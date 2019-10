Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Europa League

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf Standard Lüttich. Wir verraten, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

3. Spieltag, Gruppe F: Eintracht Frankfurt empfängt in der Europa League die Mannschaft von Standard Lüttich. Die Partie wird am Donnerstagabend um 21 Uhr in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main angepfiffen.

Die Bilanz der Frankfurt Eintracht in dieser EL-Saison: Eine Niederlage, ein Sieg. Während die SGE zum Auftakt gegen den FC Arsenal (0:3) verlor, feierte die Mannschaft von Coach Adi Hütter am zweiten Spieltag einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Vitoria Guimaraes.

Soll also die glorreiche letzte Saison der Frankfurter, die erst im Halbfinale endete, auch in diesem Jahr fortgeführt werden, sind drei Punkte gegen Pflicht. Allerdings muss die Eintracht die nächsten Woche ohne Almamy Toure auskommen. Auch Keeper Kevin Trapp fehlt langfristig. Doch mit Frederik Rönnow steht nun ein Mann im Tor, der zuletzt so richtig auf sich aufmerksam machte.

vs. Standard Lüttich: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell in der am Donnerstagabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich: Das Duell in der Europa League im Überblick

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich live im TV?

Genau zwei Anbieter sind in diesem Jahr für die Übertragung der Europa League in zuständig: RTLnitro und DAZN! Doch wer zeigt welche Spiele? Wer überträgt das Duell der Eintracht aus Frankfurt gegen Standard Lüttich? Wir verraten es Euch.

Die Europa League live bei DAZN! Das zeigt der Streamingdienst:

Alle 205 Spiele live in voller Länge, 190 davon exklusiv

alle Spiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge

Ihr habt die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz (GoalZone)

alle Übertragungen ausschließlich im LIVE-STREAM

Die Europa League live bei RTLnitro! Das zeigt der Privatsender:

15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV

pro Gruppenspieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung live im Free-TV

alle Übertragungen live im TV sowie im LIVE-STREAM bei TVnow

Damit steht fest: Nur DAZN und RTLnitro besitzen die Übertragungsrechte an der Europa League. Andere bekannte Sender wie die ARD und das ZDF, Sport 1, Eurosport oder auch Sky zeigen Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich sowie die Europa League dagegen nicht live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV. Auch im Hauptprogramm von RTL wird die Gruppenphase nicht zu sehen sein.

RTLnitro zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich live im Free-TV

Der Tochtersender von RTL hat sich entschieden: RTLnitro zeigt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich live und in voller Länge im Free-TV. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des SGE-Spiels und könnt die Europa League am Donnerstagabend im frei empfangbaren Fernsehen schauen.

Bereits im vergangenen Jahr liefen die Gruppenspiele und die ersten Duelle der K.o.-Runde beim kleineren der beiden RTL-Sender. Erst im späteren Verlauf der Europa League und dem gesteigerten Zuschauerinteresse sind die Live-Spiele ins Hauptprogramm von RTL gewandert. Wann und ob dies in der diesjährigen Saison passieren wird, ist noch offen.

Habt Ihr Lust auf Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich live im Free-TV bei RTLnitro? Hier gibt's alle Infos zur TV-Übertragung der Europa League:

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Ist DAZN ein klassischer TV-Sender? Könnt Ihr das Eintracht-Spiel live im TV bei DAZN anschauen? Die Antworten: nein und nein. DAZN ist kein klassischer TV-Sender, sondern ein reiner Streamingdienst. Das bedeutet: Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich läuft bei DAZN nicht im linearen TV. Doch aufgepasst: Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, das Europa-League-Spiel der SGE auf Eurem Fernseher genießen zu können.

Der Streamingdienst zeigt das SGE-Spiel zwar nicht live im TV, dafür aber in voller Länge im LIVE-STREAM. Wie könnt Ihr Euch das EL-Duell nun auf dem Fernseher anschauen? Ganz einfach. DAZN bringt Euch Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App ist nämlich auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV! So funktioniert's auch auf Eurem Fernseher:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM?

Die Europa League live erleben - wo geht das? Im Free-TV ist RTLnitro Eure erste Anlaufstelle. Doch im Internet gibt es gleich zwei Möglichkeiten, Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM zu schauen. Hier erhaltet Ihr alle nötigen Infos.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM

DAZN ist die Nummer eins in puncto LIVE-STREAM. Über 8.000 Livesport-Events hat der Streamingdienst jährlich im Programm - so auch die Europa League am Donnerstagabend. Für das SGE-Spiel also ab auf die Streamingplattform: Bei DAZN seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich in voller Länge im LIVE-STREAM.

DAZN stellt Euch sogar gleich zwei Optionen zur Verfügung, mit denen Ihr Eintracht vs. Lüttich live verfolgen könnt. Ihr habt die Wahl: Entweder schaut Ihr das SGE-Spiel live im Einzelspiel oder in der beliebten GoalZone (Konferenz). In den nächsten Zeilen bekommt Ihr alle Infos zu beiden Möglichkeiten.

Bock auf Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im Einzelspiel live bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Europa-League-Übertragung im LIVE-STREAM:

Bock auf Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich live in der GoalZone bei DAZN? Hier gibt's alle Infos zur Europa-Leauge-Übertragung im LIVE-STREAM:

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Habt Ihr Bock, Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM bei DAZN zu verfolgen? Und das sogar kostenlos? Dann aufgepasst, so geht's: Falls Ihr noch keine DAZN-Kunde seid, könnt Ihr den Streamingdienst vier Wochen lang gratis nutzen. Wie geht das? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und schaut die Europa League kostenlos.

So erlebt Ihr das Eintracht-Spiel gegen Standard Lüttich live, in voller Länge und umsonst. Doch damit nicht genug: Ihr seht nicht nur Eintracht Frankfurt live bei DAZN, sondern die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. Und das DAZN-Übertragungspaket ist riesengroß: Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1. Bei DAZN seht Ihr zahlreiche Top-Ligen und Top-Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM.

TVnow zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM

Das SGE-Spiel läuft am Donnerstagabend live im Free-TV bei RTLnitro. Doch auch im Internet könnt Ihr die Europa League verfolgen. Nämlich beim Streamingdienst von RTL: TVnow überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragung geschieht analog zum TV-Programm bei RTLnitro. Los geht's im Stream ebenfalls ab 20:15 Uhr.

Um den LIVE-STREAM bei TVnow nutzen zu können, ist allerdings ein Abonnement erforderlich. Dieses kostet 4,99€ pro Monat. Die ersten 30 Tage sind allerdings kostenlos. Mehr Informationen findet Ihr hinter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich?

Das Europa-League-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Standard Lüttich lief live im TV bei RTLnitro sowie im LIVE-STREAM bei TVnow und DAZN. Doch Ihr konntet die Partie trotzdem nicht live verfolgen? Kein Problem. Wir legen Euch diese Alternative wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich bei DAZN!

Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung des Eintracht-Spiels gegen Standard Lüttich auf die Plattform. Somit verpasst Ihr bei DAZN keinen Treffer, keine kritische Szene und keine Entscheidung.

Doch damit nicht genug: Euch reichen die Highlights nicht aus? Kein Problem. DAZN zeigt das SGE-Spiel komplett im Re-Live. So könnt Ihr die vollen 90 Minuten wenige Augenblicke nach Abpfiff der Partie noch einmal in voller Länge genießen. Klickt Euch mal rein!

Doch damit immer noch nicht genug: Ihr denkt, die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich sind schon alles? Nein, noch längst nicht. DAZN zeigt alle Highlights der Europa League wenige Minuten nach dem Abpfiff. So könnt Ihr sowohl die Zusammenfassungen zu den Spielen von Eintracht Frankfurt als auch vom VfL Wolfsburg oder Borussia Mönchengladbach sehen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich? Die Übertragung der Europa League in der Übersicht