Belgiens Kader für die EM 2024: Wen nimmt Domenico Tedesco mit zur Europameisterschaft in Deutschland?

Die Zeit der Goldenen Generation Belgiens neigt sich endgültig dem Ende entgegen. Kann sie mit einigen älteren Spielern noch den EM-Titel holen?

Belgiens Goldene Generation, die zum größten Teil bereits seit 2014 besteht, hat weiterhin keinen einzigen Titel gewonnen. Die neue Generation dringt mittlerweile durch und will es an der Seite einiger alternder Stars besser machen. Dafür sorgen kann auch der deutsche Trainer der Roten Teufel, Domenico Tedesco. Der 38-Jährige war einst in der Bundesliga bei Schalke 04 und RB Leipzig tätig.

Seine Aufgabe: Das Gruppenaus bei der WM 2022 in Katar (gegen Kroatien, Marokko und Kanada) vergessen machen und für Freude im Nachbarland Deutschland sorgen.

Im Jahr zuvor bei der EM 2021 waren Belgiens Topstars wie Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku im besten Alter. Doch sie scheiterten im Viertelfinale in München am späteren Europameister Italien.

Das Land erwartet 2024 nicht den Titel. Auch ein Turnier, das im Halbfinale oder mit einer Final-Niederlage endet, wäre ein Erfolg. Denn die Roten Teufel sind nicht auf jeder Position Weltklasse besetzt, gerade in der Defensive fehlt es an Qualität. Die Reise beginnt in Gruppe E mit der Slowakei, der Ukraine und Rumänien.

Wer wird im 23-köpfigen Kader der belgischen Nationalmannschaft für die Euro 2024 stehen? GOAL schaut sich die Möglichkeiten von Tedesco genau an.