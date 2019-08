Wer zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM?

Es ist soweit: Die Gruppen der Europa League werden ausgelost. Wir verraten Euch, wer die Auslosung live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Die Gruppenphase der Europa League wird am Freitagmittag in Monaco ausgelost. Los geht's um 13 Uhr.

48 Mannschaften warten darauf, in zwölf Vierergruppen aufgeteilt zu werden. Dabei werden alle Teams nach ihren Klubkoeffizienten in vier Lostöpfe mit jeweils zwölf Vereinen aufgeteilt. Die Gruppen bestehen dann jeweils aus einer Mannschaft aus jedem Lostopf.

In Deutschland haben sich Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Beide Teams können in der Gruppe jedoch nicht aufeinandertreffen. Dies ist bei Vereinen aus dem gleichen Nationalverband ausgeschlossen.

Neben den beiden deutschen Vertretern sind zudem Schwergewichte wie der FC Sevilla, der FC Arsenal sowie der FC Porto und die AS Rom in der neuen Europa-League-Saison mit am Start.

Wie sehen die Gruppe A bis L der aus? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase live im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Wer zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung? Alle Eckdaten zur Ziehung der Gruppenphase

Wann findet die Europa-League-Auslosung statt? Wo findet die Europa-League-Auslosung statt? Wie viele Mannschaften sind bei der Europa-League-Auslosung dabei? Wie viele Gruppen werden bei der Europa-League-Auslosung gezogen? Welche deutschen Mannschaften sind bei der Europa-League-Auslosung dabei? 30. August 2019, 13 Uhr Grimaldi Forum, Monaco 48 12 /

Wer zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM?

Es ist das Highlight vor dem ersten Spieltag der Gruppenphase: Die Europa-League-Auslosung. Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, wie Ihr die EL-Auslosung im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Los geht's!

DAZN zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM

Natürlich, wer auch sonst? Selbstverständlich ist DAZN wieder am Start, wenn es um die Europa League geht. Der Streamingdienst überträgt ab der Gruppenphase wieder einen Großteil der Spiele der Europa League live im Einzelspiel oder in der beliebten GoalZone. Doch bevor es auf dem grünen Rasen losgeht, baut DAZN seinen Übertragungswagen vor dem Grimaldi Forum in Monaco auf.

DAZN überträgt die Europa-League-Auslosung in voller Länge im LIVE-STREAM. Ihr verpasst kein einziges Los und bleibt die ganze Zeit auf dem Laufenden. Der Streamingdienst beginnt pünktlich zum Start der Auslosung um 13 Uhr mit der Übertragung.

An den Mikrofonen begleitet Euch folgendes DAZN-Duo:

DAZN zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung KOSTENLOS im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Seid Ihr bereits im Besitz eines DAZN-Abonnements, wisst Ihr wie es geht: DAZN aufrufen, beim Streamingdienst einloggen und den LIVE-STREAM zur Europa-League-Auslosung bei DAZN genießen.

Falls Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, dann aufgepasst! DAZN schenkt allen Nicht-Kunden die ersten 30 Tage kostenlos. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die Europa-League-Auslosung gratis im LIVE-STREAM bei DAZN.

Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase ist aber längst nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Der Streamingdienst überzeugt durch seine einzigartige Programmvielfalt. DAZN? Das Netflix des Sports. Ihr seht die Champions League und Europa League live. Ihr bekommt die europäischen Top-Ligen wie LaLiga, die Serie A und die Ligue 1 live. Außerdem neu dabei: Die live bei DAZN! Seit diesem Sommer ist der Streamingdienst im Besitz der Übertragungsrechte der Bundesliga. In unserem Übersichtsartikel erfahrt Ihr, welche BL-Spiele konkret bei DAZN laufen.

Hat Euch der kostenlose Probemonat gefallen? Dann habt Ihr die Chance, zwischen zwei Bezahloptionen zu entscheiden:

Das Monatsabo: Bereits für nur 11,99 Euro im Monat könnt Ihr DAZN nutzen. Eurer Vorteil: Ihr könnt das Monatsabo jederzeit monatlich kündigen.

Bereits für nur 11,99 Euro im Monat könnt Ihr DAZN nutzen. Eurer Vorteil: Ihr könnt das Monatsabo jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Diese bekommt Ihr für einmalig 119,99 Euro. Mit der DAZN-Jahreskarte genießt Ihr zwölf Monate lang die komplette DAZN-Programmvielfalt und spart dabei auch noch 24 Euro im Vergleich zum Monatsabonnement.

Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

UEFA.com zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM

Neben dem LIVE-STREAM bei DAZN gibt es noch eine weitere Möglichkeit: Auch auf der offiziellen Website der UEFA könnt Ihr die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM verfolgen. Unter www.UEFA.com findet Ihr einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Auslosung der Europa-League-Gruppenphase.

Der LIVE-STREAM der UEFA startet ebenfalls pünktlich mit Beginn der Ziehung um 13 Uhr.

Wer zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung live im TV?

Die Europa-League-Auslosung live im TV schauen? Kein Problem. In den folgenden Zeilen verraten wir Euch, wer die Ziehung der EL-Gruppenphase live im Programm hat.

DAZN zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Ihr wisst bereits, dass DAZN ein reiner Streamingdienst ist und daher Live-Sport ausschließlich im LIVE-STREAM zeigt. Dennoch müsst Ihr bei DAZN nicht darauf verzichten, die Europa-League-Auslosung live im TV zu schauen.

DAZN bringt Euch die Europa-League-Auslosung auf Euren Smart-TV! Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen Smart-TV-Geräten verfügbar. Schaut doch einfach mal im App-Store Eures Fernsehers vorbei und sucht nach DAZN. Die kostenlose App des Streamingdienstes gefunden? Dann ladet Euch die App herunter, meldet Euch bei DAZN an und genießt die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV.

Eurosport zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung live im Free-TV

Wollt Ihr die Europa-League-Auslosung klassisch im frei empfangbaren Fernsehen schauen? Dann seid Ihr bei Eurosport genau richtig. Eurosport überträgt die Auslosung der Europa League live und in voller Länge im Free-TV.

Um 13 Uhr beginnt der Sportsender mit der Übertragung live aus Monaco. Ab diesem Zeitpunkt verpasst Ihr keine Mannschaft, kein Los und keine Gruppe.

VfL Wolfsburg
Borussia Mönchengladbach
AS Saint-Etienne
Istanbul
PFK Olexandrija
Wolfsberger AC
FC Lugano





















VfL Wolfsburg



Borussia Mönchengladbach

AS Saint-Etienne







Istanbul

PFK Olexandrija

Wolfsberger AC

FC Lugano

Hinzu kommen 21 Sieger der Europa-League-Playoffs sowie sechs Verlierer der Champions-League-Playoffs.