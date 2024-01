Transferduell mit Tottenham Hotspur und der SSC Neapel: FC Bayern München steigt wohl in Poker um Rumänien-Talent ein

Der FC Bayern München befindet sich weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München ist offenbar in den Poker um den Verteidiger Radu Dragusin vom FC Genua eingestiegen. Das berichtet die rumänische Zeitung Gazeta Sporturilor.<

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach wollen die Bayern keine Zeit in den Verhandlungen mit dem italienischen Erstligisten verlieren und einen Transfer im Winter forcieren. Die Ablöseforderung soll bei 30 Millionen Euro liegen. Die Bild bestätigt derweil, dass Dragusin in München zu den Kandidaten für die Innenverteidigung gilt.

Neben dem deutschen Rekordmeister sind dem Bericht zufolge auch Tottenham Hotspur und die SSC Neapel an dem 21-jährigen Rumänen interessiert.

Zuletzt war der FC Bayern auch mit Eric Dier von den Spurs und Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain intensiv in Verbindung gebracht worden, um die Baustelle in der Abwehr zu schließen.

WAS WURDE GESAGT? Dragusins Berater Florin Manea wollte die Gerüchte auf Nachfrage von Gazeta Sporturilor vorerst nicht bestätigen. "Am Montag treffe ich mich mit den Verantwortlichen von Genua, um die Situation von Radu zu besprechen. Ich weiß nichts über diese Information", sagte er.