Europa League: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal live im TV und LIVE-STREAM?

Europa League, 1. Spieltag: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Arsenal. Wir erklären Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Erster Spieltag in der Europa League: Zum Auftakt der Gruppe F empfängt die SG Eintracht Frankfurt den FC Arsenal in der heimischen Commerzbank-Arena. Anstoß am frühen Donnerstagabend ist um 18.55 Uhr.

Die Eintracht aus Frankfurt hat in der vergangenen Europa-League-Saison ganz Fußball- begeistert. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter schaffte es bis ins Halbfinale und scheiterte dort nur denkbar knapp im Elfmeterschießen am FC Chelsea. Zuvor gelang es der SGE, namhafte Teams wie Inter Mailand oder Benfica eindrucksvoll aus dem Wettbewerb zu kegeln.

Nun geht es zum Auftakt direkt wieder gegen einen echten Brocken: Arsenal stand in der letzten Saison im Finale, verlor das Endspiel aber gegen den FC Chelsea. Auch in diesem Jahr zählen die Gunners zu den Titelkandidaten. In der Gruppe F treffen beide Mannschaften noch auf Standard Lüttich und Vitoria Guimaraes.

Wir erklären Euch in diesem Artikel, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal: Das Duell in der im Detail

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM?

Die Übertragungsrechte an der UEFA Europa League sind verteilt: DAZN überträgt 190 der insgesamt 205 Spiele exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM. Zusätzlich zeigt RTLnitro 15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV - Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal gehört allerdings nicht dazu.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal exklusiv im LIVE-STREAM

DAZN ist am Donnerstagabend Eure einzige Möglichkeit, das Duell der Eintracht aus Frankfurt live und in voller Länge zu verfolgen. Nur DAZN überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM. Dabei habt Ihr die Wahl, ob Ihr das SGE-Spiel gegen die Gunners live im Einzelspiel oder in der beliebten GoalZone schaut. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal live im Einzelspiel bei DAZN. Hier gibt's alle Infos:

Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal live in der GoalZone bei DAZN. Hier gibt's alle Infos:

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal kostenlos im LIVE-STREAM - so funktioniert der Gratismonat!

Ja, Ihr habt richtig gelesen. DAZN überträgt die Europa League kostenlos. Falls Ihr noch nicht im Besitz eines Abonnements beim Streamingdienst seid, könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN schauen. Wie geht das? Ganz einfach: mit dem Gratismonat bei DAZN. Sichert Euch hier einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis.

Ihr seht aber nicht nur das Eintracht-Spiel gegen den FC Arsenal live und kostenlos. DAZN hat so einiges im Programm: Die Europa League und Champions League, dazu die Bundesliga, LaLiga, Serie A und die Ligue 1 sowie viele weiteren Top-Ligen und Wettbewerbe. Spitzenfußball pur bei DAZN! Da ist für jeden etwas dabei. Schließlich überträgt der Streamingdienst pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal live im TV?

Eintracht Frankfurt in der Europa League live im TV verfolgen - geht das überhaupt? In diesem Abschnitt erklären wir Euch, ob das Duell zwischen der SGE und dem FC Arsenal live im Free-TV übertragen wird. Und welche Möglichkeit DAZN für Euch parat hält.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Ihr wollt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal live im TV genießen? Das ist im klassischen Sinne nicht möglich. Denn DAZN ist ein reiner Streamingdienst, der alle Sportevents ausschließlich im LIVE-STREAM überträgt. Doch aufgepasst: DAZN hat eine perfekte Alternative für Euch.

DAZN bringt Euch Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV. Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist mittlerweile auf fast allen modernen TV-Geräten installierbar.

Bock auf Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Wir erklären Euch, wie es geht:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Zeigt / überträgt RTL oder RTLnitro Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal live im TV?

RTL und RTLnitro haben die Eintracht in der vergangenen Europa-League-Saison regelmäßig live im Free-TV gezeigt - kein Wunder, die Frankfurter schafften es bis ins Halbfinale. Auch in diesem Jahr hat sich RTL bzw. Tochtersender RTLnitro wieder die Rechte an der Europa League gesichert. Insgesamt 15 Spiele werden co-exklusiv im Free-TV übertragen.

Doch Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal wird nicht live im Free-TV bei RTL oder RTLnitro zu sehen sein. Das liegt daran, dass sich RTLnitro am ersten Spieltag der Europa League für ein anderes Spiel mit deutscher Beteiligung entschieden hat:

RTLnitro zeigt / überträgt vs. Wolfsberger AC (21 Uhr) live im Free-TV

Zusammenfassung: Eure einzige Möglichkeit, das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Arsenal live zu verfolgen, ist DAZN. Nur der Streamingdienst zeigt das Eintracht-Spiel in voller Länge im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Arsenal? Die Übertragung der Europa League im Überblick