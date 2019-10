Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Türkei heute live in TV und LIVE-STREAM?

Spitzenspiel in der EM-Quali: Weltmeister Frankreich hat die Türkei zu Gast. Wer zeigt / überträgt das Spiel heute live in TV und LIVE-STREAM?

8. Spieltag in der EM-Qualifikation: In Gruppe H treffen der amtierende Weltmeister und der EM-Halbfinalist von 2008, die , aufeinander. Anstoß ist am Montagabend um 20.45 Uhr in Paris.

Frankreich gab sich bis auf einen Ausrutscher bislang keine Blöße in der EM-Qualifikation. Aus sieben Spielen holte die Equipe Tricolore 18 Punkte. Jüngst glückte ein Arbeitssieg in , als man mit 1:0 gewann.

Die Türkei ist auf dem besten Wege, nach 2016 auch im Jahr 2020 bei der Europameisterschaft mit dabei zu sein. 18 Punkte aus sieben Spielen bedeuten eine starke Ausgangslage vor dem Spitzenspiel in Frankreich. Einzig das 1:2 in Island wirft einen kleinen Negativschatten auf die Gruppe H aus Sicht der Türken.

Im Hinspiel siegte die Türkei nach einer bärenstarken Leistung mit 2:0.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Türkei live in TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der EM-Qualifikation. Außerdem: Wie Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Frankreich vs. Türkei in der EM-Qualifikation: Alle Infos

Begegnung Frankreich - Türkei Datum Montag, 14. Oktober 2019 || 20.45 Uhr Ort Stade de France, Paris (Frankreich) Zuschauer 81.338 Plätze

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Türkei heute im LIVE-STREAM?

Die EM-Qualifikation läuft live im Internet, denn eine Vielzahl an Spielen kann in voller Länge live im Stream angeschaut werden. Wie das geht, das erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Frankreich vs. Türkei heute in voller Länge im LIVE-STREAM

Die Spiele der EM-Qualifikation werden vom Ismaninger Streamingdienst DAZN live und in voller Länge übertragen. Frankreich vs. Türkei kommt ab 20.45 Uhr live beim Sender aus dem Münchner Norden.

DAZN hat die Rechte für die Übertragung der Spiele der EM-Quali. Der Sender zeigt alle Qualispiele live und in voller Länge. Einzige Ausnahme: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Von diesen Begegnungen hat DAZN nur die Highlights im Angebot.

Frankreich vs. Türkei im LIVE-STREAM bei DAZN - hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Start der Vorberichte: 20.40 Uhr

20.40 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Stefan Galler

Stefan Galler Experte: Alexis Menuge

Alexis Menuge Der direkte Link zum Spiel: www.dazn.com

DAZN zeigt / überträgt Frankreich vs. Türkei heute kostenlos im LIVE-STREAM

Die vollen 90 Minuten aus dem Stade de France könnt Ihr am Montag live und gratis anschauen. Das geht, weil der Streamingdienst DAZN jedem Neukunden einen Gratismonat schenkt. Mit diesem könnt Ihr jeden LIVE-STREAM, den DAZN im Programm hat, anschauen.

So erlebt Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos. Frankreich vs. Türkei ist aber nicht genug: Denn das Übertragungspaket bei DAZN ist richtig gut gefüllt! Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball pur. Champions League, Europa League, die Bundesliga, die Serie A und LaLiga , Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe: All das bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN.

Frankreich vs. Türkei ist am Montagabend der Kracher schlechthin in der EM-Quali. Doch schon bald geht auch die schon wieder weiter. Auch diese ist mittlerweile bei DAZN gelandet. Noch Fragen? Dann schaut Euch unsere zahlreichen Übersichtsartikel an:

Frankreich vs. Türkei im LIVE-STREAM der DAZN-App. Holt Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes für die Geräte Eurer Wahl:

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Türkei heute live im TV?

Montagabend, Zeit für die EM-Qualifikation. Frankreich vs. Türkei wird in jedem Fall live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen, soviel steht fest. Doch kommen die vollen 90 Minuten auch live im TV? Die Antwort auf diese Frage gibt's in diesem Abschnitt.

Zeigt / überträgt das Free-TV Frankreich vs. Türkei heute live?

Frankreich vs. Türkei wird am Montag nicht live im frei empfangbaren TV gezeigt / übertragen. Das liegt einfach daran, dass abgesehen von den Spielen des DFB-Teams (RTL) keine Sender die Rechte an den anderen Spielen haben.

Für Frankreich vs. Türkei heißt das: Kein weiterer Anbieter überträgt das Duell live - weder im LIVE-STREAM noch live im TV - weder Sky noch ARD und ZDF oder andere bekannte Sportsender wie Eurosport oder Sport 1 haben die Rechte.

Frankreich vs. Türkei läuft also nicht im Free-TV. DAZN ist Eure erste und einzige Anlaufstelle. Doch zeigt der Streamingdienst Frankreich vs. Türkei live im TV?

Retour en France au lendemain de la victoire face à l’Islande 🇮🇸🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/UTKgsCp3Rl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 12, 2019

DAZN zeigt / überträgt Frankreich vs. Türkei im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Ihr wollt nicht glauben, dass die vollen 90 Minuten zwischen den Franzosen und den Türken nicht live im Free-TV kommt? Dann solltet Ihr das Beste daraus machen und die Begegnung dennoch auf dem TV-Bildschirm anschauen. Das geht - sogar relativ einfach.

DAZN bringt Euch Frankreich vs. Türkei im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Somit müsst Ihr nicht darauf verzichten, die EM-Quali auf Eurem Fernseher zu genießen. Aber wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Frankreich vs. Türkei live auf dem Smart-TV - so geht's:

Artikel wird unten fortgesetzt

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Frankreich vs. Türkei im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Frankreich vs. Türkei: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zum Spitzenspiel von Gruppe H werden gegen 19.45 Uhr bekanntgegeben. Dann findet Ihr sie hier.

Frankreich vs. Türkei: Die Bilanz

FRANKREICH (insgesamt bislang 4 Duelle) TÜRKEI 3 Siege 1 - Unentschieden - 1 Niederlagen 3 11 Tore 4

Frankreich vs. Türkei im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keinen LIVE-STREAM zu Frankreich vs. Türkei zur Verfügung und im TV kommen die vollen 90 Minuten ja auch nicht? Eine Alternative liefern wir in diesem Abschnitt, denn die ganze Begegnung könnt Ihr im LIVE-TICKER von Goal live mitverfolgen.

Die wichtigsten Ereignisse aus Paris bekommt Ihr über diesen Link ganz bequem auf Euer Smartphone. Ihr verpasst kein Tor, keine Gelbe Karte, keinen Wechsel und keine Großchance.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Türkei heute live? Die Übertragung in der Übersicht