Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der EM 2021

Deutschland muss im zweiten Spiel der Vorrunde bei der EM 2021 gegen Portugal ran. Goal verrät, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Vorgezogenes Endspiel für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2021. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw spielt am Samstag um 18 Uhr im zweiten Vorrundenspiel gegen Portugal. Ausgetragen wird das Duell der Gruppe F erneut in München.

Beide Nationen haben am ersten Gruppenspieltag eine unterschiedliche Gefühlswelt durchlebt: Deutschland kassierte gegen Frankreich eine bittere 0:1-Niederlage, Portugal schlug Ungarn spät, aber verdient mit 3:0. Das bedeutet, dass die Portugiesen bereits gute Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde. Der DFB dagegen steht bereits unter Druck.

Das Duell zwischen Deutschland und Portugal gab es bei den letzten Großereignissen, sei es EM oder auch WM, immer wieder. Meistens hatte das deutsche Team dabei die Nase vorne.

Das zweite Gruppenspiel des deutschen Teams gibt es heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Goal verrät, wer Deutschland vs. Portugal live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live? Die EM-Partie auf einen Blick

Duell Deutschland vs. Portugal Wettbewerb EM 2021, Vorrunde Runde Gruppe F, 2. Spieltag Datum 19. Juni 2021, 18 Uhr Ort München, Deutschland

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live im TV?

Die Frage aller Fragen rund um die EM 2021, die in ganz Europa ausgetragen wird: Wo werden alle Spiele der Europameisterschaft live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Goal verrät in diesem Artikel alles rund um die Übertragung und sagt Euch auch, welche Alternativen jeder Fußballfan an diesem Samstag besitzt.

Zuerst einmal kurz: Die Rechte an der Übertragung der EM 2021 liegen bei insgesamt drei Sendern, zwei davon zeigen / übertragen die Spiele im Free-TV. Zudem gibt es den Pay-TV-Sender MagentaTV, der alle Spiele des Großereignisses im TV und LIVE-STREAM im Programm hat. Im frei empfangbaren Fernsehen sind es die ARD und das ZDF, welche die Spiele abwechselnd im Programm haben. Auf einem der drei Kanäle seht Ihr jedes Spiel der EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM.

ARD zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live im TV: So funktioniert's

Am Samstag ist das Erste für die Übertragung des Spiels Deutschland vs. Portugal live im TV zuständig. Die ARD zeigt die vollen 90 Minuten des zweiten Vorrundenspiels der Mannschaft von Jogi Löw live im Fernsehen und beginnt dabei schon ein gutes Stück vor Anpfiff mit der Übertragung, also den Vorberichten. Hier findet Ihr direkt ein paar essenzielle Details zur Übertragung.

Um 15 Uhr kickt bereits Weltmeister Frankreich gegen Ungarn, dieses Spiel läuft ebenfalls bei der ARD. Dort ist folgendes Team für Euch am Start und wird dann auch gegen 17 Uhr zum Spiel Deutschland vs. Portugal überleiten:

Übertragung aus Budapest

Reporter: Florian Naß

Expertin: Almuth Schult

Experten: Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz

Dann geht es ab nach München, wo die vollen 90 Minuten des deutschen Teams gegen den Titelverteidiger gezeigt / übertragen werden:

TV-Sender : ARD

: ARD Vorberichte ab: ca. 17.15 Uhr

ab: ca. 17.15 Uhr Reporter : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Moderation: Jessy Wellmer

Um die ARD empfangen zu können, braucht Ihr nichts besonderes zu wissen. Das Spiel läuft kostenlos für jeden, der den Rundfunkbeitrag entrichtet. Wenn Ihr aber mit dem Expertenteam und der Moderation bei der ARD nicht einverstanden seid, könnt Ihr auch zu MagentaTV wechseln.

MagentaTV zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live im Fernsehen: Das DFB-Team im Pay-TV schauen

Der Pay-TV-Anbieter MagentaTV ist der Sender, der die meisten Spiele der EM 2021 live im TV zeigt / überträgt - nämlich alle. 41 der insgesamt 51 Spiele laufen sogar exklusiv beim Kanal, der sich die umfangreichsten Rechte an der EURO gesichert hat. In der Gruppenphase sind es also zehn Spiele, die Ihr nur bei Magenta seht.

Dazu zählt unter anderem das letzte Gruppenspiel Portugals, in dem es gegen Frankreich das Wiedersehen der EM-Finalisten 2016 gibt. Es gibt zudem noch gute Nachrichten für all die, die über ein Abonnement bei MagentaTV nachdenken: Der Kanal ist noch bis 13. Juli in einem Sonderangebot günstiger zu erwerben. Mit diesem bezahlt Ihr für die ersten drei Monate keinen Euro, danach zehn Euro im Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

MagentaTV zeigt Deutschland vs. Portugal über

den Media Receiver

einer MagentaTV Box

einem MagentaTV Stick

Fire TV Stick

Google Chromecast

MagentaTV App am heimischen Fernseher

Die Vorberichte zu Deutschland vs. Portugal laufen ab 17.50 Uhr, ehe um 18 Uhr der Anpfiff ertönt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr an diesem Samstag das schöne Wetter genießen wollt und deswegen nicht daheim auf der Couch sitzt, dann gibt es natürlich noch zwei weitere Optionen, wie Ihr die EM live verfolgen könnt. Das Duell Deutschland vs. Portugal im LIVE-STREAM sehen - das funktioniert!

ARD zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal im LIVE-STREAM

Die Rechte an der heutigen Partie liegen beim ersten deutschen Fernsehprogramm, der ARD. Das haben wir bereits im oberen Abschnitt ausführlich erklärt. Das erste deutsche Gruppenspiel lief beim ZDF. Am Samstagabend könnt Ihr auf allen möglichen Endgeräten das Spiel des DFB-Teams im kostenlosen LIVE-STREAM der ARD sehen.

Ihr braucht nichts weiter zu tun, als gegen 18 Uhr einzuschalten, wenn die Nationalhymnen erklingen und die vollen 90 Minuten danach anlaufen. Einfach diesen Link anklicken und somit direkt zum LIVE-STREAM gelangen.

Wenn Ihr stattdessen aber Kunde bei Magenta seid und die ARD bei ihrer Übertragung nicht begleiten wollt, dann gibt es auch beim Pay-TV-Anbieter einen LIVE-STREAM, der das Spiel zeigt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal noch im LIVE-STREAM? MagentaTV

Denn MagentaTV ist nicht nur ein Fernsehsender, sondern hat auch Fußball am Samstag im LIVE-STREAM parat. Deutschland vs. Portugal läuft damit im Netz gleich bei zwei möglichen Anbietern auf legale Art und Weise.

MagentaTV darf jedes Spiel auch im Internet übertragen. Daher könnt Ihr Deutschland gegen Portugal auf dem Endgerät Eurer Wahl (Handy, Tablet, Laptop) sehen, dafür benötigt Ihr die kostenlose App. Diese gibt es im Play Store und im App Store.

Deutschland vs. Portugal live: Die EM im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Wenn Ihr kein Abonnement bei MagentaTV habt und auch im Ersten nicht live im TV oder LIVE-STREAM die EM sehen wollt, dann könnt Ihr bei Goal die EM 2021 live im TICKER mitlesen.

Wir begleiten jedes einzelne Spiel der Europameisterschaft im kostenlosen LIVE-TICKER. Jedes Tor, jedes Highlight, jeden Platzverweis - hier erfahrt Ihr alles, was bei den EM-Spielen so passiert.

Deutschland vs. Portugal live verpasst? DAZN zeigt / überträgt die Highlights der EM

Zudem gibt es auch von DAZN Meldungen zum Kracher des Sommers: Die EM 2021 kommt nämlich auch auf DAZN - in den Highlights. DAZN zeigt / überträgt die besten Szenen aller Spiele bereits 60 Minuten nach dem Schlusspfiff.

Hier findet Ihr direkt zu DAZN und dem Gratismonat. Dieser schenkt Euch 30 Tage lang Sportgenuss im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live im TV und LIVE-STREAM?

Übertragung live im ... TV ARD; MagentaTV LIVE-STREAM ARD; MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live? Die wichtigsten Links und Informationen zur EM