Favoritenduell in Gruppe I der WM-Qualifikation, Norwegen empfängt Italien. Wer überträgt das Spiel im Live Stream und TV?

Norwegen hat in der WM-Qualifikation heute (Freitag, 6. Juni) Italien zu Gast. Das Duell der beiden favorisierten Teams in Gruppe I wird um 20.45 Uhr in Oslo angepfiffen.

Wer live dabei sein will, wenn Erling Haaland und Co. auf die Italiener um Nicolo Barella treffen, muss sich ein Abo bei DAZN zulegen. Der Streamingdienst überträgt die Partie am Freitagabend live und exklusiv.

Eine Übertragung von Norwegen gegen Italien im Free-TV gibt es nicht. Weder bei ARD oder ZDF noch bei SAT.1, RTL oder Sport1 ist die Partie zu sehen.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Norwegen vs. Italien heute live? Die Daten zum Spiel

Spiel Norwegen vs. Italien Wettbewerb WM-Qualifikation, Gruppe I Anstoßzeit Freitag, 6. Juni, 20.45 Uhr Spielort Ullevaal Stadion (Oslo, Norwegen)

Wer zeigt / überträgt Norwegen vs. Italien heute im Live Stream und live im TV?

Anstoßzeit Norwegen gegen Italien

Ort und Zeit des Spiels.

Norwegen vs Italien: Aufstellungen

Norwegen vs. Italien heute im Live Stream und live im TV: Vor dem Spiel

News über Norwegen

Norwegen, das neben Haaland mit Martin Ödegaard, Julian Ryerson oder Alexander Sörloth weitere Topspieler im Kader hat, war im März mit zwei Erfolgserlebnissen in die Qualifikation zur WM 2026 gestartet. Zunächst ließen die Skandinavier Moldawien beim 5:0 keine Chance, dann gewann Norwegen auch gegen Israel mit 4:2.

Getty Images

Damit haben sich Haaland und Co. vor dem ersten Duell mit Italien eine gute Ausgangsposition verschafft und würden mit einem Heimsieg schon einen großen Schritt in Richtung WM-Ticket machen. Es wäre für Norwegen das erste große Turnier seit der EM 2000 und die erste WM-Teilnahme seit 1998.

News über Italien

Italien hat bis dato noch keine WM-Qualifikationsspiele absolviert, da der Europameister von 2021 im März noch im Viertelfinale der Nations League im Einsatz war. Gegen Deutschland gab es eine 1:2-Heimniederlage und ein 3:3 auswärts, was am Ende das Aus bedeutete.

GOAL

Italien will es unbedingt mal wieder zu einer WM schaffen, nachdem man die beiden letzten Weltturniere 2022 in Katar und 2018 in Russland jeweils überraschend verpasst hatte. Ohnehin sind Weltmeisterschaften für die Italiener seit dem Titel 2006 in Deutschland irgendwie verflucht: 2010 und 2014 war man zwar dabei, schied aber beide Male schon nach der Gruppenphase aus.

Form

Bilanz direkte Duelle

Norwegen vs Italien: Die Tabellen

Nützliche Links zu Norwegen vs. Italien