euch bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung des Bayern-Spiels in der Champions League bei Olympiakos Piräus auf die Plattform. So verpasst Ihr keinen Treffer, keine kritische Szene und keine Entscheidung!

Doch damit nicht genug: Ihr wollt alle Highlights der Champions League? Ihr bekommt alle Highlights der Champions League. Bei DAZN seht Ihr die Zusammenfassungen aller Duelle der Königsklasse bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff. Und das ist noch nicht alles: Zahlreiche CL-Spiele könnt Ihr Euch auch noch einmal komplett im Re-Live reinziehen. Schaut mal vorbei!

Und das ganze gibt's sogar kostenlos! Wie geht das? Ganz einfach. DAZN schenkt allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis.

Ihr seid absolute Fußball-Freaks und liebt die Champions League? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig! Der Streamingdienst zeigt zahlreiche Spiele der Königsklasse live und in voller Länge. Zudem hat DAZN Spitzenfußball vom Allerfeinsten im Programm. Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und die Europa League: All das und noch vieles mehr seht Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Wer zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München live? Die Übertragung der Champions League auf einen Blick