Die Bayern treten zum Gipfel beim BVB an. Allerdings ist Mittelfeldstar Joshua Kimmich nicht mit dabei.

Der BVB empfängt den FC Bayern zum Spitzenspiel in der Bundesliga. Am Samstagabend treten die beiden besten deutschen Mannschaften der letzten Dekade gegeneinander an. Wenn es um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park losgeht, stehen viele der besten Spieler Deutschlands auf dem Rasen.

Joshua Kimmich ist allerdings nicht dabei. Er fehlt dem FCB ausgerechnet beim Gastspiel in Dortmund.

GOAL erklärt, woran das liegt.

Joshua Kimmich fehlt gegen den BVB: Sein Steckbrief

Name Joshua Kimmich Alter 28 Jahre Position Mittelfeld Beim FC Bayern seit 2015

Warum spielt Joshua Kimmich gegen den BVB nicht?

Joshua Kimmich ist im zentralen Mittelfeld des FC Bayern eigentlich gesetzt. Bei Personalnot bekleidet der 28-Jährige auch manchmal Positionen in der Viererkette. So wie zum Beispiel am Mittwochabend beim Pokalaus gegen Saarbrücken (1:2), als er für den verletzten Matthijs de Ligt in die Innenverteidigung rückte.

Getty Images

Gegen den BVB wird Kimmich allerdings weder im Mittelfeld noch in der Defensivzentrale zum Einsatz kommen. Der Nationalspieler brummt am 10. Spieltag eine Sperre ab und darf daher nicht auflaufen.

Die Sperre handelte sich Kimmich in der Vorwoche ein, als er gegen Darmstadt 98 (8:0) bereits in der vierten Spielminute wegen einer Notbremse vom Platz flog. Es war Kimmichs erste Rote Karte in seiner Laufbahn und sie wurde vom Sportgericht des DFB mit einer Sperre von zwei Bundesligaspielen geahndet.

Imago Images

Kimmich muss also im Spiel gegen Dortmund aussetzen und wird auch eine Woche später zuhause gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim nicht mit von der Partie sein.

Nicht nur Joshua Kimmich! Diese Spieler fehlen dem FC Bayern beim BVB außerdem

Kimmichs Ausfall ist für Trainer Thomas Tuchel eine schlechte Nachricht. Schließlich verfügen die Bayern über einen relativ kleinen Kader, der aktuell von Verletzungen ohnehin geplagt wird.

Neben Kimmich fallen diese FCB-Spieler aus oder sind fraglich:

Sven Ulreich (Infekt)

Dayot Upamecano (Trainingsrückstand nach Oberschenkelverletzung)

Matthijs de Ligt (Innenbandverletzung)

Tarek Buchmann (Muskelbündelriss)

Noussair Mazraoui (Krank)

Leon Goretzka (Handbruch)

Joshua Kimmichs Leistungsdaten für den FC Bayern in dieser Saison