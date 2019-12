Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Borussia Dortmund trifft am 6. Spieltag der UEFA Champions League auf Slavia Prag. Goal verrät, wo die vollen 90 Minuten live gezeigt werden.

6. Spieltag in der Gruppenphase der UEFA : (BVB) hat den tschechischen Vertreter zu Gast und kämpft am Dienstag um 21 Uhr um den Einzug in die K.o.-Runde.

Am vergangenen Wochenende fand der BVB zurück in die Spur. Schwarz-Gelb konnte gegen Fortuna Düsseldorf beim 5:0-Heimsieg vollends überzeugen und nach dem 2:1 in Berlin den zweiten Dreier binnen einer Woche einfahren. Nun steht man jedoch vor einer kniffligeren Heimaufgabe, denn im Hinspiel in tat man sich durchaus schwer, ein 2:0-Sieg gelang dennoch.

Während es für die Borussen noch um den Einzug in das Achtelfinale geht, ist Prag bereits ausgeschieden. Zwei Punkte hat der Klub aus der tschechischen Hauptstadt auf dem Konto, der BVB jedoch sieben. Für das Team von Lucien Favre hängt vieles am Parallelspiel, in dem Barca bei gastiert.

BVB vs. Slavia Prag live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten live? Goal liefert einen Überblick über die Übertragung und verrät außerdem, wie die Highlights kostenlos zu sehen sind. Und: Auch die Aufstellungen gibt es in diesem Artikel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag live im TV und LIVE-STREAM: Wann findet das Spiel statt?

Duell BVB vs. Slavia Prag Datum Dienstag, 10. Dezember 2019 || 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund (Deutschland) Zuschauer 66.099 Plätze

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag im LIVE-STREAM?

Es geht um alles für Borussia Dortmund an diesem Dienstag. Der BVB braucht beim Heimspiel gegen Slavia Prag definitiv Schützenhilfe des , denn die Katalanen, die schon sicher durch sind, dürfen bei Inter Mailand keine Federn lassen. Wenn Ihr die Begegnung des BVB gegen Prag live im Stream sehen wollt, müsst Ihr zu DAZN. Alle Infos kommen in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag im LIVE-STREAM: Alle Infos

Die UEFA Champions League wird live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. Der Streamingdienst teilt sich mit Sky die Übertragungsrechte. Das Free-TV schaut dagegen in die Röhre, da kein einziges Champions-League-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Sky oder DAZN - Wer zeigt / überträgt die Gruppenphase der Champions League? Hier erhaltet Ihr einen knackigen Überblick, wo die CL live im Stream gezeigt wird:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM

Den Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase gibt's bei DAZN

in der Gruppenphase gibt's bei DAZN Liverpool, Manchester City, Juventus Turin, PSG und Co.: Bei DAZN erlebt Ihr zahlreiche CL-Spiele der europäischen Top-Klubs live und in voller Länge

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag im LIVE-STREAM: Das Einzelspiel

Die Champions League wird an diesem Spieltag nicht nur live bei DAZN gezeigt / übertragen, sondern läuft auch live bei Sky. Hier erhaltet Ihr alle Infos, wieso Ausschnitte des Spiels BVB vs. Prag auch dort zu sehen sind.

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz (auch BVB vs. Slavia Prag)

Sky darf pro Spieltag zwei Duelle live und exklusiv im Einzelspiel zeigen (1x Dienstag, 1x Mittwoch)

im Einzelspiel zeigen (1x Dienstag, 1x Mittwoch) Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag: Der Streamingdienst und der Gratismonat

Der Streamingdienst ist am Dienstag Eure einzige Anlaufstelle, wenn Ihr die vollen 90 Minuten des Duells zwischen Borussia Dortmund und Slavia Prag erleben wollt. Einzig bei DAZN seht Ihr das entscheidende Spiel in voller Länge.

DAZN überträgt das Aufeinandertreffen in der Champions League zwischen dem BVB und Slavia exklusiv in voller Länge im Einzelspiel. Nur beim Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung im Signal Iduna Park.

BVB vs. Slavia Prag live und exklusiv in voller Länge im Stream bei DAZN - Hier gibt's alle Informationen zur CL-Übertragung am Dienstag:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: pünktlich, wenige Minute vor dem Anpfiff um 21 Uhr

pünktlich, wenige Minute vor dem Anpfiff um 21 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Jonas Hummels

DAZN hat nicht nur die ganze Begegnung im Angebot, sondern vieles mehr: Hier könnt Ihr das komplette Programm einsehen. Spitzenfußball pur - auf DAZN! Champions League und Europa League . Bundesliga und LaLiga . Serie A und Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe live und in voller Länge. Zudem sind auch andere Sportevents live zu sehen - unter anderem die Darts-WM, die am 13. Dezember beginnt.

BVB vs. Slavia Prag live bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl:

BVB vs. Slavia Prag live auf DAZN? Dann hier entlang:

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag live im TV?

DAZN hat das Recht, die Begegnung BVB vs. Slavia Prag in voller Länge live im Stream auszustrahlen, soviel steht fest. Dadurch schaut Sky in die Wäsche, wenn es um die vollen 90 Minuten geht. Doch läuft das Duell in der Champions League auch sonst live im Fernsehen? Hier erfahrt Ihr es.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag live auf dem Smart-TV

Wir fangen mit der weniger guten Nachricht an: Die Begegnung BVB vs. Prag wird am Dienstag nicht live im Fernsehen gezeigt. Das liegt, wie bereits beschrieben, an der Rechteverteilung der UEFA Champions League. Das Free-TV ist in Sachen Übertragung seit einiger Zeit nicht mehr mit dabei.

Ihr habt über ein paar Umwege aber dennoch die Chance, die Partie live zu sehen. DAZN zeigt / überträgt das Spiel exklusiv und in voller Länge, wenn Ihr Euren Smart-TV mit Eurem mobilen Endgerät verbindet, dann seht Ihr die Begegnung dennoch live.

DAZN bringt Euch BVB vs. Slavia Prag im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Und das Beste kommt erst noch: DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und ermöglicht es so, dass die Begegnung am Dienstagabend kostenlos im Fernsehen läuft. Dafür müsst Ihr nichts weiter tun, als Euch neu anzumelden und die die kostenlose App des Streamingdienstes auf Eurem Fernsehgerät mit Internetzugang zu installieren.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag live auf dem Smart-TV zu verfolgen - so müsst Ihr vorgehen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt BVB vs. Slavia Prag im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt die Champions League live im Pay-TV

Borussia Dortmund muss gegen Slavia Prag gewinnen, um sich noch ernsthafte Chancen auf das Achtelfinale ausrechnen zu können. Denn: Die Borussen haben den direkten Vergleich gegen das punktgleiche Inter Mailand verloren (0:2, 3:2). Reichen Euch aus dem Signal Iduna Park nur Ausschnitte, solltet Ihr die CL am Dienstagabend bei Sky anschauen.

Sky hat BVB vs. Prag zwar nicht im Einzelspiel im Programm, dafür kommen die wichtigsten Szenen der Partie aber live in der Konferenz auf Sky. Eure einzige Möglichkeit, BVB vs. Prag live im TV bei Sky zu erleben? Das ist die Konferenz. Dort zeigt der Pay-TV-Sender alle Champions-League-Partien, die am Dienstagabend um 21 Uhr angepfiffen werden, in der Konferenzschaltung.

Nur in der Konferenz: BVB vs. Slavia Prag live im TV bei Sky - alle Infos:

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Erik Meijer & Ewald Lienen

Erik Meijer & Ewald Lienen Studiogast: Kevin Trapp

Kevin Trapp Kommentator: Hansi Küpper

Hansi Küpper weitere Spiele der Konferenz: Chelsea vs. Lille, Lyon vs. Leipzig, Inter vs. Barca, usw.

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Nein, die Begegnungen am 6. Spieltag der Champions League wird nicht im Fernsehen gezeigt, da die Rechte zur Übertragung tatsächlich nur zwischen DAZN und Sky aufgeteilt sind. BVB vs. Slavia Prag wird also nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen.

Das bedeutet, dass am Dienstagabend weder ARD oder ZDF noch RTL , Sport1 , Eurosport und Co. die vollen 90 Minuten im Programm haben. Hier habt Ihr eine kurze Zusammenfassung von den Möglichkeiten, die Euch am Dienstag bleiben.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag?

Ihr habt die vollen 90 Minuten Champions League zwischen dem BVB und Slavia verpasst, ärgert Euch darüber und wollt nun so schnell wie es nur geht die besten Szenen sehen? Dann kann DAZN ebenfalls Abhilfe schaffen.

Denn langes Warten gibt es bei DAZN nicht: Nur 40 Minuten nach dem Abpfiff in Dortmund könnt Ihr die besten Szenen der Begegnung - die Highlights - auf der Plattform sehen. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass Ihr angemeldet seid.

Seid Ihr noch kein Kunde von DAZN, dann kommt es sogar noch besser. Denn der Streamingdienst schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und ermöglicht es diesen somit, die Highlights kostenlos zu sehen. Wer sich noch mehr Zeit für die bereits beendete Partie nehmen will, der kann sogar die ganze Begegnung ein weiteres Mal anschauen - im Re-Live.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag: Die Tabelle der Gruppe F in der Champions League

Parallelspiel: Inter Mailand vs. FC Barcelona (21.00 Uhr im LIVE-TICKER)

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1. FC Barcelona 5 7:3 11 2. Inter Mailand 5 9:7 7 3. Borussia Dortmund 5 6:7 7 4. Slavia Prag 5 3:8 2

Um 21 Uhr ertönt im Signal Iduna Park der Anpfiff zum letzten Gruppenspiel der Champions League. Eine Stunde vorher gibt es an genau dieser Stelle die Aufstellungen.