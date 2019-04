Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im TV und LIVE-STREAM? Sky oder DAZN - alles zur Übertragung der Champions League 2019

Wer zieht ins Champions-League-Finale ein? Der FC Barcelona trifft auf den FC Liverpool. Goal zeigt, wo das Halbfinale im TV und LIVE-STREAM läuft.

Die heiße Phase der Champions League beginnt, die Hinspiele im Halbfinale der Königsklasse stehen an. Dort trifft der FC Barcelona vor heimischem Publikum am Mittwochabend um 21 Uhr im Camp Nou auf den FC Liverpool.

Barcelona vs. Liverpool? Ein wahrer Leckerbissen für jeden Fußball-Fan. Der Ausgang dieses Top-Spiels ist völlig offen. Sowohl Barca als auch die Reds zählen zu den besten Teams der Welt und werden sich einen packenden Kampf um das Ticket für das CL-Finale in Madrid liefern.

Warum es hochspannend wird? Beide Teams sind in dieser Saison der Königsklasse bislang souverän aufgetreten und stehen völlig zurecht unter den letzten vier Teams dieser Champions-League-Saison. Für Liverpool ist es gar die zweite Teilnahme am CL-Halbfinale in Folge. In der vergangenen Saison scheiterte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erst im Finale an Real Madrid. Nachdem Mohamed Salah, Roberto Firmino und Co. bereits den FC Bayern München und den FC Porto aus der Königsklasse geworfen haben, soll nun auch der frischgebackene spanische Meister dran glauben.

Das wollen Lionel Messi, Luis Suarez und Co. aber auf jeden Fall verhindern. Die Katalanen haben in dieser Saison noch die Chance auf das Triple aus LaLiga-Titel, Pokalgewinn und CL-Triumph. Nach 2015, als Barca den Henkelpott zuletzt gewann, will man nun endlich wieder ins Finale einziehen.

Der empfängt in der den - ein absolutes Highlight. Goal hat vor dem Halbfinale zusammengefasst, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Im Überblicksartikel erfahrt ihr zudem, wie Sky und DAZN alle Partien der Champions League aufgeteilt haben.

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Das Halbfinale der Champions League im Überblick

Duell FC Barcelona vs. FC Liverpool Datum Mittwoch, 01. Mai 2019 || 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Zuschauer 96.636 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Liverpool heute live im TV?

Wenn der FC Barcelona im Halbfinale der Champions League auf den FC Liverpool trifft, schießen die Einschaltquoten automatisch in die Höhe. Millionen von Menschen wollen das Hinspiel im Halbfinale live verfolgen. Doch läuft die Partie zwischen Barca und Liverpool überhaupt im Free-TV? Nein. Wer zeigt / überträgt also dann das Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool live im TV?

Zeigt / überträgt Sky FC Barcelona vs. FC Liverpool heute live im TV?

Sky-Kunden aufgepasst, es folgt eine gute Nachricht: Ja, Sky zeigt Barcelona vs. Liverpool live im TV. Der Bezahlsender aus Unterföhring bei München zeigt das Halbfinalduell aus dem Camp Nou in voller Länge.

Bereits beide Viertelfinalspiele des FC Barcelona gegen Manchester United zeigte Sky exklusiv in voller Länge, während der Streamingdienst DAZN die Viertelfinalduelle des FC Liverpool mit dem zweimal exklusiv im Einzelspiel zeigte. Wie sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte aufgeteilt haben, hat Euch Goal in einem Überblicksartikel zusammengestellt.

Barcelona vs. Liverpool läuft nun ebenfalls bei Sky live im TV. Bereits ab 19 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender am Mittwoch mit seiner Übertragung. Dabei wird eine prominente Expertenrunde sowohl die Vorberichterstattung als auch die Analysen in der Halbzeitpause und nach dem Spiel übernehmen. Kurz vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, geht es rein ins Halbfinal-Hinspiel im Camp Nou.

Falls Ihr noch kein Sky-Abonnement habt, könnt Ihr Euch auf der Website des Bezahlsenders über Angebote und Preise informieren.

Zeigt / überträgt das ZDF oder die ARD FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im Free-TV?

Die Fans und aufmerksamen Zuschauer der Champions League wissen es bereits: Die deutschen Free-TV-Sender besitzen seit dieser Saison keine Rechte an der Übertragung der Königsklasse.

Sowohl ARD und ZDF als auch weitere bekannte deutsche Sportsender übertragen keine einzige Partie der Champions League. Somit ist auch das Duell zwischen Barca und Liverpool nicht im Free-TV zu sehen.

Ihr müsst stattdessen bei Sky einschalten oder Ihr weicht aus. Der LIVE-STREAM bietet dabei eine echte Alternative. Welche Ihr dafür am besten benutzt, erfahrt Ihr in den folgenden Absätzen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM?

Ihr wisst nun, dass Barcelona vs. Liverpool nur auf Sky live im TV läuft. Doch auch in verschiedenen LIVE-STREAMS wird die Partie im Halbfinale der Königsklasse im Internet angeboten. Welche das sind, erfahrt Ihr jetzt!

DAZN zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Ihr habt bereits ein DAZN-Abo und Euch gefällt die Übertragung des Streamingdienstes ohnehin besser als die von Sky? Dann aufgepasst: Auch DAZN zeigt Barcelona vs. Liverpool am Mittwoch in voller Länge im LIVE-STREAM. Beide Anbieter übertragen die Partie co-exklusiv. Sowohl mit Sky als auch bei DAZN verpasst Ihr keine Chance, keine wichtige Szene und schon gar kein Tor aus dem Camp Nou.

Wie gewohnt beginnt die Übertragung bei DAZN bereits eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird. Moderator Alex Schlüter begrüßt Euch zusammen mit Experte Ralph Gunesch aus dem Camp Nou und liefert Euch alle relevanten Informationen vor, in der Halbzeitpause und nach der Partie. Am Mikrofon während der Partie sitzen Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl. Beide begleiten Euch die kompletten 90 Minuten lang.

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Kein Problem. Dann holt Euch ganz einfach einen Probemonat des Streamingdienstes. Mit diesem seid Ihr in der heißen Phase dieser Saison live dabei und könnt die Vorteile von DAZN vier Wochen lang kostenlos testen - so auch die Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool.

Doch damit nicht genug. DAZN zeigt nicht nur alle Halbfinalpartien sowie das Endspiel der Champions League im LIVE-STREAM, sondern hat noch weiteren Spitzenfußball der europäischen Top-Ligen im Programm. Auch weiterer Live-Sport aus NBA, NFL oder NHL kommt bei DAZN nicht zu kurz. Das komplette DAZN-Programm haben wir Euch noch einmal zusammengestellt. Holt Euch einfach die DAZN-App im App-Store Eurer Wahl:

Sky Go zeigt / übertragt FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Sky zeigt die Partie nicht nur live im TV, sondern hat mit dem LIVE-STREAM auf Sky Go eine Alternative für Euch parat. Auf der Online-Plattform des Bezahlsenders könnt Ihr die Partie aus dem Camp Nou live streamen und verpasst damit keine Sekunde des Top-Spiels in der Champions League. Allerdings benötigt Ihr auch für den LIVE-STREAM bei Sky Go ein Sky-Abo. Wer Kunde beim Bezahlsender ist, erhält einen kostenlosen Login für das Online-Portal und kann Barcelona vs. Liverpool analog zum TV-Programm im LIVE-STREAM schauen.

Sky Go gibt es bereits für die meisten mobilen Geräte. Handy, Tablet oder Laptop - egal. Ladet Euch einfach die Sky-Go-App aus den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) kostenlos herunter und schmeißt den LIVE-STREAM an.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Neben dem Live-Programm im TV und Sky Go bietet der Pay-TV-Sender noch eine weitere Möglichkeit, das Halbfinale zwischen Barca und den Reds zu schauen. Mit dem Zusatzangebot Sky Ticket könnt Ihr die Partie ebenfalls live verfolgen. Hierbei spart Ihr Euch ein langfristiges Abonnement und verpasst dennoch keine Minute des CL-Highlights. Informationen zu den Bedingungen und Preisen des Sky Ticket findet Ihr auf der entsprechenden Website.

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Die Übertragung im Überblick

BARCELONA vs. LIVERPOOL im ... TV/ LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky ... LIVE-STREAM DAZN / Sky Go / Sky Ticket ... LIVE-TICKER Goal

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Die Aufstellungen

Die Frage aller Fragen: Welche 22 Akteure laufen im Champions-League-Halbfinale auf? Wen schickt der FC Barcelona ins Rennen? Wer steht für den FC Liverpool in der Startelf? Sobald die Aufstellungen beider Teams veröffentlicht sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.