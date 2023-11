Schiedsrichter bei BVB vs. FC Bayern heute: Wer pfeift das Topspiel in der Bundesliga?

Dortmund empfängt die Bayern in der Bundesliga. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Deniz Aytekin.

Der BVB hat in der Bundesliga heute den FC Bayern zu Gast. Es ist das mit Spannung erwartete erste Duell in dieser Saison zwischen dem Vizemeister und dem Titelverteidiger. Los geht es im Dortmunder Signal Iduna Park um 18.30 Uhr.

Borussia Dortmund und der FCB sind nicht nur die erfolgreichsten deutschen Teams der letzten Jahre, auch in dieser Spielzeit entpuppen sie sich als ernsthafte Anwärter auf den Meistertitel. Zwei Punkte trennen den Tabellenvierten (BVB) aktuell vom Zweiten des Klassements (FC Bayern).

Uns erwartet also ein brisantes Spiel. Welcher Schiedsrichter hat die Aufgabe, diese Spitzenpartie zu leiten? GOAL klärt auf.

Deniz Aytekin ist Schiedsrichter bei BVB vs. Bayern: Die Eckdaten zum 45-Jährigen

Name Deniz Aytekin Alter 45 (geboren am 21. Juli 1978) Geburtsort Nürnberg Beruf Betriebswirt

Schiedsrichter bei BVB vs. Bayern heute: Wer ist Deniz Aytekin?

Aytekin ist einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Schiedsrichter. Schon seit 2004 ist der 45-Jährige DFB-Schiedsrichter, sein erstes Bundesligaspiel leitete er am 27. September 2008 (Hertha BSC vs. Energie Cottbus).

Imago Images

Bis dato hat Aytekin, der mit 1,97 Meter über eine enorme natürliche physische Präsenz verfügt, in Deutschlands höchster Spielklasse insgesamt 223 Partien gepfiffen. Hauptberuflich ist der gebürtige Nürnberger Betriebswirt und Unternehmer.

Highlights in Aytekins Schiedsrichter-Karriere waren bisher unter anderem die Leitung des DFB-Pokalfinals 2017 sowie zwei Auszeichnungen als Deutschlands Schiedsrichter des Jahres (2018/19 und 2021/22). Zudem fungierte er bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine als Torschiedsrichter und nahm damit schon mal an einem großen Turnier teil. Von 2011 bis 2022 war Aytekin auch FIFA-Schiedsrichter.

Hat Deniz Aytekin schon einmal Bayern gegen BVB gepfiffen?

Ja, Aytekin hat das Topspiel zwischen dem BVB und Bayern schon genau einmal geleitet. Und das ist noch gar nicht lange her.

Beim 2:2 im Hinspiel der vergangenen Saison, ebenfalls in Dortmund, war Aytekin auch als Schiedsrichter im Einsatz. Vor gut einem Jahr (8. Oktober 2022) hatte Bayern bis zur 74. Minute mit 2:0 geführt, ehe Youssoufa Moukoko der Anschlusstreffer gelang. Anthony Modeste sorgte dann in der Nachspielzeit für ein hochemotionales Finish und dafür, dass der BVB die Niederlage doch noch verhindern konnte.

Getty

Für seine Spielleitung erhielt Aytekin seinerzeit vorwiegend positive Kritiken. Im Vorfeld der Partie hatte es jedoch Kontroversen gegeben, da Aytekin für den Bayerischen Fußballverband pfeift. Aufgrund der DFB-Statuten durfte er deshalb zuvor lange kein Spiel der Bayern leiten.

Während der Corona-Pandemie wurden die Statuten aber gelockert, da unnötig lange Reisen der Unparteiischen vermieden werden sollten. So durfte Aytekin dann doch Bayern-Spiele pfeifen und wurde erstmals auch für den Klassiker zwischen FCB und BVB eingeteilt.

Befürchtungen von Dortmunder Fans, er könne Bayern bevorteilen, nahm Aytekin dabei den Wind aus den Segeln: "Ich bin ja kein Bayer – ich bin Franke! Das ist ein Unterschied", sagte er der Bild.

Schiedsrichter bei BVB vs. Bayern heute: Wer sind die Assistenten von Deniz Aytekin?