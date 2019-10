Türkei vs. Albanien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation trifft die Türkei auf Albanien. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Am siebten Spieltag der EM-Qualifikation trifft in der Gruppe H die Türkei auf Albanien. Das Duell findet im Vodafone Park in Istanbul statt. Anstoß ist am Freitagabend um 20.45 Uhr.

Der Spitzenreiter gibt sich die Ehre: Nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen Moldawien hat die die Tabellenführung in der Gruppe H übernommen - noch vor Frankreich. Die türkische Nationalmannschaft und der Weltmeister von 2018 sind zwar punktgleich. Jedoch besitzt die Türkei das bessere Torverhältnis.

Gewinnen die Türken auch gegen , kann das Ticket für die Endrunde bei der Europameisterschaft 2020 fast schon gebucht werden. Albanien braucht dagegen dringend Punkte. In einer Gruppe mit der Türkei und sowie Island, Moldawien und Andorra befinden sich die Albaner mit neun Punkten aktuell nur auf dem vierten Platz.

Türke vs. Albanien - wer holt sich die nächsten Punkte im der EM-Qualifikation? Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Teams.

Türkei vs. Albanien: Das Duell in der EM-Qualifikation im Detail

Duell TÜRKEI vs. ALBANIEN (Link zum LIVE-TICKER) Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe H Datum Freitag, 11. Oktober | 20.45 Uhr Ort Vodafone Park (Istanbul, Türkei) Zuschauer 41.903 Plätze

Türkei vs. Albanien heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Habt Ihr Bock auf die EM-Qualifikation - live und in voller Länge? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst überträgt für Euch alle Spiele der EM-Quali ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM. Auch Türkei vs. Albanien ist selbstverständlich im Übertragungsangebot von DAZN enthalten. Alle Informationen zum LIVE-STREAM bei DAZN erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt Türkei vs. Albanien heute im LIVE-STREAM

DAZN ist heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr die EM-Qualifikation live und in voller Länge erleben wollt. Der Streamingdienst überträgt das Duell zwischen der Türkei und Albanien heute im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens in der Quali zur .

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff im Vodafone Park, der Heimat von Besiktas Istanbul, geht DAZN auf Sendung. In einem kurzen Vorbericht werdet Ihr bestens auf die folgenden 90 Minuten Fußball zwischen der Türkei und Albanien eingestimmt.

Das EM-Qualifikationsspiel Türkei vs. Albanien (heute im LIVE-STREAM bei DAZN) wird kommentiert von:

DAZN zeigt / überträgt Türkei vs. Albanien heute kostenlos im LIVE-STREAM

Türkei vs. Albanien heute live im TV verfolgen - geht das?

Wird das Duell zwischen der Türkei und Albanien live im deutschen Fernsehen übertragen? Nein, das ist nicht der Fall. Kein deutscher Sender zeigt die Partie in der EM-Qualifikation live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV.

Das liegt daran, dass sich ARD, ZDF, RTL, Sky und Co. keine Rechte an der Übertragung der Spiele ausländischer Nationalteams gesichert haben. Nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen live im deutschen Free-TV.

Türkei vs. Albanien: So seht Ihr die Highlights

Türkei vs. Albanien: Die Aufstellungen

Wer steht für die türkische Nationalmannschaft in der Startelf? Mit welcher Formation geht Albanien in das Duell mit Spitzenreiter Türkei? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr die Startaufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Türkei vs. Albanien: Die Bilanz

TÜRKEI (insgesamt bislang 11 Duelle) ALBANIEN 5 Siege 4 2 Unentschieden 2 4 Niederlagen 5 12 Tore 14

Türkei vs. Albanien: Die Tabelle der Gruppe H in der EM-Qualifikation

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Türkei 6 14:2 15 2. Frankreich 6 19:4 15 3. Island 6 10:9 12 4. Albanien 6 10:9 9 5. Moldawien 6 2:17 3 6. Andorra 6 0:14 0

