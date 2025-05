Como trifft am Freitag in der Serie A auf Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, wo das Derby im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Serie A stehen die Begegnungen der 38. und letzten Runde auf dem Programm. Dabei bekommt es Como am Freitag (23. Mai) mit Inter Mailand zu tun. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Außerdem fungiert das Stadio Giuseppe Sinigaglia als Schauplatz des Regionalderbys zwischen den Lariani und den Nerazzurri. Como und Inter Mailand halten bei 49 und 78 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Como vs. Inter Mailand im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Como vs. Inter Mailand heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch die Partie zwischen Como und Inter Mailand bei DAZN mitverfolgen, wobei die Vorberichterstattung der Übertragung mit italienischem Kommentar ab 20.00 Uhr läuft. Zudem startet jene zur Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen dem SSC Napoli und Cagliari um 20.25 Uhr.

Möchtet Ihr die Serie A via TV und LIVE STREAM schauen, benötigt Ihr einen Jahres- oder Monatszugang. Für das Super Sports Paket müsst Ihr pro Monat 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro in die Hand nehmen. Hingegen müsst Ihr für das Unlimited Paket monatlich 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro bezahlen.

Spiel Como – Inter Mailand Wettbewerb Serie A, 38. Spieltag Datum Freitag, 23. Mai 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadio Giuseppe Sinigaglia (Como)

Anstoßzeit Como gegen Inter Mailand

Italien Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Como vs Inter Mailand: Aufstellungen

News über Como

Como verzeichnete als Aufsteiger 13 Siege, zehn Unentschieden und 14 Niederlagen. Damit rangiert das Team von Cesc Fabregas mit 49 Punkten auf dem zehnten Platz.

Die Lariani empfangen Inter Mailand fünf Tage nach einem 1:1 bei Hellas Verona. Zuvor hatte Como sechs Dreier am Stück eingefädelt.

Ab Anfang April hatte Como zuerst ein 3:1 in Monza, ein 1:0 gegen den FC Torino sowie ein 3:0 in Lecce eingefädelt. Es waren zwei 1:0 gegen Genoa sowie in Parma und ein 3:1 gegen Cagliari gefolgt.

News über Inter Mailand

Inter Mailand feierte in seinen bisherigen 37 Meisterschaftsspielen ebenso viele Siege wie den SSC Napoli – nämlich 27 –, neun Remis und fünf Niederlagen. Deshalb holten die Nerazzurri mit 78 Punkten einen Zähler weniger als die Hellblauen.

Die Mannschaft von hatte die Tabellenspitze Ende April nach zwei 0:1 in Bologna sowie gegen den AS Rom verloren.

Anschließend war Inter Mailand in der Liga mit einem 1:0 gegen Hellas Verona sowie mit einem 2:0 beim FC Torino auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Danach folgte am Sonntag ein 2:2 gegen Lazio Rom.

Form

Bilanz direkte Duelle

Como vs Inter Mailand: Die Tabellen

