Rote, Gelbe und Gelb-Rote Karten: Welche Spieler sind in der Bundesliga aktuell gesperrt?

In der Bundesliga ist die Saison 2023/24 in vollem Gange. Welche Spieler sind aktuell gesperrt und müssen zuschauen?

Kann in dieser Bundesliga-Saison ein Verein die Dominanz des FC Bayern München durchbrechen, nachdem der BVB in der vergangenen Spielzeit so nahe dran war? Bayer Leverkusen könnte es in 2023/24 tatsächlich gelingen, dem FCB den Meistertitel mal wieder wegzuschnappen.

Klar ist: Die Bundesliga wird auch 2023/24 wieder spektakuläre Momente bieten. Dabei müssen jedoch immer wieder einige Spieler zuschauen, weil sie wegen Gelber, Gelb-Roter oder Roter Karten gesperrt sind.

GOAL gibt Euch in diesem Artikel stets aktuell einen Überblick, welche Bundesligaprofis derzeit eine Sperre absitzen - übersichtlich pro Verein aufgelistet.