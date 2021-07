Wer zeigt / überträgt England vs. Dänemark live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der EM 2021

Bei der EM ermitteln England und Dänemark den zweiten Finalisten. Goal erklärt, wer das Spiel live LIVE im TV und Stream zeigt / überträgt.

Das wird ein Fußball-Fest! Am Mittwoch, 7. Juli, trifft England im zweiten Halbfinale der EM 2021 auf Dänemark. Das Spiel wird um 21 Uhr im Wembley Stadium in London angepfiffen.

Ganz England ist heiß auf den nächsten Titel bei einem Großereignis. Seit der WM 1966 warten die Three Lions nun schon darauf, bei der diesjährigen EM soll es nun endlich klappen.

England ist im Turnierverlauf noch ungeschlagen und hat zudem noch kein Gegentor kassiert. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Deutschland im Achtelfinale ließ das Team von Trainer Gareth Southgate der Ukraine im Viertelfinale keine Chance. Beim klaren 4:0-Erfolg war Harry Kane mit zwei Toren der überragende Mann.

Rückenwind wird den Engländern sicher die Unterstützung der zumeist einheimischen 60.000 Zuschauer im Stadion geben.

Dass Dänemark immer noch um den EM-Titel spielt, gleicht einem Wunder. Nach dem Drama um Christian Eriksen im Auftaktspiel gegen Finnland und zwei Startniederlagen standen die Skandinavier vor dem Aus. Mit einem Sieg gegen Russland gelang doch noch der Sprung in die K.-o-Phase. Dort folgten überzeugende Siege gegen Wales und Tschechien.

Kann Danish Dynamite wie beim EM-Sieg 1992 wieder ein Wunder vollbringen?

EM 2021: Wer zeigt / überträgt England vs. Dänemark? - Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung England - Dänemark Wettbewerb Europameisterschaft, Halbfinale Datum Mittwoch, 7. Juli 2021 Anstoss 21 Uhr Ort Wembley Stadium, London

EM 2021: Wer zeigt / überträgt England vs. Dänemark heute live im TV?

Alle 51 Spiele der EM 2021 werden beziehungsweise wurden in Deutschland live im TV übertragen. MagentaTV, Das Fernseh-Angebot der Telekom, ist der einzige Anbieter, der alle Spiele live zeigt - zehn sogar exklusiv.

Damit ist es nun vorbei, denn seit dem Achtelfinale kommen alle Spiel auch live im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Im Vergleich zu MagentaTV müsst Ihr dafür nichts zusätzlich bezahlen.

Das ZDF zeigt / überträgt die EM 2021 live: England vs. Dänemark im Free-TV sehen

Zweites Halbfinale im Zweiten Deutschen Fernsehen - das passt! Das ZDF zeigt England gegen Dänemark live im Free-TV.

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung aus dem ZDF-Studio in Mainz. Durch diese werden Euch Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker begleiten. Während des Spiels wird Kommentator Bela Rethy von Co-Moderator Sandro Wagner am Mikrofon unterstützt.

MagentaTV zeigt / überträgt die EM 2021 live: England vs. Dänemark im Pay-TV sehen

Die Live-Übertragung von England gegen Dänemark bei MagentaTV ist Kunden mit dem für die EM-Spiele benötigten Tarif vorbehalten.

Ab 20.50 Uhr kommentiert Marco Hagemann das zweite Halbfinale. Zuvor gibt es ab 20 Uhr eine Vorberichterstattung unter anderem mit Moderator Johannes B. Kerner.

EM 2021: Wer zeigt / überträgt England vs. Dänemark im LIVE-STREAM?

Sowohl das ZDF als auch MagentaTV zeigen England gegen Dänemark im LIVE-STREAM.

Der LIVE-STREAM des ZDF über die Webseite des TV-Senders ist kostenlos. Mit der kostenlosen App "ZDFmediathek & Live TV" könnt Ihr das Spiel auch auf dem Endgerät Eurer Wahl ansehen.

Auch wenn Ihr noch nicht Kunde der Telekom seid, ist das Spiel für Euch im LIVE-STREAM von MagentaTV zu sehen. Dafür müsst Ihr jedoch ein Abo abschließen. Bis 13. Juli gibt es ein Angebot: Das Paket "MagentaTV Smart". Dieses ist in den ersten drei Monaten kostenlos, im Anschluss bezahlt man zehn Euro monatlich (Mindestlaufzeit 24 Monate).

Habt Ihr ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr MagentaTV auf allen Geräten streamen. Mit der MagentaTV App lässt sich das Spiel problemlos auf Eurem Smartphone oder Tablet verfolgen.

Folgende Links helfen Euch beim Herunterladen der benötigten Apps:

EM 2021: Wer zeigt / überträgt England vs. Dänemark? - Die Aufstellungen

