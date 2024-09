Zwei große Namen aus der 3. Liga treffen aufeinander, wenn 1860 heute Dynamo Dresden empfängt. Wo ist das Spiel live zu sehen?

1860 München hat am 5. Spieltag der 3. Liga Dynamo Dresden in München zu Gast. Das Duell der beiden Traditionsklubs steigt heute (Samstag, 14. September) um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße.

Für die Übertragung der Partie im Pay-TV ist MagentaSport zuständig. Der Sender hat ohnehin alle Spiele der 3. Liga live im Programm und zeigt daher natürlich auch 1860 vs. Dresden heute live und in voller Länge. Allerdings benötigt Ihr hier zunächst ein Abonnement bei MagentaSport.

Es gibt jedoch auch eine kostenlose Übertragung von 1860 gegen Dynamo am Samstagnachmittag: Sowohl beim BR als auch beim MDR ist die Partie live und frei empfangbar im Free-TV zu sehen.

1860 München vs. Dynamo Dresden heute live: Uhrzeit und andere wichtige Daten zum Spiel

Spiel 1860 München - Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga, 5. Spieltag Datum Samstag, 14. September 2024 Uhrzeit 14 Uhr Spielort Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. Dynamo Dresden heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

News zu 1860:

Mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen waren die Löwen katastrophal in die neue Drittligasaison gestartet. Vor der Länderspielpause gab es dann aber einen Lichtblick, als 1860 im bayrischen Derby beim FC Ingolstadt mit 2:1 gewann und damit die ersten Punkte der Spielzeit 2024/25 einfahren konnte.

Dennoch rangieren die Münchener natürlich weiterhin im Tabellenkeller, sind aktuell auf Platz 18 notiert. Umso wichtiger wäre es, heute gegen Dresden nachzulegen.

Die Aufstellung von 1860:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung der Löwen einsehen.

News zu Dynamo Dresden

Dresden hat es bisher deutlich besser gemacht als 1860, konnte aus den ersten vier Spielen neun Punkte holen.

Die bisher einzige Niederlage setzte es beim 0:2 in Aue am 3. Spieltag, vor der Länderspielpause fand Dynamo mit einem 2:0-Sieg gegen Stuttgart II aber schnell wieder in die Spur. Aktuell ist der Aufstiegsaspirant Tabellendritter.

Die Aufstellung von Dynamo Dresden:

Auch die Dresdener Aufstellung reichen wir rund eine Stunde vor dem Anstoß hier nach.

Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. Dynamo Dresden heute im LIVE STREAM und live im TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 21 Siege 1860 8 Siege Dresden 9 Unentschieden 4 Bisher letztes Duell Dresden vs. 1860 München 2:1 (3. Liga, 8. März 2024)

