Um wieviel Uhr beginnt der Super Bowl 2020 heute?

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt in Miami der Super Bowl 54. Hier erfahrt Ihr, wann das Endspiel zwischen den 49ers und den Chiefs beginnt.

Super Bowl, das heißt Jahr für Jahr wieder: Das größte Einzelsportevent des Jahres steht an. Auch 2020 wird das Endspiel der NFL wieder Millionen von Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann ziehen. Doch um den Super Bowl 2020 verfolgen zu können, muss man erstmal wissen, wann er beginnt.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum Beginn des Super Bowl heute und erfahrt, wo Ihr das Duell zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs live im TV und LIVE-STREAM anschauen könnt, und wann die Übertragung dazu beginnt. Noch mehr Informationen zur Ausstrahlung des Super Bowl LIV bekommt Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Alles zum Stadion in Miami, dem Austragungsort des Super Bowl, gibt es in einem extra Artikel.

Um wieviel Uhr beginnt der Super Bowl heute?

In der Nacht von Sonntag auf Montag (2. auf 3. Februar 2020) ist es soweit: Der Super Bowl 2020 steht an. Kick Off der Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs ist zu deutscher Zeit um 0.30 Uhr.

Der Super Bowl wird jährlich in einem anderen Stadion ausgetragen. Dieses Jahr ist Miami an der Reihe, genauer gesagt das Hard Rock Stadium. Wenn der Kick Off erfolgt ist es im Sonnenstaat Florida an der US-amerikanischen Ostküste 18.30 Uhr Ortszeit.

Die Daten zum Super Bowl 2020 im Überblick:

DATUM: 3. Februar 2020

3. Februar 2020 UHRZEIT: 0.30 Uhr

0.30 Uhr ORT: Hard Rock Stadium, Miami (Florida / USA)

Hard Rock Stadium, Miami (Florida / USA) LIVE-STREAM: DAZN (hier geht's direkt zum kostenlosen Probemonat)

Zu welcher Uhrzeit beginnt die Übertragung des Super Bowl 2020 heute im LIVE-STREAM?

Jetzt habt Ihr erfahren, dass der Super Bowl 2020 in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr beginnt. Doch die Übertragung des NFL-Endspiels beginnt natürlich schon früher mit der Vorberichterstattung.

DAZN, der Streamingdienst, der den Super Bowl LIV heute im LIVE-STREAM zeigt, startet die Übertragung bereits um 23.40 Uhr, also rund 50 Minuten bevor der Kick Off erfolgen wird. In dieser Zeit bringen euch Moderator Martin Pfanner zusammen mit den beiden ehemaligen NFL-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, auf Stand. So werdet Ihr ausführlich über die Situation vor dem Super Bowl informiert und erfahrt, auf welche Faktoren es im Duell zwischen den 49ers und den Chiefs ankommen wird.

Neben dem Super Bowl zeigt DAZN jede Saison zahlreiche weitere Spiele der NFL, darunter alle Playoff-Partien. Dazu kommt eine große Auswahl an College-Football-Spielen. Auch die anderen großen US-Sportligen NBA, NHL und MLB hat DAZN im Programm.

Die Auswahl an anderen Sportarten ist ebenfalls groß. Egal ob Darts, Tennis, Boxen oder MMA - die besten Events siehst du bei DAZN. Im Fußball zeigt das Netlfix des Sports etwa die , Primera Division, und die .

Pro Monat kostet DAZN 11,99 Euro, im günstigeren Jahrespaket zahlt ihr 119,99 Euro - das entspricht rund 10 Euro im Monat. Am Anfang könnt ihr DAZN aber erstmal kostenlos für einen Monat testen. Mehr Informationen zum Probemonat bekommt Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.