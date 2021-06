EM 2021 live: Ungarn vs. Portugal im LIVE-TICKER

In der Gruppe F duellieren sich am 1. Spieltag Ungarn und Portugal um die ersten Punkte. Hier gibt's die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Nun rollt der Ball auch endlich in der Gruppe F. Ungarn und Portugal treten am ersten Gruppenspieltag gegeneinander an. Anpfiff der Partie ist am Dienstag um 18 Uhr. Hier könnt Ihr im TICKER live mit von der Partie sein.

Wer das Duell anstatt hier im TICKER lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das auch heute tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie der Ungarn gegen den amtierenden Europameister.

Ungarn - Portugal | Anpfiff: 18 Uhr Tore - Aufstellung HUN Gulasci - Botka, Orban, Attila Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola - Szalai, Sallai Aufstellung POR Rui Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes - Ronaldo, Jota, Bernardo Silva

1. Minute | Anpfiff! Der Ball rollt, die EM 2021 läuft nun auch für Ungarn und Portugal.

Vor Beginn | Bei Portugal stellt Ronaldo heute einmal mehr einen Rekord auf: CR7 kommt bei seiner fünften EM-Teilnahme zum Einsatz, das hat bisher nicht mal Casillas geschafft, der zwar auch fünf Mal für Spanien dabei war, aber "nur" bei vier Endrunden zum Einsatz kam. Er allein reicht, um Portugal einmal mehr zum Mitfavoriten auf den Titel zu ernennen. Allerdings: Mit Cancelo muss Portugal einen Spieler mit Startelf-Charakter kurzfristig, aber dauerhaft ersetzen, der City-Spieler musste coronabedingt abreisen.

Vor Beginn | Schließlich ist die Puskas-Arena in Budapest der einzige Spielort der EURO 2020, in dem vor ausverkauften Haus gespielt werden darf. Über 65.000 Zuschauer werden ihre Nation in den Spielen gegen Portugal und Frankreich nach vorne peitschen. Das gepaart mit einer guten Abwehrleistung, hier und da etwas Spielglück und vielleicht ein paar offensive Nadelstiche, vielleicht geht dann ja doch was. Auch wenn für das Duell mit Deutschland allerdings die Reise nach München ansteht.

Vor Beginn | Der Weltmeister von 2014, Europameister von 2016 und Weltmeister von 2018 in einer Gruppe. Wie passt da jetzt Ungarn rein? Mehr Außenseiterpotential geht kaum. Für die Magyaren ist die Teilnahme schon ein großer Erfolg, der Weg dahin über die Playoffs mit zwei Do-or-Die-Siegen gegen Bulgarien und Island war schon aufregend genug. Trotzdem wird es natürlich für alle Spieler ein Erlebnis. Dafür sorgt allein schon der Heimvorteil.

Vor Beginn | Der Abschluss des 1. Spieltags der EURO 2020 hat es in sich. Erst greift der Titelverteidiger ins Geschehen ein, am Abend messen sich dann die beiden letzten Weltmeister Frankreich und Deutschland im direkten Duell. Von der Todesgruppe F wurde da im Vorhinein gerne gesprochen. Dadurch dass auch vier der sechs Gruppendritten ins Achtelfinale einziehen, ist das zwar nicht ganz korrekt. Die mit Abstand hochklassigste Gruppe der EM ist es aber natürlich trotzdem.

Vor Beginn | Volle Star-Power dagegen bei Europameister Portugal. Nominell trainiert Santos heute ein schlagkräftigeres Team, als er es 2016 beim Triumph in Paris getan hat. Dafür sorgen in erster Linie drei Premier-League-Spieler: Mit Fernandes und Dias hat Portugal zwei prägende Spieler der beiden Manchester-Clubs in seinen Reihen, auch Guardiolas Musterschüler Bernardo Silva war 2016 verletzungsbedingt nicht dabei. Da reicht es für den zweiten starken Silva, Frankfurts Andre Silva, sogar nur für die Bank. Ein gewisser Ronaldo braucht schließlich auch noch seinen Platz.

Vor Beginn | Ein Team ohne große Stars, das der italienische Trainer Rossi betreut, dafür aber mit ordentlich Bundesliga-Power: Mit Gulacsi, Orban, Sallai und Adam Szalai stehen vier Deutschland-Legionäre in Ungarns Startelf. Auch Kleinheisler ist vor allem Bremen- und Darmstadt-Fans bestimmt noch ein Begriff. Nicht gerade fan- geschweige denn reporterfreundlich ist die gleichzeitige Startelf-Nominierung von Attila Szalai, Adam Szalai und Roland Sallai. Wir versprechen, unser Bestes zu geben, da nicht durcheinander zu kommen.

Vor Beginn | Portugal beginnt die Mission Titelverteidigung mit dieser Startelf: Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Pereira, Carvalho, Fernandes - Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.

Vor Beginn | Mit folgender Aufstellung startet Ungarn in die EURO 2020: Gulacsi - Lovrencsics, Botka, Orban, Attila Szalai, Fiola - Kleinheisler, Nagy, Schafer - Adam Szalai, Sallai.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft zwischen der Ungarn und Portugal.

Ungarn vs. Portugal live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Ungarn:

Gulasci - Botka, Orban, Attila Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola - Szalai, Sallai

Portugal setzt auf folgende Aufstellung:

Rui Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes - Ronaldo, Jota, Bernardo Silva

Ungarn vs. Portugal live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das 3. Aufeinandertreffen zwischen Ungarn und Portugal bei Großereignissen nach der WM 1966 und der Euro 2016, alle in der Gruppenphase. In den beiden bisherigen Spielen fielen insgesamt 10 Tore (3-1 für Portugal 1966, 3-3 2016).

Portugal verlor in 13 bisherigen Begegnungen noch nie gegen Ungarn (9 Siege, 4 Remis). Tatsächlich sind die Ungarn die Mannschaft, gegen die Portugal am häufigsten antrat, ohne je zu verlieren.

Portugal nimmt an seiner 8. UEFA-Europameisterschaft teil - 2016 gewannen die Portugiesen erstmals die Henri-Delaunay-Trophäe. Portugal hat die Chance, erst die 2. Mannschaft nach Spanien (2008, 2012) zu werden, die ihren Titel erfolgreich verteidigt.

Portugal ist die einzige Mannschaft, die bei jeder der letzten 6 Europameisterschaften die K.-o.-Phase erreichte - eine Serie, die bis zum Turnier 1996 zurückreicht. In der Tat überstand Portugal bislang jedes Mal die Gruppenphase bei Euros (7/7).

Exklusive Elfmeterschießen ist Portugal seit 11 Spielen bei Europameisterschaften ungeschlagen. Die letzten beiden Niederlagen in diesem Wettbewerb gab es gegen Deutschland (Juni 2008 und Juni 2012). Nur Spanien hat in der Geschichte des Turniers eine längere Serie ohne Niederlage hingelegt: 14 Spiele, von 2008 bis 2016 (11 Siege, 3 Remis).

Portugal konnte sein Eröffnungsspiel bei den letzten 5 Großereignissen (WM + Euro) nicht gewinnen (3 Remis, 2 Niederlagen). Der letzte Sieg im Eröffnungsspiel war bei der Euro 2008 gegen die Türkei (2-0).

Ungarn qualifizierte sich zum 2. Mal in Folge für eine UEFA-Europameisterschaft, nachdem die Magyaren nur an 2 der vorherigen 14 Turniere teilgenommen hatten (1964, 1972).

Ungarn blieb bei der letzten EM-Teilnahme 2016 in der Gruppenphase ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis). Insgesamt gewannen die Ungarn aber nur 2 ihrer 8 Spiele im Wettbewerb (2 Remis, 4 Niederlagen).

Nur 2 der 11 ungarischen Tore in der EM-Geschichte fielen in der ersten Spielhälfte (7 in der zweiten Hälfte, 2 in der Verlängerung).

Cristiano Ronaldo hält den Rekord für die meisten Spiele (21), die meisten Tore (9, gemeinsam mit Michel Platini) und die meisten Einsätze mit mindestens einem Tor (4) bei Europameisterschaften. Der portugiesische Stürmer ist auch der europäische Spieler mit den meisten Einsätzen bei Großereignissen (38 bei WM und EM, gleichauf mit Bastian Schweinsteiger).

Portugals Cristiano Ronaldo erzielte in seinen letzten drei Spielen gegen Ungarn 4 Tore und lieferte 2 Assists, darunter ein Doppelpack beim 3-3 bei der Euro 2016.

Innenverteidiger Willi Orbán war Ungarns bester Torschütze in der Euro-2020-Qualifikation - alle 3 Treffer erzielte er aus Standardsituationen.

Ungarn vs. Portugal live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Ungarn vs. Portugal heute ... im TV ZDF im LIVE-STREAM zdf.de / magentatv.de LIVE-TICKER Goal HIGHLIGHTS DAZN

Bei der Europameisterschaft wird heute das Eröffnungsspiel gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Ungarn und Portugal heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Ungarn vs. Portugal live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - der Vorbericht zur Partie - 65.000 Fans gegen Ronaldo: Ungarns Underdogs wollen das Unmögliche

Ungarn hat in der Gruppe F niemand für das Achtelfinale auf der Rechnung. Doch ein volles Stadion in Budapest soll den Außenseiter zum Auftakt gegen Portugal zur Überraschung verhelfen.

Es ist recht ruhig in Budapest. Rund um das Ferenc-Puskas-Stadion fahren die Autos im Berufsverkehr, die himmelblaue EM-Beflaggung weht im Wind, alles geht bislang unaufgeregt seinen Gang. Dass am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) dort bis zu 65.000 Menschen den Außenseiter Ungarn zu einem überraschenden Auftaktsieg gegen Cristiano Ronaldo und Europameister Portugal brüllen sollen, lässt sich noch nicht erahnen.

In der Stadt an der Donau träumen sie jedoch bereits von einer magischen Nacht. Dabei hilft, dass die ungarische Regierung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) trotz Pandemie eine 100-prozentige Stadionauslastung zugesagt hat. "Wir werden in Budapest über 65.000 Ungarn in unserem Rücken haben. Das gibt uns eine riesige Portion Extra-Motivation, einen emotionalen Push", sagte Ungarns Torhüter Peter Gulacsi von RB Leipzig dem SID.

Auch Ronaldo weiß, was auf ihn wartet: "Die Zuschauer werden auf ihrer Seite sein, aber es ist gut vor Publikum zu spielen", sagte er am Montag. Trotz der enormen Fan-Unterstützung glaubt beim Blick auf die Hammergruppe F, zu der neben den Portugiesen auch noch Deutschland und Weltmeister Frankreich gehören, aber kaum ein Experte an ein Weiterkommen des krassen Underdogs.

"Wir sind Außenseiter in unserer Gruppe, obwohl wir mehrere Spieler in Top-Ligen haben und mit jungen Spielern näher an das Top-Niveau in Europa herankommen", gestand auch Gulacsi ein. Und doch sagte er: "Unser großes Ziel ist es, einen der drei Großen zu schlagen." Und vielleicht das Achtelfinal-Wunder zu schaffen.

Nach Portugal empfängt Ungarn auch die Franzosen (19. Juni) vor der Mega-Kulisse in Budapest, gegen Deutschland geht es in München (23. Juni). Was die Erben des legendären Ferenc Puskas gegen alle Widerstände zu leisten imstande sind, haben sie bereits vor fünf Jahren gezeigt. Bei der EM in Frankreich kamen sie als Gruppensieger ins Achtelfinale, wo Belgien beim 0:4 einfach zu stark war.

Unvergessen bleibt das wilde 3:3 gegen Portugal in der Vorrunde, bei dem Ungarn dreimal führte. "Das war ein unglaublich spektakuläres Spiel", erinnerte sich der damalige Nationaltrainer Bernd Storck im SID-Interview: "Portugal musste gewinnen. Ich habe heute noch vor Augen, wie Ronaldo sich jedes Mal geärgert hat, wenn wir in Führung gegangen sind." Nun geht es wieder gegen Ronaldo und Co. Mittlerweile coacht der Italiener Marco Rossi die Mannschaft, die Portugals enorm breit aufgestellte Offensivmaschinerie aufhalten muss.

Storck riet dem Trainer dafür: "Keine Angst vor großen Namen! Sie dürfen nicht denken: Wir müssen Ronaldo jetzt in die Manndeckung nehmen." Dennoch bleiben die Stars der Mannschaft Keeper Gulacsi, der in Leipzig eine hervorragende Saison gespielt hat, und dessen Klubkollege Willi Orban im Abwehrzentrum. Erwischt das "deutsche Duo" einen guten Tag, wird sich auch Ronaldo schwer tun.

Quelle: SID

Ungarn vs. Portugal live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - das Duell im Überblick