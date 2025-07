Deutschland und Schweden spielen bei der Frauen-EM heute um den Gruppensieg. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live übertragen wird.

Das Ticket ins Viertelfinale haben beide Mannschaften zwar schon sicher, dennoch geht es heute noch um was: Deutschland und Schweden duellieren sich nämlich am Samstagabend (12. Juli, 21 Uhr) in Gruppe C der Frauen-EM 2025 um den Gruppensieg.

Sowohl die DFB-Frauen als auch die Schwedinnen konnten ihre ersten beiden EM-Spiele gegen Polen und Dänemark jeweils für sich entscheiden. Aufgrund der besseren Tordifferenz würde Schweden heute ein Unentschieden für den Gruppensieg reichen, Deutschland muss gewinnen.

Für die Übertragung von Deutschland gegen Schweden ist heute unter anderem DAZN zuständig. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Frauen-EM 2025 live, auch die Partien mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich zu DAZN wird das finale Gruppenspiel der DFB-Frauen am Samstagabend auch live im Free-TV beim ZDF übertragen, zudem gibt es via zdf.de einen kostenlosen Live-Stream. Um bei DAZN zuschauen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB Frauen) vs. Schweden heute im Live Stream und live im Free TV?

Im ZDF führen übrigens Moderator Sven Voss und Expertin Kathrin Lehmann durch die Übertragung, kommentiert wird Deutschland vs. Schweden live aus Zürich von Claudia Neumann. Bei DAZN ist derweil Christoph Fetzer als Kommentator im Einsatz, Expertin ist die frühere deutsche Nationalspielerin Turid Knaak.

Anstoßzeit Schweden gegen Deutschland

Europameisterschaft der Frauen - EM Gruppe C Letzigrund Stadion

Ort und Zeit des Spiels.

Schweden vs Deutschland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 7 G. Gwinn

News über Schweden

Schweden konnte bei der Frauen-EM bisher überzeugen und ist noch ohne Gegentor. Einem 1:0 gegen Dänemark zum Auftakt folgte ein klarer 3:0-Erfolg gegen Polen.

News über Deutschland

Bei der deutschen Mannschaft war man mit den bisherigen Leistungen zwar nicht vollständig zufrieden, dennoch ist man voll im Soll und hat das Minimalziel Viertelfinale bereits erreicht. Zum Auftakt gab es für die DFB-Frauen einen 2:0-Sieg gegen Polen, im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark musste die Elf von Bundestrainer Christian Wück dann einem Rückstand hinterher laufen. Man meisterte diese Herausforderung aber souverän und drehte die Partie durch Tore von Sjoeke Nüsken (Elfmeter) und Lea Schüller noch in einen 2:1-Sieg.

Form

Bilanz direkte Duelle

Schweden vs Deutschland: Die Tabellen

