Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea live im TV und im LIVE-STREAM - RTL oder DAZN? Alle Infos zur Übertragung der Europa League

Es sind nur noch zwei Spiele bis zum Finale in der Europa League. Im Halbfinalhinspiel trifft die SG Eintracht Frankfurt auf den FC Chelsea. Angepfiffen wird die Partie in der Commerzbank-Arena am Donnerstagabend (2. Mai) um 21 Uhr.

kann dabei Geschichte schreiben. Zum ersten Mal nach 39 Jahren steht die SGE wieder in einem Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Die beiden Partien gegen den im Europa-League-Halbfinale bilden das bisherige Highlight dieser Saison, welche im Finale im Olympiastadion von Baku am 29. Mai 2019 enden soll.

Klar, Chelsea ist ein absolutes Schwergewicht dieses EL-Jahres. Doch die Eintracht kann gerade vor heimischem Publikum über sich hinauswachsen. Das hat im Viertelfinale Benfica eindrucksvoll zu spüren bekommen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter drehte eine 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel und gewann in der Commerzbank-Arena, die auch gegen Chelsea restlos ausverkauft sein wird, überzeugend mit 2:0. Ohnehin spielt die SGE eine bärenstarke Europa-League-Saison und warf neben bereits Schachtjor Donezk und Inter Mailand aus dem Wettbewerb.

Auch Chelsea spielt bislang eine tadellose Serie in der . In der Gruppenphase setzten sich Eden Hazard und Co. vor Bate Baryssau, FC Vidi und PAOK Saloniki souverän als Tabellenerster durch. In der K.o.-Phase marschierten die Blues, die in der Premier League derzeit auf Rang vier liegen, nach den Siegen gegen Malmö FF, Dynamo Kiew und Slavia Prag bis ins Halbfinale.

Eintracht Frankfurt empfängt den FC Chelsea - ein absolutes Highlight. Wenn Ihr wissen wollt, wer das Hinspiel im Halbfinale der Euroa League zeigt / überträgt, seid Ihr in diesem Artikel genau richtig. Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Duell Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea Datum Donnerstag, 02. Mai 2019 || 21 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main Zuschauer 48.000 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM?

Gute Nachrichten für alle Fans von Eintracht Frankfurt: Das Aufeinandertreffen der Adler gegen den FC Chelsea wird am Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVE-STREAM übertragen. Dafür gibt es sogar zwei Anbieter. Welche das sind, erfahrt Ihr jetzt:

Zeigt / überträgt DAZN Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM?

Kurz und knapp: Ja, DAZN zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM! Mit dem Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde des Halbfinalhinspiels in der Europa League. In puncto Europa League ist DAZN ohnehin der erste Ansprechpartner für Euch. Denn DAZN zeigt alle Partien dieses Wettbewerbs im LIVE-STREAM. So natürlich auch Frankfurt vs. Chelsea.

Beginn der Übertragung ist am Donnerstag (2. Mai) wie gewohnt um 20.45 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff. Moderator Tobi Wahnschaffe begrüßt Euch zusammen mit den bekannten DAZN-Experten Jonas Hummels und Ralph Gunesch aus der Commerzbank-Arena. Die 90 Minuten zwischen der Eintracht und Chelsea werden von Lukas Schönmüller kommentiert.

Eintracht Frankfurt vs. Chelsea heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Um auf den LIVE-STREAM zu Frankfurt vs. Chelsea bei DAZN zugreifen zu können, müsst Ihr Abonnement des Streamingdienstes sein. Die monatlichen Kosten dafür betragen 9,99 Euro. Das Abo ist jederzeit monatlich kündbar. Doch nun die allerbeste Nachricht: Ihr seid noch kein DAZN-Abonnent, wollt Eintracht vs. Chelsea aber unbedingt sehen? Dann holt Euch doch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und gönnt Euch den Europa-League-Kracher vollkommen gratis.

Neben allen Spielen der Europa League hat DAZN aber noch viel mehr zu bieten. Das LIVE-STREAM-Programm des Streamingdienstes ist groß: Die Champions League, Premier League, Serie A, LaLiga und und und ... Doch nicht nur Fußballfans kommen auf ihre kosten. DAZN zeigt zudem Live-Sport aus der NFL, NHL, NBA oder Box- und Motorsportevents im LIVE-STREAM.

Worüber ihr die LIVE-STREAMS von DAZN schaut, bleibt Euch überlassen. Auf dem Smart-TV, Handy, Laptop oder Tablet - ganz egal! DAZN gibt es für die meisten mobilen Geräte. Was ihr dafür tun müsst? Geht einfach in den App-Store Eurer Wahl, ladet die DAZN-App herunter, startet die Anwendung und genießt die Programmvielfalt.

Zeigt / überträgt RTL Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM?

Neben dem LIVE-STREAM bei DAZN gibt es noch eine weitere Alternative. RTL bietet auf der sendereigenen Streamingplattform TV Now einen LIVE-STREAM zu Eintracht vs. Chelsea an. TV Now zeigt das RTL-Programm parallel im Internet. Auch mit diesem LIVE-STREAM verpasst ihr keine Sekunde des Europa-League-Halbfinals.

Um auf den LIVE-STREAM von TV Now zugreifen zu können, benötigt ihr ein Abonnement. Monatlich kostet dieses 4,99 Euro. Der erste Monat ist jedoch kostenlos. Für weitere Informationen rund um das LIVE-STREAM-Programm und die Anmeldung bei TV Now schaut Ihr am besten auf der Website des Streamingdienstes vorbei.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute live im TV?

Die Eintracht aus Frankfurt rockt diese Europa-League-Saison und begeistert die Zuschauer im Stadion und vor den Fernsehern. Das bislang größte Spiel in diesem Wettbewerb haben die Hessen nun mit der Partie gegen den FC Chelsea vor der Brust. Doch wer zeigt / überträgt das Highlight zwischen Eintracht Frankfurt und Chelsea? Läuft das Spiel im Free-TV?

Zeigt / überträgt RTL Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute live im Free-TV?

Die Antwort hat zwei Buchstaben und lautet: Ja, RTL zeigt das Halbfinalhinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea live und in voller Länge. Ein Abo braucht Ihr dafür nicht. Die Partie läuft im Free-TV. Denn der Privatsender hat sich als Sublizenzinhaber der Europa League die Übertragungsrechte an 15 Partien dieser Saison gesichert. Eine davon ist das Halbfinalhinspiel in der Commerzbank-Arena.

Bis zur Zwischenrunde zeigte der Sender die Europa League ausschließlich auf dem kleinen Schwestersender RTLnitro. Doch da die SGE Millionen von Fans vor die Fernsehgeräte lockt, ist die Übertragung ab dem Achtelfinale ins Hauptprogramm gewandert. Dort beginnt am Donnerstagabend bereits ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung zu Eintracht vs. Chelsea. Ab diesem Zeitpunkt begrüßt Euch das gewohnte Europa-League-Team von RTL. Laura Wontorra moderiert zusammen mit Experte Roman Weidenfeller. Kommentiert wird das Duell von Marco Hagemann, der Experte Steffen Freund an seiner Seite weiß.

Zeigt / überträgt Sky Eintracht Frankfurt vs. Chelsea heute im TV?

Nein. Sky besitzt seit dieser Saison keine Übertragungsrechte mehr an der Europa League. Diese sind zu DAZN und RTL gewandert. Dementsprechend zeigt der Bezahlsender die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Chelsea nicht.

Stattdessen ist die Champions League aber weiterhin im Sky-Programm zu finden. Wie die Übertragung der Königsklasse geregelt ist, haben wir Euch in einem Extra-Artikel zusammengestellt.

Zeigt / überträgt das ZDF oder die ARD Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute live im TV?

Auch hier lautet die Antwort: Nein. Weder die ARD noch das ZDF besitzen die Übertragungsrechte an der Europa League. Da spielt es auch keine Rolle, dass mit der Eintracht ein deutscher Vertreter im Rennen ist.

Zusammenfassung: Eure einzige Möglichkeit, das Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea heute live im Free-TV zu sehen, ist RTL. Der Privatsender zeigt die Partie im freiempfangbaren TV. Sky, das ZDF oder die ARD zeigen das Duell dagegen nicht.

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: Die Übertragung im Überblick

EINTRACHT FRANKFURT vs. CHELSEA im ... TV/ LIVE-STREAM / TICKER ... TV RTL ... LIVE-STREAM DAZN / TV NOW ... LIVE-TICKER Goal

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: Die Aufstellungen

Es ist die spannendste Frage vor dem Anstoß: Wen schicken die beiden Trainer von Eintracht Frankfurt und Chelsea auf den Rasen der Commerzbank Arena? Wenn die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anstoß veröffentlicht werden, erfahrt ihr die Startformationen genau an dieser Stelle.