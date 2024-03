Frankreich bei der EM 2024, Kader: Wer steht im französischen Aufgebot? Und wer fehlt?

Frankreich geht als einer der heißen Titelanwärter in die EM. Trainer Didier Deschamps steht ein Kader voller großer Namen zur Verfügung.

Frankreich ist eine der Mannschaften, die es bei der EURO 2024 in Deutschland zu schlagen gilt. Bei der Weltmeisterschaft 2022 gelang "les Bleus" die Titelverteidigung von 2018 nicht - im Finale scheiterten sie denkbar knapp gegen Argentinien (3:3, 2:4 n.E.)

Frankreich ist heute zweifellos noch stärker als vor eineinhalb Jahren in Katar. Seitdem haben sie nur ein Spiel verloren - ein Freundschaftsspiel in Dortmund gegen Deutschland (1:2) - und sich ungeschlagen für die Europameisterschaft qualifiziert, obwohl sie in der wohl schwersten Gruppe waren (mit den Niederlanden und Österreich). Die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps, der bereits seit 2012 im Amt ist, schlug die Elftal zuhause und auswärts, die Leistung in Paris beim 4:0 war besonders beeindruckend.

Im Angriff ist Olivier Giroud (37) natürlich schon etwas in die Jahre gekommen, aber der erfahrene Stürmer von der AC Mailand wird von einer Vielzahl von Offensivtalenten umgeben sein, darunter Kylian Mbappé, einer der besten Spieler der Welt, und das Allround-Genie Antoine Griezmann.

Darüber hinaus ist Frankreich mit einer Vielzahl von Spielern gesegnet, die nicht nur äußerst talentiert, sondern auch unglaublich jung sind. Ganz einfach gesagt: Es gibt keine Schwachstellen in dieser Mannschaft. Das einzige Problem für Deschamps wird darin bestehen, zu entscheiden, wen er aus dem Kader streichen will.

Wer wird also im 23-köpfigen Kader für die EURO 2024 stehen? GOAL hat sich die möglichen Spieler genau angeschaut ...