VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - die Übertragung der 2. Bundesliga

Am Donnerstag treffen der VfB Stuttgart und der Hamburger SV in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart aufeinander. Goal erklärt alles zur Übertragung.

Spitzenspiel in der 2. : Zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV geht es um den Aufstieg in die Bundesliga.

Zwei Mannschaften mit Anspruch auf das Oberhaus werden am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart aufeinandertreffen, wenn der den empfängt. Der HSV galt lange als Dino der Bundesliga, nach 55 Jahren in Deutschlands höchster Fußballliga war dann aber nach der Saison 17/18 Schluss.

Auch der VfB Stuttgart ist ein Verein mit viel Erstligaerfahrung, aber auch hier folgte der Abstieg ein Jahr später. In den Relegationsspielen unterlagen die Schwaben dem FC . Stuttgart kam in beiden Spielen nicht über ein Unentschieden hinaus und stieg letztendlich wegen der Auswärtstorregel ab.

Mehr Teams

Jetzt, nach der Corona-Pause, könnte es sowohl für den VfB als auch den HSV besser laufen. Der VfB verlor seine Spiele gegen SV Wehen und Holstein Kiel. Der HSV erkämpfte sich wenigstens noch zwei Unentschieden gegen Greuther Fürth und den Tabellenersten Bielefeld. Nach diesen Ergebnissen steht der HSV auf Rang 2 mit 46 Punkten. Dicht dahinter auf Rang drei steht der VfB mit 45 Punkten. Beide Teams müssen jedoch nach hinten schauen, denn Heidenheim lauert auf Platz vier mit 45 Punkten.

Fans dürfen sich auf ein außerordentlich spannendes Spiel freuen. Eines der beiden Teams wird anschließend näher am Aufstieg dran sein. Goal erklärt Euch alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live sehen: Das Spiel in der Übersicht

Duell VfB Stuttgart - Hamburger SV Wettbewerb , 28. Spieltag Datum 28. Mai 2020 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live im TV sehen - so geht's

Das Spiel heute zwischen Stuttgart und Hamburg läuft im TV, allerdings nur über Pay-TV. Anders als noch an den vorangegangenen Spieltagen wird die Partie nicht im Free-TV zu sehen sein. Für die 2. Bundesliga liegen alle Übertragungsrechte bei Sky.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live im TV sehen: Sky macht's möglich

Wer die Begegnung live und über die vollen 90 Minuten sehen möchte, muss Kunde bei Sky sein. Im TV-Programm des Senders läuft das Spiel heute auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Das Spiel beginnt hier um 20.30 Uhr und wird von einem Vorbericht, der bereits um 20.00 Uhr beginnt, eingeleitet.

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Spielbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Vorbericht : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Kommentator: Toni Tomic

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live sehen: Das Spiel in der Konferenz sehen

Das Spiel zwischen dem VfB und HSV läuft nicht in der Konferenz. Das liegt daran, dass am Donnerstag keine weiteren Zweitligaspiele stattfinden. Somit seid Ihr auf die Einzelübertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) angewiesen, wenn Ihr das Spiel live im TV sehen möchtet.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Sky bietet neben der Übertragung im TV auch noch einen LIVE-STREAM an. Dabei habt Ihr mit Sky Go und dem Sky Ticket zwei Optionen das Spiel zu sehen. In den folgenden Abschnitten bekommt Ihr nicht nur Infos zu Sky Go und Sky Ticket, sondern auch zu Onefootball, die das Spiel ebenfalls im LIVE-STREAM zeigen.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM sehen: So geht's mit Sky Go

Die erste Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, bietet Sky mit Sky Go. Der Streamingdienst richtet sich vor allem an Bestandskunden, denn das Angebot ist für sie kostenlos. Habt Ihr bereits ein Abonnement bei Sky, müsst Ihr nur noch die Sky Go App auf Eurem Smartphone, Tablet oder PC/Mac installieren und schon könnt ihr das Spiel zwischen Stuttgart und Hamburg live und sogar von unterwegs sehen.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live: Das Spiel im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Solltet Ihr noch kein TV-Abonnement haben, aber trotzdem das Spiel sehen wollen, dann bietet Sky noch das Sky Ticket für Euch an. Damit seid Ihr flexibel und ungebunden, da das Ticket monatlich gekündigt werden kann. Für 39,99 Euro bietet Sky zurzeit das End of Season Ticket an, mit dem Ihr die ganze restliche Saison im LIVE-STREAM sehen könnt.

Genauso wie bei Sky Go und im TV fängt auch hier die Übertragung um 20.00 Uhr mit dem Vorbericht an.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV): Der LIVE-STREAM in der Onefootball App

Solltet Ihr gänzlich unabhängig von Sky bleiben wollen, dann könnte die Onefootball App das Richtige für Euch sein.

Damit seht Ihr den LIVE-STREAM von Sky, zahlt jedoch pro Spiel. Somit könnt Ihr ganz gezielt nur die Spiele zahlen, die Euch interessieren. Hier geht es zum Angebot von Onefootball.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live sehen: Alle Highlights auf DAZN

Solltet Ihr keine Zeit haben, das Spiel live zu sehen, dann schaut Euch die Highlights auf DAZN an. Nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, könnt Ihr die Highlights auf DAZN sehen.

Solltet Ihr noch kein DAZN-Abonnement haben, welches nötig ist, um die Highlights zu sehen, dann legen wir Euch den Gratismonat ans Herz. Dadurch steht Euch das gesamte Programm auf DAZN zur Verfügung. Dazu gehören die , La Liga, , Sport aus den USA und tausende weitere Live-Events. Infos zur Anmeldung hat Goal hier für Euch.

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-TICKER - so geht's

Keine Zeit, das Spiel zu sehen, aber Ihr möchtet trotzdem auf dem aktuellen Stand sein? Dann ist der Goal LIVE-TICKER zur Partie VfB vs. HSV das Richtige für Euch.

Auch als Zusatz zur Übertragung auf dem TV, eignet sich der LIVE-TICKER mit Analysen und Statistiken hervorragend.

Über starke Außenverteidiger und Punkteschnitte: Wir blicken im Faktencheck auf das morgige Top-Duell #VfBHSV 👉 https://t.co/DDQMR0mKDd 📲



Und danach könnt ihr in unserer HSV-App im #KöPi-Ankerbereich euren Tipp für die Partie abgeben und starke Preise gewinnen 🎁#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) May 27, 2020

VfB Stuttgart vs. HSV (Hamburger SV) live sehen: Die Aufstellungen der beiden Teams

Nicht verpassen: Kurz vor Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellung zum Spitzenspiel.