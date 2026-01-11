In der Bundesliga steigt der 16. Spieltag. Der FC Bayern München trifft dabei am Sonntag (11. Januar) auf den VfL Wolfsburg. Der Anpfiff ertönt um 17.30 Uhr.

Die Allianz Arena fungiert überdies als Schauplatz für die Partie zwischen dem FCB und den Wölfen. FC Bayern München und VfL Wolfsburg stehen bei 41 bzw. 15 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg im Live Stream und live im TV? Sky oder DAZN für den FCB heute?

Ihr könnt Euch die Partie vom FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg bei DAZN – mit Kommentar von Mario Rieker – im TV und LIVE STREAM ansehen. Freddy Harder, Michael Ballack und Jochen Stutzky dienen respektive als Moderator, Experte und Reporter. Die Vorberichte zum Aufeinandertreffen in der Allianz Arena beginnen um 16.45 Uhr.Möchtet Ihr das Duell zwischen dem FCB und den Wölfen mitverfolgen, benötigt Ihr das Unlimited Paket für 34,99 Euro im Jahresabo bzw. 44,99 Euro pro Monat.

Spiel FC Bayern München – VfL Wolfsburg Wettbewerb Bundesliga, 16. Spieltag Datum Sonntag, 11. Januar 2025 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Der FC Bayern München feierte zuletzt am 21. Dezember mit einem 4:0 in Heidenheim den vierten Dreier binnen fünf Meisterschaftsspielen. Somit kehrte der FCB nach dem 2:2 gegen Mainz sofort auf die Erfolgsspur zurück.

Der VfL Wolfsburg verabschiedete sich mit einem 3:4 gegen den SC Freiburg in die Winterpause. Damit riss eine Serie mit einem 1:1 in Frankfurt und zwei 3:1 gegen Union Berlin sowie bei Gladbach.

