Tränen bei der Auswechslung! Paul Pogbas erster Startelfeinsatz nach 390 Tagen wird zum Drama

Paul Pogba stand nach mehr als einem Jahr wieder vom Anpfiff an auf dem Platz. Nach nur 23 Minuten musste er wieder runter.

WAS IST PASSIERT? Paul Pogbas erster Startelfeinsatz nach 390 Tagen endete für den Mittelfeldstar von Juventus mit einer erneuten Verletzung. Pogba musste nach 23 Minuten des Serie-A-Heimspiels gegen Udinese Calcio (2:0) unter Tränen ausgewechselt werden. Für ihn brachte Trainer Massimiliano Allegri Arkadiusz Milik in die Partie.

WAS IST DER HINTERGRUND? Pogba hatte sich bei einer Flanke eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Im Anschluss an die Szene blieb er sofort stehen und sackte dann zu Boden. Nach seiner Herausnahme wurde er zunächst noch kurz behandelt, ehe er in den Katakomben des Allianz Stadiums verschwand. Zu dem Zeitpunkt stand es noch 0:0.

WIE GEHT ES WEITER? Pogba sollte sich eigentlich Spielpraxis mit Blick auf das Halbfinalrückspiel in der Europa League gegen den FC Sevilla am Donnerstagabend holen. Nun ist es unwahrscheinlich, dass der Weltmeister von 2018 in jener Partie mitwirken kann.

Weitere Untersuchungen in den kommenden Stunden sollen Auflösung über die Schwere seiner neuerlichen Verletzung geben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

DAZN

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach seiner ablösefreien Rückkehr von Manchester United zu Juve im vergangenen Sommer litt Pogba unter fünf verschiedenen Verletzungen. Sie kosteten den 30-Jährige nicht nur die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar, sondern auch Einsätze in 47 Partien für die Bianconeri.