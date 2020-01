Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung des Endspiels der NFL

Der Super Bowl 2020 steht auf dem Programm. Goal verrät, wer das Endspiel der NFL aus Miami live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Die magische Nacht ist nicht mehr fern, der Super Bowl LIV steht auf dem Plan. In diesem Jahr treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Kick Off des Duells ist in der Nacht von Sonntag (2. Februar) auf Montag (3. Februar) um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Nach einer starken Saison stehen die Chiefs verdientermaßen im Endspiel um den Super Bowl in Miami. Die NFL-Stars aus dem Mittleren Westen siegten in 16 Begegnungen zwölfmal, nur viermal musste man mit einer Niederlage Vorlieb nehmen. Man sicherte sich den Titel in der AFC, ehe man dann mit einem 35:24-Erfolg über die Tennessee Titans den Einzug in den Super Bowl perfekt machte.

13 Siege und nur drei Niederlagen stehen bei den 49ers auf dem Tableau, auch sie kamen mit zwei Erfolgen in der Postseason in den Super Bowl. Nach einer Horrorsaison 2018 kam San Francisco gestärkt zurück und darf nun in der Nacht von Sonntag auf Montag um den Titel kämpfen. Im Finale um die NFC- siegte man mit 37:20 gegen die Green Bay Packers.

Super Bowl LIV live im TV und LIVE-STREAM: Goal verrät, wer das ganze Match zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs live zeigt / überträgt. Außerdem erhaltet Ihr alle möglichen Infos rund um die Partie.

Super Bowl 2020, San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs: Das NFL-Endspiel im Überblick

Duell San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs Datum, Uhrzeit 3. Februar 2020, 0.30 Uhr Stadion Hard Rock Stadium, Miami Zuschauerkapazität 65.326 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 im LIVE-STREAM?

Der Super Bowl begeistert in die Massen, zahlreiche Fans wollen unbedingt wissen, wo 49ers vs. Kansas am Sonntag live im Stream gezeigt / übertragen wird. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Event in voller Länge seht.

DAZN zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 im LIVE-STREAM

Die erste und wahrscheinlich beste Option, wie Ihr den Super Bowl 2020 live im Stream anschauen könnt, ist der Ismaninger Streamingdienst DAZN. Der Sender zeigt / überträgt zum vierten Mal in Folge einen Super Bowl, bereits in den vergangenen Jahren konntet Ihr die ganze Begegnung im Endspiel um die Vince Lombardi Trophy dort anschauen.

Übrigens: Kleiner Wink für die kommende Saison, in der DAZN die NFL erneut live übertragen wird. Hier erhaltet Ihr die Infos zur Vorsaison.

Die Übertragung zum Super Bowl bei DAZN beginnt um 23.40 Uhr, also rund 50 Minuten vor dem Kick Off, welcher um 0.30 Uhr erfolgen wird. Martin Pfanner wird die Begegnung kommentieren, Markus Kuhn (Ex-NFL-Profi) und Sebastian Vollmer (Ex-NFL-Profi) stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite.

DAZN zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 im LIVE-STREAM (englischer Originalkommentar)

Doch der Super Bowl ist nicht nur in deutscher Sprache zu sehen, sondern auch der englische Originalkommentar kann bei DAZN im LIVE-STREAM gesehen werden. Der Streamingdienst zeigt die Partie nämlich nicht nur mit dem eigenen Team, sondern bringt auch das US-amerikanische Original auf Euren Fernseher, Smartphone, Tablet oder PC/Laptop.

Dafür nutzt DAZN das Original-Signal des US-amerikanischen Fernsehsenders CBS. Die Übertragung bei DAZN beginnt - wie bei der deutschen Übertragung auch - ab 23.40 Uhr. Hier geht's direkt zum DAZN-LIVE-STREAM mit englischen Kommentar inklusive kostenlosem Probemonat .

Ran.de zeigt / überträgt den Super Bowl live im Stream

Neben DAZN ist auf Ran live mit dabei, wenn der Super Bowl am Sonntagabend auf dem Programm steht. Die Vorberichte des Senders beginnen bereits um 22.40 Uhr, um 22.45 Uhr geht der LIVE-STREAM aus Miami online.

Hier geht es direkt auf die Seite von ran.de, wo Ihr alle Infos rund um die Übertragung erhaltet.

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 live im TV?

Wir wissen nun, dass die ganze Begegnung zwischen den 49ers und den Chiefs - der Super Bowl 2020 - live im Stream gezeigt / übertragen wird. Doch kommt der Super Bowl auch live im Fernsehen?

DAZN zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 via Smart-TV

Ja, es gibt verschiedene Optionen, wie der Super Bowl live im TV gezeigt / übertragen wird. DAZN bietet eine davon - der Sender hat das ganze Match live im TV im Angebot.

Das geht, weil Kansas vs. San Francisco live im Stream gezeigt wird und Ihr das Programm von DAZN auch problemlos auf dem TV-Bildschirm sehen könnt. Das Einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euren Smart-TV mit der DAZN-App zu verbinden. Auch hier gilt: Via Gratismonat seht Ihr den ganzen Super Bowl umsonst.

Pro Sieben Maxx zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 live im TV

DAZN ist nichts für Euch? Dann habt Ihr mit ProSieben Maxx in jedem Fall eine Alternative, denn der Sender zeigt den Super Bowl 2020 live im TV. Auch ganz generell ist der Kanal eines der Zugpferde für die NFL live im TV und LIVE-STREAM.

ProSieben MAXX übertragt pro Saison wie gewohnt zwei Begegnungen pro Spieltag live. Der Super Bowl (San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs) kommt am Sonntagabend ab 22.45 Uhr live.

Super Bowl 2020 live: Alle Infos zum Streamingdienst DAZN

DAZN ist ein Streamingportal, welches seit 2016 Live-Übertragungen im Sport zeigt. Die Streams können von verschiedensten Geräten aus aufgerufen werden, gleichzeitig Fußball live genießen ist also kein Problem. Zudem bietet der Sender die Option, Streams live im Stream, im Re-Live und mit Highlights zu sehen.

DAZN bietet auch Football-Begeisterten ein riesiges Angebot: Der Sender überträgt Spiele der regulären Saison, die Playoffs und natürlich auch den Super Bowl im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt den Super Bowl 2020 und noch mehr Live-Sport

Fußball ( , Primera Division, , , , , usw.)

( , Primera Division, , , , , usw.) NBA

NHL

Handball

Darts

Motorsport

Boxen

Tennis (z.B. Australian Open)

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist auf dem nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Ihr wollt Euch die dazugehörigen Apps gleich herunterladen? Dann hier entlang, zum App-Store von Apple.

Übrigens: DAZN offeriert jedem Neukunden einen Gratismonat. Dieser ist komplett kostenlos, zumindest 30 Tage lang. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten, wenn dann der zweite Monat anfängt. Dieser kostet dann 11,99 Euro, ebenso wie jeder weitere. Ihr könnt alternativ auch ein Jahresabo buchen, dieses ist für 119,99 Euro erhältlich.

Wir haben in den letzten Jahren viel in unserer Produkt & das Angebot investiert und müssen deshalb unseren Preis auf 11,99€ / Monat anpassen. Mit unserem Jahresabo könnt ihr DAZN weiterhin für 10€ / Monat genießen (119,99€ / Jahr). Alle Infos: https://t.co/v2REMrQTcn pic.twitter.com/WX6Ph3LPGK — DAZN DE (@DAZN_DE) July 18, 2019

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung auf einen Blick

Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers live im Super Bowl 2020 - Goal fasst für Euch zusammen, welche Sender das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigen.