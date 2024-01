"Das verdammte Ding ist noch nicht mal fertig und ich zahle alle Rechnungen": Zukunftspläne von Jürgen Klopp nach Abschied vom FC Liverpool enthüllt?

Noch bis Saisonende ist Jürgen Klopp Trainer des FC Liverpool. Was danach kommt, ist aktuell offen.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Liverpool-Profi Mark Lawrenson hat verraten, was Jürgen Klopp nach seinem Abschied von den Reds im kommenden Sommer wohl für seine nahe Zukunft plant.

WAS WURDE GESAGT? "Ich weiß nicht, ob ich das verraten soll, aber es ist auch kein großes Geheimnis. Er baut ein Haus auf Mallorca", sagte Lawrenson über Klopp bei Off the Ball.

Lawrenson hat in der Nähe selbst ein Haus und sah Klopp laut eigener Aussage vor kurzem dort. "Zuletzt fragte ich ihn, wie es mit dem Haus läuft", führte der 66-jährige Ire aus. "Seine Frau Ulla kümmert sich um alle Angelegenheiten rund um das Haus und er (Jürgen Klopp, d. Red.) sagte nur: 'Das verdammte Ding ist noch nicht mal fertig und ich zahle alle Rechnungen'. Ich denke, dass er sich für eine Weile dorthin zurückziehen wird."

WAS IST DER HINTERGRUND? Liverpool und Klopp hatten am Freitag überraschend verkündet, dass der deutsche Coach den englischen Topklub nach Ende der laufenden Saison verlassen wird.

Ob er künftig noch einmal als Trainer arbeiten wird, ließ Klopp indes offen.