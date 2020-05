VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Top-Spiel in der 2. Bundesliga: Der VfB Stuttgart duelliert sich mit dem HSV. Hier gibt's die komplette Partie für Euch im LIVE-TICKER.

Am 28. Spieltag kommt es in der 2. zum Spitzenspiel. Der empfängt den HSV. Anpfiff der Partie in der Mercedes Benz-Arena ist heute um 20.30 Uhr.

VfB Stuttgart - Anpfiff: 20.30 Uhr Tore: - Aufstellung VfB Kobel - Stenzel, Kaminski, Badstuber, Mola - Endo, Wamangituka - Gonzalez, Mangala, Förster - Al Ghaddioui Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Vagnoman, Letschert, Van Drogelen, Leibold - Dudziak, Fein, Hunt - Harnik, Pohjanpalo, Jatta Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der zur Begegnung des 28. Spieltages zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Stuttgart:

Kobel - Stenzel, Kaminski, Badstuber, Mola - Endo, Wamangituka - Gonzalez, Mangala, Förster - Al Ghaddioui

Die VfB-Startelf hat gegenüber dem 2-3 in Kiel 3 Änderungen erfahren: Orel Mangala, Silas Wamangituka und Hamadi Al Ghaddioui starten anstelle von Mario Gomez (Bank), Daniel Didavi (Gelb-Rot Sperre) und Atakan Karazor (Gelbsperre).

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nahm seit Amtsantritt in 8 von 11 Pflichtspielen 3 oder mehr Startelfänderungen vor - heute aufgrund der Sperren fast gezwungenermaßen.

Der HSV setzt auf folgende Aufstellung:

Heuer Fernandes - Vagnoman, Letschert, Van Drogelen, Leibold - Dudziak, Fein, Hunt - Harnik, Pohjanpalo, Jatta

Beim HSV ist es nur eine Änderung gegenüber dem 0-0 gegen Bielefeld: Es fehlt Sonny Kittel, der am Wochenende Vater geworden ist, ersetzt wird er durch Bakery Jatta.

Daniel Heuer Fernandes und Tim Leibold sind die einzigen der 22 Startelfspieler, die in der laufenden Spielzeit noch keine Einsatzminute verpasst haben. Beim VfB ist Pascal Stenzel der einzige, der in jedem Ligaspiel 2019/20 zum Einsatz kam.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der VfB Stuttgart trifft zum 112. Mal in einem Pflichtspiel auf den Hamburger SV (43 Siege, 23 Remis, 45 Niederlagen) – seit Bundesliga-Gründung trafen die Schwaben nur auf den FC Bayern noch öfter (118-mal).

Der VfB Stuttgart wartet seit 4 Spielen auf einen Sieg. Erst einmal mussten die Schwaben in der 2. Liga länger auf einen Sieg warten (5 Spiele ohne Sieg in der Saison 2016/17).

Der Hamburger SV gewann nur 1 der letzten 12 Auswärtsspiele, beim 3-1 in Bochum am 20. Spieltag. Jedoch verlor der HSV auch nur 3 dieser 12 Spiele in der Fremde (8 Remis).

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - "Da geht es um alles"

Der VfB Stuttgart steht im Topspiel der 2. Liga gegen den Hamburger SV massiv unter Druck. Noch genießt Trainer Pellegrino Matarazzo das volle Vertrauen.

Wie ernst die Lage beim VfB Stuttgart ist, zeigte sich am Montag. Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Sportdirektor Sven Mislintat sahen sich nach dem völlig verkorksten Neustart bereits gezwungen, ihrem Trainer Pellegrino Matarazzo eine Jobgarantie auszusprechen.

Dennoch: Der Druck bei den ambitionierten Schwaben bleibt vor dem Zweitliga-Topspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV hoch. Eine weitere Pleite würde nicht nur die Mission Wiederaufstieg beim VfB massiv gefährden - noch mehr Unruhe wäre garantiert.

Die Verantwortlichen bauen aber schon einmal vor. "Wir sind uns intern einig, dass Rino in jedem Fall nächste Saison unser Trainer ist", betonte Mislintat: "Die Trainerfrage können wir uns echt sparen, auch wenn wir gegen den HSV und bei verlieren - tausendprozentig." Der Verein sei "vom Trainer überzeugt", ergänzte Hitzlsperger.

Vielmehr nahm er nach zwei Auswärtspleiten die Profis um Führungsspieler Mario Gomez in die Pflicht: "Wir können nicht nur denken, dass wir ein guter Klub sind, wir müssen liefern." Gegen den großen Rivalen aus Hamburg wäre ein guter Zeitpunkt.

Noch beträgt der Rückstand auf den Zweitplatzierten HSV nur einen mageren Zähler, weil auch Hamburg trotz ansprechender Leistungen nicht über zwei Unentschieden nach der Coronapause hinausgekommen ist. Doch anders als der VfB wähnen sich die Hanseaten halbwegs im Soll. "Wir sind noch nicht am Ziel, aber der Kurs stimmt", sagte Trainer Dieter Hecking entspannt. Seine Vorgabe für das Duell der beiden Traditionsklubs: "Wir wollen als Zweiter die Heimreise antreten."

Das wollen und müssen die angeschlagenen Stuttgarter, die auf den gesperrten Spielmacher Daniel Didavi verzichten müssen, nach vier sieglosen Spielen mit aller Macht verhindern. "Da geht es um alles", sagte Matarazzo bestimmt. "Wir haben einiges gutzumachen", fügte Verteidiger Pascal Stenzel an.

Das sieht auch Hitzlsperger so. Ihn ärgerte vor allem beim 1:2 in Wehen die Einstellung. Da habe er sich "die Frage gestellt, ob die Spieler wissen, was es heißt, zu kämpfen für den Aufstieg", sagte der Sportvorstand dem SWR. Beim 2:3 in Kiel erkannte er immerhin Verbesserungen: "Wir wollen aufsteigen, und jeder hat den Ernst erkannt. Aber wir haben noch nicht die richtigen Mittel gewählt."

Dafür ist Matarazzo als Nachfolger von Tim Walter zuständig. Der 42-Jährige ist beim VfB seit dem Meistertitel 2007 bereits der 20. Trainer, mit klarem Auftrag. Der Etat von 40 Millionen Euro - der acht Punkte vor dem VfB platzierte Spitzenreiter Arminia Bielefeld hat im Vergleich bescheidene elf Millionen zur Verfügung - "sollte sich im Tabellenplatz widerspiegeln", sagte Hitzlsperger schon zu Saisonbeginn. Umso mehr ist ein Sieg gegen den HSV Pflicht.

Quelle: SID

