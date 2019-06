Wer ist die Frau von Jürgen Klopp? Alle Informationen zu Ulla Sandrock, der Frau an Kloppos Seite

Seit 2005 ist Jürgen Klopp mit seiner Frau Ulla verheiratet. Auch im Champions-League-Finale wird sie dem Liverpool-Trainer wieder die Daumen drücken.

Für den Trainer des , Jürgen Klopp, geht es am Samstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) im Champions-League-Finale gegen Tottenham. Auf der Tribüne wird ihm auch wieder seine Ehefrau Ulla die Daumen drücken.

Doch wer ist die Frau, die dem 51-Jährigen seit über zehn Jahren nicht von der Seite weicht, ihn von zu und 2015 zum FC Liverpool begleitete? In einem separaten Artikel auf unserer Seite bieten wir Euch alle Informationen an, wo das Champions-League-Finale live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Wer ist Ulla, die Frau von Jürgen Klopp?

Seit 2005 ist Klopp mit Ulla Sandrock verheiratet. Der 51-Jährige lernte die Pädagogin in Mainz kennen, als sie in einer Kneipe kellnerte, in der er damals gemeinsam mit seinen Spielern feierte.

Bereits drei Tage nach ihrem ersten Aufeinandertreffen sollen die beiden zusammengezogen sein und sind seitdem unzertrennlich. Über seine Frau sagte Klopp einst der Bild: "Ulla und ich haben eine glückliche, unglaublich harmonische Beziehung."

Die Frau von Jürgen Klopp wusste anfangs nichts von seinem Beruf

Damals wusste Ulla jedoch nicht, dass Klopp Trainer bei Mainz 05 war. Sie interessierte sich nicht für die . Inzwischen scheint die Begeisterung von Klopp aber auch auf sie abgefärbt zu haben. Ulla machte sich als Kinderbuchautorin einen Namen - und beide ihrer Werke drehen sich um Fußball.

Bevor Ulla 2008 "Tom und der Zauberfußball" veröffentlichte, in dem Jürgen Klopp ein Vorwort geschrieben hatte, leitete sie ein Internat in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. Ihren Dienst an einer Schule quittierte sie jedoch, weil ihr die "alteingesessenen Methoden" nicht zusagten.

"Alles hat bestimmten Regeln zu folgen, das macht mich wahnsinnig. Da bin ich wie mein Mann", betonte sie vor einigen Jahren: "Wir Kloppos brauchen unsere Freiheiten, um uns zu verwirklichen."

Jürgen Klopp und seine Frau Ulla: Ein Patchwork-Familie aus dem Bilderbuch

Das Paar hat keine gemeinsamen Kinder. Aus der Ehe zu seiner ersten Ehefrau Sabine stammt Klopps Sohn Marc, der beim SV und für Borussia Dortmund II spielte. Ulla brachte zudem einen weiteren Sohn in die Ehe.

Das Modell scheint zu funktionieren: "Unsere beiden Söhne, meine Ulla und ich bilden eine perfekte Familie", ließ Klopp zu Zeiten als BVB-Trainer im Focus verlauten.

Daran hat sich wohl bis heute nichts geändert. Nach sieben Jahren im Ruhrgebiet folgte Ulla dem heutigen Liverpool-Trainer nach . Gemeinsam mit ihrer Hündin wohnen sie im beschaulichen Formby, einer Kleinstadt mit 22.000 Einwohnern, nur rund 30 Autominuten vom Stadion an der Anfield Road entfernt.

Klopp weiß die ständige Unterstützung von Ulla zu schätzen: "Ich wäre nicht im Ansatz derjenige, der ich bin, wenn es meine Frau nicht gäbe", weiß der 51-Jährige, was er seiner Frau zu verdanken hat.

Ulla feierte mit Jürgen Klopp nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2018

In der Saison 2017/18 schaffte es Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool bis ins Finale der - und mit an Bord war auch seine Frau, Ulla. Im Endspiel unterlagen die Reds mit 3:1. Danach feierte das Paar trotzdem. Unter anderem mit dabei: Moderator Johannes B. Kerner und Campino, der Sänger der deutschen Rockband "Die Toten Hosen". Im untenstehenden Video ist Ulla vor Jürgen Klopp mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Baseballcap zu sehen.