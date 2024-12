Bayer Leverkusen empfängt in der Champions League Inter Mailand. GOAL verrät Euch alle Infos zur Übertragung.

Am 6. Spieltag der Champions League empfängt Bayer Leverkusen am heutigen Dienstag, den 10. Dezember, Inter Mailand. Der Anpfiff in Leverkusen ertönt um 21 Uhr.

Überdies fungiert die BayArena als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand. Es wird das vierte Duell zwischen den beiden Mannschaften sein.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand im LIVESTREAM und TV schauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand im LIVE STREAM und live im TV?

Die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand wird leider nicht im Free-TV übertragen.

Für die Übertragung der Champions League gibt es in Deutschland in dieser Saison zwei Anbieter. Amazon Prime Video überträgt ein ausgewähltes Spiel am Dienstag, alle anderen Partien sind bei DAZN zu sehen.

Die Begegnung Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand wird live und exklusiv bei DAZN übertragen. Los geht die Übertragung mit der Vorberichterstattung um 20.30 Uhr.

Wer kein Tor am Dienstag verpassen möchte, kann auf die Konferenz bei DAZN zurückgreifen. Auch hier ist die Begegnung zwischen Leverkusen und Inter Mailand Teil der Konferenz.

Um die Champions League beim Pay-TV-Anbieter sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit DAZN Unlimited (34,99 Euro pro Monat) wird die Königsklasse für Euch empfangbar.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand im LIVE STREAM und live im TV? Die Daten zum Spiel

Spiel Bayer Leverkusen - Inter Mailand Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Datum Dienstag, 10. Dezember 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand im LIVE STREAM und live im TV? Die aktuelle Form und Aufstellungen

Mit Bayer 04 Leverkusen und Inter Mailand treffen zwei Teams aufeinander, die bisher voll aus Achtelfinalkurs liegen.

Leverkusen hat am letzten Spieltag der Champions League zuhause gegen RB Salzburg eindrucksvoll mit 5:0 gewinnen können. Insgesamt war das der dritte Sieg im fünften Spiel für die Mannschaft von Xabi Alonso. Zu Beginn der diesjährigen Champions-League-Saison gab es Siege über Feyenoord (4:0) und die AC Milan (1:0). Erst am dritten Spieltag musste die Werkself beim 0:0 in Brest Punkte liegen lassen. Zwei Wochen später folgte die erste Niederlage beim FC Liverpool (0:4).

Bayer Leverkusen liegt damit mit zehn Punkten auf einem starken sechsten Platz in der Tabelle.

Inter Mailand konnte bislang fast die perfekte Punkteausbeute einfahren. Am ersten Spieltag gab es ein 0:0 bei Manchester City, anschließend konnte Inter jedes CL-Spiel gewinnen. Siege gab es gegen Roter Stern Belgrad (4:0), Young Boys Bern (1:0), Arsenal (1:0) und RB Leipzig (1:0).

Damit steht der amtierende Meister aus Italien nicht nur auf Platz zwei der Tabelle, sondern hat auch noch kein einziges Gegentor hinnehmen müssen.

Das ist die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir hier die Aufstellung nach.

Inter Mailand setzt auf folgende Aufstellung:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir hier die Aufstellung nach.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand im LIVE STREAM und live im TV? Die Bilanz gegeneinander

Bisher gab es drei Begegnungen zwischen dem amtierenden deutschen und italienischen Meister. Die schlechte Nachricht für alle Leverkusen-Fans: Alle Partien konnten die Italiener für sich entscheiden.

Sowohl die beiden Partien aus der Champions-League-Zwischenrunde aus den Jahren 2002 (Inter 3:2 Leverkusen) und 2003 (Leverkusen 0:2 Inter), als auch im Europa-League-Viertelfinale 2020 (Inter 2:1 Leverkusen) gingen allesamt an Inter Mailand. Kann Bayer Leverkusen diese Negativ-Bilanz brechen?

Duelle insgesamt 3 Siege Leverkusen 0 Siege Inter 3 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen 2:1 (Europa-League-Viertelfinale, 10. August 2020)

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zum Spiel