"Lernt man in der D-Jugend!" Harte Kritik an Joshua Kimmich nach roter Karte

Joshua Kimmich sah gegen den SV Darmstadt früh die rote Karte. Dafür gab es nun von Lothar Matthäus harte Kritik.

WAS IST PASSIERT? Lothar Matthäus hat Joshua Kimmich nach dessen Roter Karte gegen Darmstadt 98 hart kritisiert.

WAS WURDE GESAGT? "Er muss vorher den Ball spielen. Er will dribbeln als Sechser, als Defensivspieler", analysierte Matthäus am Samstag als Sky-Experte. "Das lernen wir in der D-Jugend, in meiner D-Jugend zumindest, dass man in der Defensive nicht dribbelt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kimmich hatte den Ball vor dem eigenen Strafraum an Marvin Mehlem verloren und diesen gefoult, Schiedsrichter Martin Petersen entschied auf Notbremse und Rot.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Nächstes Spiel DFB-Pokal FCS FCB Spielvorschau

Getty

WAS WURDE NOCH GESAGT? "Sehr blöde Rote Karte", sagte Kimmich in der Mixed Zone nach dem Spiel: "Im ersten Moment zupfe ich ihn kurz, er läuft weiter. Als er dann fällt, ist glaube ich keine Berührung da. Natürlich Eigenverschulden, aber ich glaube nicht, dass ich für sein Fallen verantwortlich bin", analysierte er. Er habe nach dem Ballverlust den Gedanken gehabt: "Ich darf ihn nicht foulen, sonst ist es Rot. Ich hab ihn dann hier kurz [gezupft] und dann versucht wegzubleiben, so gut es ging."