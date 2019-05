Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Europa League

Europa-League-Halbfinale: Eintracht Frankfurt gastiert beim FC Chelsea. Goal erklärt, wo Ihr das Rückspiel live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer zieht ins Finale der Europa League ein? Im Halbfinalrückspiel empfängt der FC Chelsea an der heimischen Stamford Bridge die SG Eintracht Frankfurt. Anstoß ist am Donnerstagabend um 21 Uhr.

Es ist noch alles offen: Bereits vor einer Woche duellierten sich und der in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Nach 90 Minuten hieß es 1:1. Während Luka Jovic den Bundesligisten im ersten Durchgang in Führung brachte, konnte Chelsea in Person von Pedro in der zweiten Halbzeit ausgleichen. Die Blues haben nun den Vorteil, sowohl bereits ein Auswärtstor erzielt zu haben als auch das Rückspiel vor heimischem Publikum austragen zu dürfen.

Doch die Eintracht hat in dieser Europa-League-Saison mehrfach eindrucksvoll bewiesen, zu welchen Leistungen sie fähig ist und wie sie in großen Spielen über sich hinauswachsen kann. Sowohl Champions-League-Teilnehmer Schachtjor Donezk als auch die Top-Klubs Inter Mailand und Benfica Lissabon haben die Qualitäten der Eintracht zu spüren bekommen.

Wer also ins Endspiel am 29. Mai 2019 im Olympiastadion Baku, Aserbaidschan, einziehen wird, bleibt völlig offen.

Eintracht Frankfurt gastiert beim FC Chelsea - ein absolutes Muss für jeden Fußballfan. Goal erklärt Euch in den folgenden Abschnitten, wo Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem haben wir Euch in unserem Überblicksartikel alle Übertragungen der entscheidenen Spiele im Saisonendspurt zusammengestellt.

FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt: Das Europa-League-Halbfinale im Überblick

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Die Eintracht aus Frankfurt begeistert in dieser Saison ganz Fußball- . Schließlich ist die SGE die einzige deutsche Mannschaft, die noch im internationalen Wettbewerb vertreten ist. Kein Wunder also, dass viele begeisterte Eintracht- und Fußballfans die Partie zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt live im TV verfolgen wollen. Doch wer zeigt / überträgt das Rückspiel im Europa-League-Halbfinale? Läuft Chelsea vs. Eintracht im Free-TV?

RTL zeigt FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV

Die aufmerksamen Fans der haben es längst mitbekommen: RTL zeigt den FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live und in voller Länge im Free-TV. Denn der Privatsender hat sich in dieser Saison die Rechte an einigen Europa-League-Partien gesichert. Im Hauptprogramm von RTL verpasst Ihr daher keine Minute des entscheidenen Halbfinalrückspiels. Bereits ab 20.15 Uhr beginnt RTL mit der Vorberichterstattung. Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller begrüßen Euch live aus London und versorgen Euch mit allen Fakten rund um die Partie. Pünktlich zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund das Mikrofon und begleiten Euch während der gesamten Begegnung.

Während zu Beginn dieser Saison die Partien der Europa League noch auf dem kleinem RTL-Schwestersender RTLnitro liefen, ist der zweithöchste europäische Wettbewerb seit dem Achtelfinale ins Hauptprogramm von RTL gewandert. Auf RTLnitro ist Chelsea vs. Eintracht Frankfurt daher nicht zu sehen.

Zeigt / überträgt Sky FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Die kurz und knappe Antwort: Nein, Sky zeigt die Partie zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt nicht live im TV. Der Bezahlsender aus Unterföhring bei München besitzt seit dieser Saison keine Übertragungsrechte mehr an der Europa League. Folglich ist in dieser Saison kein einziges Spiel und auch nicht Chelsea vs. Eintracht Frankfurt bei Sky zu sehen.

Zeigt / überträgt das ZDF oder die ARD FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Auch hier ist die Antwort: Nein. Weder die ARD noch das ZDF noch andere bekannte deutsche Sportkanäle wie beispielsweise Sport 1 zeigen die Europa League live im TV. Somit ist RTL Eure einzige Möglichkeit, FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV zu verfolgen.

Doch es gibt noch eine Alternative. Das Duell zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt wird zusätzlich zum TV-Programm bei RTL auch im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür am besten nutzt, erklären wir Euch im folgenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Gute Nachrichten: Zusätzlich zum TV-Programm wird das Europa-League-Halbfinale zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM übertragen. Dafür gibt es sogar zwei unterschiedliche Anbieter. Welche das sind, erfahrt Ihr jetzt.

DAZN zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Ihr wisst es, ihr schätzt es: DAZN ist in dieser Saison die Heimat der Europa League. Somit zeigt / überträgt DAZN auch FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM in voller Länge. Im DAZN-Stream verpasst Ihr daher keine Sekunde des entscheidenen Halbfinalrückspiels an der Stamford Bridge. Wie gewohnt geht der Streamingdienst bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff, der am Donnerstagabend um 21 Uhr erfolgen wird, auf Sendung. Moderator Alex Schlüter begrüßt Euch live aus London und begleitet Euch zusammen mit den Experten Jonas Hummels und Ralph Gunesch vor, in der Halbzeitpause und nach der Partie durch den Abend. Am Kommentatorenplatz wird Lukas Schönmüller Platz nehmen.

Wem das Einzelspiel allerdings nicht genügt, der kann auf die GoalZone von DAZN zurückgreifen. Mit diesem Angebot der Konferenzschaltung verpasst Ihr sowohl keinen Treffer zwischen Chelsea und Eintracht als auch kein Highlight des Parallelspiels zwischen Arsenal und dem FC Valencia. Die Moderation der GoalZone übernimmt Christoph Stadtler.

FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Die beste Nachricht: Falls Ihr noch kein Abo von DAZN besitzt, könnt Ihr FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt dennoch im LIVE-STREAM verfolgen - und zwar kostenlos! Das Einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch einen Gratismonat bei DAZN zu sichern. Mit diesem könnt Ihr vier Wochen lang die Programmvielfalt von DAZN genießen. So auch das entscheidende Europa-League-Halbfinale zwischen Chelsea und der Eintracht.

Damit nicht genug: Mit DAZN seid Ihr im heißen Saisonendspurt live dabei. Welche Partien Euch der Streamingdienst in der spannendsten Phase der Saison im LIVE-STREAM zeigt / überträgt haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt. Egal, ob Champions League, Europa League, Premier League, Serie A oder LaLiga: Der Spitzenfußball ist bei DAZN zuhause. Zudem hat der Streamingdienst aus Ismaning weiteren Live-Sport aus der NBA, NFL, NHL sowie verschiedene Box- und Motorsport-Events für Euch parat. Entscheidet Ihr Euch nach dem Gratismonat für ein DAZN-Abo, zahlt Ihr 9,99 Euro monatlich. Das Abonnement lässt sich jederzeit monatlich kündigen.

Auf welchen Geräten könnt Ihr die LIVE-STREAMS von DAZN verfolgen? Auf nahezu allen! DAZN lässt sich sowohl auf den meisten Smart-TV-Geräten als auch auf dem Handy, Tablet oder Laptop installieren. Holt Euch einfach die DAZN-App im App-Store Eurer Wahl und los geht's:

Zeigt / überträgt RTL FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf TV Now?

Ja, zusätzlich zum TV-Programm zeigt RTL das Europa-League-Halbfinale zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf TV Now. Auf dem Streamingdienst des Privatsenders läuft die Partie parallel zum Programm im Free-TV. Moderatoren und Experten bleiben die gleichen.

Um den LIVE-STREAM von TV Now nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement, welches Ihr zuvor abschließen müsst. Monatlich kostet das TV-Now-Abo 4,99 Euro. Der erste Monat ist dabei kostenlos. Falls Ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut doch einfach mal auf der Website des Online-Dienstes vorbei.

Zeigt / überträgt Sky, Sky Go oder Sky Ticket FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Wie bereits in vorangegangen Abschnitten erläutert, besitzt Sky keine Übertragungsrechte an der Europa League. Dementsprechend läuft FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt weder im TV-Programm von Sky noch im LIVE-STREAM auf den jeweiligen Plattformen Sky Go oder Sky Ticket.

Zusammenfassung: Eure einzigen beiden Möglichkeiten, FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM zu verfolgen, sind DAZN und TV Now. Nur dort wird das Rückspiel im Europa-League-Halbfinale live im Stream im Internet gezeigt.

FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt: Die Übertragung im Überblick