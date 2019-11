Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Deutschland muss in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland ran. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

In der EM-Qualifikation trifft Deutschland am vorletzten Spieltag der Gruppe C auf Weißrussland. Die Partie findet am Samstagabend im Borussia-Park - der Heimspielstätte von Borussia Mönchengladbach - statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die Entscheidung, wer zur EM 2020 fährt, könnte schon am Samstagabend fallen. und die Niederlande führen die Gruppe mit jeweils 15 Zählern an. Dahinter lauert Nordirland mit 12 Punkten. Oranje und die Nordiren spielen am Samstag ebenfalls gegeneinander (zum LIVE-TICKER). Gewinnt Deutschland und lässt Nordirland zeitgleich Punkte liegen, ist die Qualifikation für die EM fix.

Dabei muss Bundestrainer Joachim Löw auf Marco Reus von Borussia Dortmund verzichten. Der BVB-Akteur sagte die Länderspielreise aufgrund von Sprunggelenksproblemen ab. Auch Kai Havertz von Bayer Leverkusen wird nicht dabei sein. Der Shootingstar zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Deutschland vs. Weißrussland: Wir haben für Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wer das Duell in der EM-Quali am Samstag live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem verraten wir Euch, wie und wo Ihr die Highlights und das Re-Live der Partie sehen könnt.

Deutschland vs. Weißrussland: Alle Daten zum Duell in der EM-Qualifikation auf einen Blick

Duell Deutschland vs. Weißrussland Typ EM-Qualifikation, Gruppe C Datum Samstag, 16. November 2019 | 20.45 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 46.279 Plätze

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland live im TV?

Deutschland gegen Weißrussland: Das vorletzte Spiel des DFB-Teams in der EM-Qualifikation. Klar, dass das Interesse an der Partie mal wieder sehr hoch ist. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr das Duell am Samstagabend live im TV verfolgen könnt. Läuft Deutschland vs. Weißrussland im Free-TV? Welcher Sender überträgt das Spiel? Hier gibt’s die Antworten.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland live im Free-TV

Für einen spannenden Fußballabend ist am Samstag definitiv gesorgt: RTL überträgt Deutschland vs. Weißrussland live und in voller Länge im Free-TV. Nur beim Privatsender verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens beider Nationalteams.

🆕 Unser neues H E I M T R I K O T 🇩🇪



Ab sofort erhältlich im DFB-Fanshop, in den adidas Stores oder auf https://t.co/jD8UbYZ06g.

➡️ https://t.co/No2n6GLs2E#DieMannschaft @adidasfootball pic.twitter.com/ukBWfKD2Sq — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 11, 2019

RTL hat sich ohnehin für die kommenden Jahre die Rechte an allen Übertragungen der Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gesichert - egal, ob EM- oder WM-Qualifikation.

Am Samstagabend geht RTL bereits um 20.15 Uhr auf Sendung. Bis zum Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, versorgt Euch RTL mit allen wichtigen Infos rund um die Partie in einem ausführlichen Vorbericht.

Samstagabend, 20.45 Uhr, live und in voller Länge im Fee-TV

Für Deutschland vs. Weißrussland schickt RTL folgendes Team ins Rennen

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland im TV?

Die Antwort ist einfach: Niemand außer RTL! Weder ARD und ZDF noch andere deutsche Sportsender wie Sky zeigen das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Weißrussland live im TV. Das liegt daran, dass RTL die exklusiven Live-Übertragungsrechte an den Quali-Spielen der deutschen Nationalmannschaft besitzt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland im LIVE-STREAM?

Neben dem TV-Programm bei RTL gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Deutschland vs. Weißrussland live zu erleben. In diesem Abschnitt verraten wir Euch alle Details, wie Ihr das Duell beider Nationalteams in der EM-Qualifikation im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland im LIVE-STREAM bei TV NOW

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTL am Samstagabend Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Privatsender zeigt Deutschland vs. Weißrussland in voller Länge im LIVE-STREAM bei TV NOW. Dies ist der Online-Dienst von RTL.

Doch aufgepasst: Die Nutzung von TV NOW ist nicht kostenlos. Ihr müsst bei der Streamingplattform angemeldet sein und ein Abonnement besitzen.

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, könnt Ihr Deutschland vs. Weißrussland im LIVE-STREAM bei TV NOW sehen.

TV NOW - Die Kosten:

monatlich 4,99 Euro

30 Tage gratis testen

Für mehr Informationen zu TV NOW schaut am besten Mal auf der Website des Online-Dienstes vorbei.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. im LIVE-STREAM?

DAZN überträgt alle Spiele der EM-Qualifikation im LIVE-STREAM - außer eines. Das Duell zwischen Deutschland und Weißrussland gehört nicht zum Übertragungsangebot des Streamingdienstes. Das vorletzte Quali-Spiel des DFB-Teams läuft daher nicht live bei DAZN im Stream.

Das liegt daran, dass sich einzig RTL die Übertragungsrechte an den EM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gesichert hat.

Wer fährt zur Europameisterschaft und wer bleibt zuhause? Die letzten zwei entscheidenden Spieltage der EM-Qualifikation seht ihr ab Donnerstag live auf DAZN! pic.twitter.com/FfTBqxUsJv — DAZN DE (@DAZN_DE) November 12, 2019

Doch aufgepasst: DAZN hat da noch etwas für Euch in der Hinterhand! Der Streamingdienst zeigt am Wochenende zahlreiche Spiele der europäischen Top-Teams in voller Länge im LIVE-STREAM. Schaut doch mal in unserer Programmübersicht vorbei! Ansonsten gibt es hier schonmal eine kleinen Vorgeschmack:

Bosnien vs. Italien (Freitag, 20.45 Uhr)

Spanien vs. Malta (Freitag, 20.45 Uhr)

vs. Belgien (Samstag, 18 Uhr)

Nordirland vs. Niederlande (Samstag, 20.45 Uhr)

Kroatien vs. (Samstag, 20.45 Uhr)

vs. Portugal (Sonntag, 15 Uhr)

vs. England (Sonntag, 18 Uhr)

vs. Frankreich (Sonntag, 20.45 Uhr)

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Deutschland vs. Weißrussland?

DAZN zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland im Re-Live und die Highlights

Habt Ihr Deutschland vs. Weißrussland live im TV bei RTL oder im LIVE-STREAM bei TV NOW verpasst? Kein Problem.

Beim Streamingdienst seid Ihr goldrichtig. DAZN zeigt Euch das komplette Spiel zwischen Deutschland und Weißrussland noch einmal im Re-Live. Ab Mitternacht könnt Ihr Euch die kompletten 90 Minuten des DFB-Teams gegen die Weißrussen anschauen. Kommentiert wird das Re-Live bei DAZN von Uwe Morawe.

Habt Ihr keine Lust auf das gesamte Spiel? Auch kein Problem. Bei DAZN seht Ihr ab 0 Uhr zusätzlich alle Highlights zu Deutschland vs. Weißrussland - und das ganze sogar kostenlos.

Wie geht das? DAZN-App im Google Play Store

" target="_blank">Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis. DAZN schenkt nämlich allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage kostenlos.

Somit könnt Ihr sowohl Deutschland vs. Weißrussland im Re-Live sowie alle anderen Spiele der EM-Qualifikation in voller Länge im LIVE-STREAM sehen. Doch damit nicht genug! Bei DAZN bekommt Ihr Spitzenfußball pur: Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und vieles mehr. Ein Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich definitiv!

Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App für Eure mobilen Geräte herunter:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann bitteschön:

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick

DEUTSCHLAND vs. WEISSRUSSLAND im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV RTL ... LIVE-STREAM TV NOW ... LIVE-TICKER Goal.com

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland in der EM-Qualifikation? Die Tabelle der Gruppe C