Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Bayern München? Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM

Am 3. Spieltag der Champions League trifft Galatasaray heute auf den FC Bayern München. Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Der 3. Champions-League-Spieltag der Saison steht an. In Gruppe A gastiert der FC Bayern in Istanbul und bekommt es mit Galatasaray zu tun.

Anpfiff der Partie ist am Dienstag, 24. Oktober 2023, um 18.45 Uhr im Rams Park.

Der FC Bayern München gastiert in der Champions League bei Galatasaray Istanbul. So seht Ihr das Spiel live in TV und STREAM.

Galatasaray vs. FC Bayern heute im TV und LIVE-STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Galatasaray - FC Bayern Wettbewerb Champions League, 3. Spieltag Datum Dienstag, 24. Oktober 2023 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Rams Park (Istanbul)

FC Bayern heute zu Gast bei Galatasaray im TV und LIVE-STREAM: Die Sender

Galatasaray vs. FC Bayern heute live im STREAM unf TV: Team-News und Aufstellungen

Galatasaray: News

In der Champions-League-Gruppe A belegt der türkische Vertreter durchaus überraschend den zweiten Rang hinter Primus FC Bayern.

Am ersten Spieltag gelang ein Last-Minute-Remis gegen den FC Kopenhagen (2:2), am zweiten Spieltag gab es erneut Grund zum Jubeln. Mit 3:2 setzte man sich bei Manchester United durch.

Siegtorschütze war der Argentinier Mauro Icardi, der in der 81. Minute zum Endstand traf. Nur drei Minuten zuvor scheitere er mit einem schwach geschossenen Elfmeter noch an United-Keeper André Onana.

Die Aufstellung von Galatasaray

Muslera - Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazimcan - Ayhan, Torreira - Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

Bayern München: News

Verlustpunktfrei steht der amtierende deutsche Meister an der Spitze der Staffel und könnte mit einem Auswärtssieg in Istanbul schon fast mit der K.o.-Runde planen.

Nachdem am 1. Spieltag ein 4:3-Sieg gegen ManUnited in der heimischen Allianz Arena gelang, bei dem die Münchner über weite Strecken dominant auftraten, mussten sie am 2. Spieltag ein wenig zittern.

Im Duell mit dem FC Kopenhagen geriet die Elf von Trainer Thomas Tuchel kurz nach der Pause in Rückstand, drehte das Spiel aber durch Treffer von Jamal Musiala und Mathys Tel und fuhr mit drei Zählern im Gepäck nach Hause.

Die Aufstellung von Bayern München

Ulreich - Mazraoui, Kim, de Ligt, Davies - Laimer, Kimmich - Sané, Musiala, Coman - Kane

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Bayern heute? Alles Wichtige zur Aufstellung des FCB

Trainer Thomas Tuchel setzt im Champions-League-Spiel des FC Bayern in Istanbul gegen Galatasaray (18.45 Uhr/Prime Video) von Beginn an auf Noussair Mazraoui als Rechtsverteidiger. Davon abgesehen ergibt sich die Aufstellung der Münchner angesichts der Personalprobleme von selbst.

Konrad Laimer besetzt nach dem Ausfall von Leon Goretzka die Position im Mittelfeld neben Joshua Kimmich, davor erhält Jamal Musiala den Vorzug vor Thomas Müller, der zunächst auf der Bank sitzt. (SID)

Galatasaray - FC Bayern heute live: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 2 Siege Galatasaray 0 Unentschieden 1 Siege FC Bayern 1 Letztes Spiel FC Bayern - Galatasaray 6:0, Europapokal der Landesmeister 1972/73, 27. September 1972

