Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Belgien heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Im Achtelfinale der EM 2024 kommt es heute zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Frankreich und Belgien. Wer zeigt das Spiel live?

Topspiel im Achtelfinale der EM 2024: Frankreich um Kylian Mbappé und Belgien um Kevin De Bruyne treffen in der Runde der letzten 16 aufeinander. Das Duell zwischen den beiden Nachbarländern steigt am Montag (1. Juli) um 18 Uhr in Düsseldorf.

Beide Mannschaften konnten den hohen Erwartungen in der Gruppenphase nicht ganz gerecht werden. Den Franzosen ist beispielsweise erst ein eigenes Tor gelungen - und das resultierte auch noch aus einem Elfmeter.

Dennoch ist die Vorfreude auf die Partie zwischen zwei derart großen Teams auch bei den neutralen Fans natürlich riesig. Und Ihr könnt Belgien gegen Frankreich heute live im Free-TV schauen, das ZDF überträgt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen und kostenlos im LIVE-STREAM.

Zudem ist Belgien vs. Frankreich wie alle anderen EM-Spiele auch live bei MagentaTV zu sehen. Hier müsst Ihr vorher ein Abo abschließen, um dabei sein zu können.

Spiel Frankreich vs. Belgien Wettbewerb EM 2024, Achtelfinale Datum Montag, 1. Juli 2024 Uhrzeit 18 Uhr Spielort Düsseldorf

Das ist die Aufstellung von Frankreich:

Frankreichs Trainer Didier Deschamps tauscht im Vergleich zum 1:1 gegen Polen im abschließenden Gruppenspiel zweimal.

Ousmane Dembélé und Bradley Barcola rotieren aus der Startelf, dafür beginnen heute Antoine Griezmann und Marcus Thuram in Frankreichs Offensive.

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Tchouameni, Kanté, Rabiot - Griezmann, Thuram, Mbappé

Das ist die Aufstellung von Belgien:

Auch bei den Belgiern gibt es zwei personelle Wechsel gegenüber dem letzten Gruppenspiel, einem 0:0 gegen die Ukraine.

Für Youri Tielemans und Leandro Trossard stehen heute Yannick Carrasco und Lois Openda in der belgischen Startelf.

Casteels - Faes, Vertonghen, Theate - Castagne, Onana, De Bruyne, Carrasco - Doku, Openda, Lukaku

Das Länderspiel Frankreich gegen Belgien gab es bereits sehr häufig. Schon 75-mal sind die beiden Nachbarländer aufeinandergetroffen.

Dabei gab es einige Partien, die heraus stachen: Bei der EM 1984 im eigenen Land brachte Frankreich den Belgiern in einem Gruppenspiel zum Beispiel eine bittere 0:5-Niederlage bei, Superstar Michel Platini erzielte dabei drei Tore. Zwei Jahre später traf man sich bei der WM 1986 im Spiel um Platz drei, das die Franzosen mit 4:2 nach Verlängerung für sich entscheiden konnten.

In jüngerer Vergangenheit war das wichtigste Aufeinandertreffen sicherlich jenes im Halbfinale der WM 2018. Seinerzeit reichte Les Bleus ein Tor von Samuel Umtiti zu einem 1:0-Erfolg, wenige Tage später krönte sich Frankreich im Finale gegen Kroatien zum Weltmeister.

Danach trafen Belgien und die Franzosen bis dato noch ein weiteres Mal aufeinander: Im Halbfinale der Nations League führten die Belgier im Oktober 2021 zur Pause bereits mit 2:0 - doch Frankreich kam zurück, gewann nach Toren von Karim Benzema, Kylian Mbappé und Theo Hernandez am Ende noch mit 3:2.

Duelle insgesamt 75 Siege Frankreich 26 Siege Belgien 30 Unentschieden 19 Bisher letztes Duell Belgien vs. Frankreich 2:3 (Nations League, 7. Oktober 2021)

