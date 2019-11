FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live 0:0: Die Bundesliga im LIVE-TICKER - wer gewinnt in der Allianz Arena?

Bayern München kassierte in dieser -Saison bereits 16 Gegentore. So viele waren es nach den ersten 10 Saisonspielen zuletzt 2008/09 (auch 16).

Münchens Thomas Müller absolvierte am vergangenen Bundesliga-Spieltag sein 500. Pflichtspiel für den Verein, blieb dabei aber auch im 19. BL-Spiel in Folge torlos und baute damit die längste Durststrecke in seiner Karriere aus.

gewann 2 der 3 letzten Bundesliga-Partien (1 Remis), nachdem es aus den vorherigen 5 nur 1 Sieg gegeben hatte (3 Unentschieden, 1 Niederlage).

Borussia Dortmund wahrte in jedem der jüngsten 3 Bundesliga-Spiele eine Weiße Weste. So viele Zu-null-Partien in Folge gab es für den BVB zuletzt im August/September 2017 (sogar 5 in Serie).

Dortmunds Thorgan Hazard war an 5 der letzten 7 Bundesliga-Tore seiner Mannschaft direkt beteiligt (1 Tor, 4 Vorlagen) und ist mit 6 Torvorlagen alleiniger Top-Vorbereiter in dieser BL-Saison.