Die beiden EM-Teilnehmer Ungarn und Türkei testen heute ihre Form gegeneinander. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie.

Knapp drei Monate vor der EM treffen Ungarn und die Türkei heute (Freitag, 22. März) in einem Testspiel aufeinander. Der Anstoß der Partie in der Puskás Aréna in Budapest ist für 20.45 Uhr angesetzt.

Beide Teams haben sich für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert, die Türkei trifft in Gruppe F auf Portugal, Tschechien und einen Playoff-Sieger. Ungarn wurde indes in die Gruppe um Gastgeber Deutschland gelost, weitere Gegner in der Vorrunde sind Schottland und die Schweiz.

Wer sich Ungarn vs. Türkei heute live anschauen will, kann das auch in Deutschland tun. DAZN überträgt das Testspiel nämlich im LIVE-STREAM - und jeder mit einem Abo bei dem Streamingdienst kann live dabei sein.

Türkei vs. Ungarn heute live im STREAM und TV: Wann fängt das Testspiel an?

Spiel Ungarn - Türkei Wettbewerb Testspiele Datum Freitag, 22. März 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Puskás Aréna (Budapest, Ungarn)

Wo läuft Türkei vs. Ungarn heute live? Das Testspiel im LIVE STREAM und TV sehen

Ungarn vs. Türkei heute im STREAM und TV live schauen: News und Aufstellungen

News zu Ungarn

Ungarn ist durchaus zuzutrauen, bei der EM im Sommer für Furore zu sorgen und den beiden Gruppenfavoriten Deutschland und Schweiz ein Bein zu stellen.

MTI/Kovács Tamás

Die Qualifikation ist Dominik Szoboszlai und Co. relativ souverän gelungen, vor Serbien und Montenegro wurde man Gruppenerster. In den letzten beiden Partien im November gab es ein 2:2 in Bulgarien und einen 3:1-Heimsieg gegen Montenegro.

Die Aufstellung von Ungarn

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier nachlesen, mit welcher Startelf Ungarn heute ins Spiel geht.

News zur Türkei

In der Türkei hofft man darauf, dass bei der EM in der Gruppenphase mindestens Platz zwei hinter Portugal möglich ist. Das würde bekanntlich sicher für den Einzug ins Achtelfinale reichen.

getty images

In der Qualifikation lief es gut, die Türken wurden in ihrer Staffel vor dem WM-Dritten aus Kroatien Tabellenerster. Zudem sorgte man im November mit einem 3:2-Sieg in einem Testspiel bei EM-Gastgeber Deutschland für Aufsehen.

Die Aufstellung der Türkei heute

Auf welche Aufstellung Trainer Vincenzo Montella heute setzt, könnt Ihr etwa eine Stunde vor Anpfiff hier nachlesen.

Türkei vs. Ungarn im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 14 Siege Türkei 4 Siege Ungarn 8 Unentschieden 2 Letztes Duell Ungarn - Türkei 2:0 (Nations League, 18. November 2020)

Wo läuft Türkei vs. Ungarn heute im TV und LIVE STREAM? Nützliche Links zum Testspiel