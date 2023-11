Der BVB emfängt die Bayern zum Kracher. Gibt es die Möglichkeit, das Spiel im Free-TV zu verfolgen?

BVB vs. FC Bayern! Größer geht es im deutschen Fußball nicht. Am Samstag ist es wieder so weit und die beiden besten Bundesligamannschaften der letzten Jahre kreuzen die Klingen: Am 10. Spieltag empfängt Borussia Dortmund den FCB im Signal Iduna Park. Los geht es um 18.30 Uhr.

Das Interesse an dem Spiel ist riesig, schließlich trifft der Vizemeister auf den Meister der Bundesliga. Auch in diesem Jahr mischen die beiden Titelanwärter wieder vorne mit. Der BVB hat im Moment 21 Punkte gesammelt und belegt den vierten Rang. Die Bayern stehen mit zwei Zählern mehr auf dem zweiten Platz.

Das Duell zwischen BVB und FCB ist also nicht nur auf dem Papier ein echtes Spitzenspiel. Da stellt sich einzig noch die Frage, ob es auch im Free TV übertragen wird.

GOAL kennt die Antwort!

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern heute live: Die Daten

Spiel BVB – FC Bayern Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Datum Samstag, 4. November 2023 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern: Gibt es eine Übertragung im Free TV?

Die Antwort auf die Frage lautet: Nein. Es werden zwar ausgewählte Partien der Bundesliga im Free-TV gezeigt, zum Beispiel das Auftaktspiel der Saison, jedoch gehört das Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München am Samstagabend nicht dazu.

Getty Images

Weder Sat.1, wo das Auftaktspiel lief, noch RTL, das viele Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigt, oder die ARD, bei der die Zusammenfassungen der Bundesligaspiele in der Sportschau laufen, übertragen die Begegnung aus dem Signal Iduna Park live.

Stattdessen bleibt den Fans einzig die Möglichkeit, das Spiel im Pay-TV live zu schauen.

BVB vs. FC Bayern: TV, LIVE-STREAM – wer überträgt das Spiel?

Fast alle Spiele der Bundesliga sind ausschließlich auf Sky oder DAZN zu sehen. Für die Übertragung des Spiels BVB vs. FC Bayern ist an diesem Wochenende Sky zuständig. Der Bezahlsender hat alle Bundesligapartien im Programm, die an einem Samstag stattfinden. Das gilt auch für das Spitzenspiel in Dortmund.

Getty Images

Ähnlich sieht es mit der Übertragung per LIVE-STREAM aus. Auch hier ist Sky die einzige Möglichkeit.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern heute im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellungen einsehen.

BVB gegen FC Bayern heute live: Der direkte Vergleich