UFC 249: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje - wann findet der Kampf statt? Alle Infos zu Uhrzeit, Datum, Termin und Co.

Nachdem Khabib Nurmagomedov bei UFC 249 nicht antritt, ist nun mit Justin Gaethje ein Ersatz gefunden. Hier gibt es alle Informationen zum Kampf.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: UFC 249 wird trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Ursprünglich stand der Fight um den Weltmeistertitel im Leichtgewicht zwischen Titelträger Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson im Zentrum des Events. Doch mittlerweile steht fest, dass der Russe aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Reisebeschränkungen nicht teilnehmen kann (mehr dazu findet Ihr weiter unten im Artikel).

Als Ersatz präsentierte die UFC mittlerweile Justin Gaethje. Tony Ferguson und der 31-järhige US-Amerikaner sollen einen Interims-Champion im Leichtgewicht ermitteln.

Goal präsentiert Euch alle Details zum UFC-Fight zwischen Ferguson und Gaethje. Hier findet Ihr alle Informationen zu den neuesten Entwicklungen, ob, wann und wo der Kampf stattfindet.

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Alle Daten zu UFC 249 im Überblick

KAMPF Tony Ferguson - Justin Gaethje DATUM 10. Mai 2020 ZEIT 4 Uhr ORT VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Findet der Kampf statt - und was ist mit Khabib Nurmagomedov?

Nachdem die UFC Mitte März noch einige Kämpfe ohne Publikum ausgetragen hat, wurden anschließend drei UFC-Veranstaltungen abgesagt. Das nächste ganz große Event, das die UFC veranstalten will, ist nun UFC249. Bereits seit langem wurde über die Austragung dieses Events spekuliert. Ursprünglich sollten Weltmeister im Leichtgewicht, Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson um den Gürtel kämpfen.

UFC-Präsident Dana White kündigte gegenüber ESPN unlängst an: "Dieser Kampf wird stattfinden. Er wird wahrscheinlich nicht in den USA ausgetragen, aber der Fight wird stattfinden."

UFC 249: Khabib kann nicht antreten, Tony Ferguson wütend

White erntete für die Austragung der vergangenen Fight-Night viel Kritik, nachdem so gut wie alle anderen Sportevents aufgrund des Coronavirus abgesagt wurden. "Natürlich haben wir einigen Gegenwind von den Medien bekommen", so White und fügte an: "wir machen aber weiter. Drei Kämpfe wurden abgesagt, werden jedoch nachgeholt und Khabib gegen Ferguson wird am ursprünglichen Termin stattfinden."

Mittlerweile hat sich die Situation aber verändert. Khabib, der nach Ausbruch der Corona-Pandemie in seine Heimat gereist war, kann mittlerweile aufgrund der weltweit herrschenden Reisebeschränkungen nicht mehr in die USA einreisen, was vor allem Tony Ferguson öffentlich auf die Palme gebracht hat. Es ist bereits das fünfte Mal, dass ein Kampf zwischen den beiden MMA-Größen nicht stattfinden kann.

Die UFC und Ihr Boss, Dana White, haben sich in den ersten April-Tagen um einen Ersatz bemüht und sind mit Justin Gaethje fündig geworden.

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Wann findet der Kampf statt?

Ursprünglich war geplant, dass sich Khabib und Ferguson am 18. April im Barclays Center in Brooklyn im Octagon gegenüberstehen. Während der Austragungsort in einen noch nicht bekannten geändert wurde und Khabib durch Justin Gaethje ersetzt wurde, blieb der Termin vorerst bestehen, musste aber schließlich doch aufgrund der Corona Pandemie verschoben werden.

Nun ist ein neuer Termin gefunden: Hierzulande wird der Kampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag (9. auf 10. Mai 2020) stattfinden. Beginn ist hierzulande gegen circa 4 Uhr.

Starttermine für UFC-Kämpfe sind generell schwer ganz genau vorherzusagen, nachdem es darauf ankommt, über wie viele Runden die Vorkämpfe gehen.

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Wo findet der Kampf statt?

Wie bereits erwähnt, hätte der Schauplatz von UFC 249 hätte der Big Apple werden sollen, das Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn war dafür auserkoren worden. Hier wird der Kampf nun jedoch nicht stattfinden.

Auch in den USA hat die Coronavirus-Pandemie das Land fest eingenommen. Präsident Donald Trump forderte deshalb, dass sich nicht mehr als zehn Personen in einem Raum aufhalten dürfen. Eine Forderung, die für Dana White nicht umzusetzen ist: "Das ist unmöglich, das schaffen wir nicht."

Am 24. März 2020 bestätigte UFC-Boss Dana White, dass der Kampf auf jeden Fall stattfinden wird, er aber noch nicht verraten könne, wo. "Ich weiß, wo es stattfinden wird. Aber ich kann es euch jetzt noch nicht sagen. Ich weiß einige Dinge. Es wird keine Fans an dem Ort geben. Es wird ein geschlossenes Event", sagte White in einem LIVE-Video auf Instagram.

Wie aus der Aussage von White zu entnehmen, wird der Kampf zwischen Ferguson und Gaethje also ohne Zuschauer stattfinden.

Als Austragungsort soll künftig für internationale Kämpfe eine private Insel dienen, wie UFC-Präsident Dana White gegenüber dem US-Portal TMZ bestätigte und verriet, dass er alle Kämpfer "einfliegen" lassen will. Wo diese Insel liegt, verriet White nicht.

Ferguson gegen Gaethje ist aber ein Kampf mit ausschließlich US-amerikanischer Beteiligung. Dieser soll an einem an einem streng geheimen Ort in den USA stattfinden. White betonte, dass alle Kämpfer und Mitglieder der UFC-Crew regelmäßig auf das Coronavirus getestet würden.

Mittlerweile ist bekannt, wo UFC 249 zwischen Tony Ferguson und Justin Gaethje stattfinden wird: Austragungsort ist die VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville.

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje: Wer überträgt den Kampf im LIVE-STREAM?

Egal wann und wo der Kampf stattfinden wird, in wird er zu sehen sein! Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Übertragungsrechte am Kampf gesichert und zeigt Ferguson gegen Gaethje im LIVE-STREAM.

Alle DAZN-Abonnenten können auf den Stream zugreifen. Ein Pay-per-View, wie es in vielen anderen Ländern üblich ist, gibt es bei DAZN nicht. Hier fallen keine Extrakosten an. Solltet Ihr noch kein Abo bei der Streaming-Plattform haben, könnt Ihr den Fight sogar kostenlos schauen!

DAZN bietet jedem neuen Abonnenten nämlich einen kostenlosen Probemonat an, bei dem Ihr auf das komplette Programm zugreifen könnt. Erst danach müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr kostenlos kündigen oder das Abo für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt.

Die Streams könnt Ihr auf allen mobilen Geräten abrufen, die DAZN-App steht gratis im App Store und Google Play Store zum Download bereit. Auch auf dem Smart-TV ist DAZN verfügbar. Mithilfe der Playstation, XBOX oder des Amazon Fire TV Sticks könnt Ihr DAZN sogar an herkömmlichen TV-Geräten schauen.

