Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg im Live Stream und live im TV? Sky oder DAZN für den FCB heute?

Bundesliga
team-logoBayern München
Allianz Arena
team-logoVfL Wolfsburg
Alice Kopp

Der FC Bayern trifft am Sonntag in der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga steigt der 16. Spieltag. Der FC Bayern München trifft dabei am Sonntag (11. Januar) auf den VfL Wolfsburg. Der Anpfiff ertönt um 17.30 Uhr.

Die Allianz Arena fungiert überdies als Schauplatz für die Partie zwischen dem FCB und den Wölfen. FC Bayern München und VfL Wolfsburg stehen bei 41 bzw. 15 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Ihr könnt Euch die Partie vom FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg bei DAZN – mit Kommentar von Mario Rieker – im TV und LIVE STREAM ansehen. Freddy Harder, Michael Ballack und Jochen Stutzky dienen respektive als Moderator, Experte und Reporter. Die Vorberichte zum Aufeinandertreffen in der Allianz Arena beginnen um 16.45 Uhr.Möchtet Ihr das Duell zwischen dem FCB und den Wölfen mitverfolgen, benötigt Ihr das Unlimited Paket für 34,99 Euro im Jahresabo bzw. 44,99 Euro pro Monat.

SpielFC Bayern München – VfL Wolfsburg
WettbewerbBundesliga, 16. Spieltag
DatumSonntag, 11. Januar 2025
Uhrzeit17.30 Uhr
OrtAllianz Arena (München)

Anstoßzeit FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

Ort und Zeit des Spiels.

FC Bayern München vs VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Bayern München vs VfL Wolfsburg Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern MünchenHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestWOB
1
M. Neuer
2
D. Upamecano
4
J. Tah
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
8
L. Goretzka
42
L. Karl
45
A. Pavlovic
14
L. Diaz
17
M. Olise
9
H. Kane
1
K. Grabara
4
K. Koulierakis
25
A. Zehnter
15
M. Jenz
26
Saël Kumbedi
31
Y. Gerhardt
24
C. Eriksen
27
M. Arnold
10
L. Majer
39
P. Wimmer
17
D. Pejcinovic

4-2-3-1

WOBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Bauer

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München feierte zuletzt am 21. Dezember mit einem 4:0 in Heidenheim den vierten Dreier binnen fünf Meisterschaftsspielen. Somit kehrte der FCB nach dem 2:2 gegen Mainz sofort auf die Erfolgsspur zurück.

News über den VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg verabschiedete sich mit einem 3:4 gegen den SC Freiburg in die Winterpause. Damit riss eine Serie mit einem 1:1 in Frankfurt und zwei 3:1 gegen Union Berlin sowie bei Gladbach.

Form

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
19/3
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

WOB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Bilanz direkte Duelle

FCB

Letzte 5 Spiele

WOB

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

12

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FC Bayern München vs VfL Wolfsburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der Bundesliga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg live anschauen: Nützliche Links

