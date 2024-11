Bayer Leverkusen trifft am Freitag in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga gehen die Partien des neunten Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Bayer Leverkusen am Freitag (1. November) mit dem VfB Stuttgart zu tun. Der Anstoß des Duells erfolgt um 20.30 Uhr.

Zudem dient die BayArena als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen der Werkself und den Schwaben. Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart halten bei 15 und zwölf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga, 9. Spieltag Datum Freitag, 1. November 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute im LIVE STREAM und live im TV?

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Bayer-Leverkusen-News

Bayer Leverkusen setzte sich am Dienstag im DFB-Pokal gegen die SV Elversberg mit 3:0 durch. Patrik Schick (2., 9.) und Aleix Garcia (36.) netzten ein.

Am Samstag hatte die Mannschaft von Xabi Alonso mit einem 2:2 in Bremen die dritte Punktteilung in vier Partien verzeichnet.

Vor einem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt hatte die Werkself ein 1:1 gegen den FC Bayern und ein 2:2 gegen Holstein Kiel erlebt.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

VfB-News

Der VfB Stuttgart bezwang am Dienstag den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1. Nick Woltemade (14.) und Chris Führich (75.) erzielten die Treffer.

Die Elf von Sebastian Hoeneß war am Samstag mit einem 2:1 gegen Holstein Kiel auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Nach einem 2:2 in Wolfsburg und einem 1:1 gegen Hoffenheim war sie am 19. Oktober in München mit 0:4 unterlegen.

Die Aufstellung des VfB Stuttgart

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 91 Siege Bayer Leverkusen 44 Siege VfB Stuttgart 23 Unentschieden 23 Letztes Duell Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart 2:2 (DFL Supercup, 17. August 2024)

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart live anschauen: Nützliche Links