Rückkehr perfekt: Paul Pogba nach sechs Jahren wieder im Juve-Dress

Nach sechs Jahren kehrt Paul Pogba Manchester United und der Insel den Rücken und feiert sein Comeback bei Juventus Turin.

Der französische Weltmeister Paul Pogba kehrt nach sechs Jahren bei Manchester United wieder zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin zurück. Das gab der Renommierklub am Montag bekannt.

2016 war Pogba für 105 Millionen Euro von Juve zu Manchester United gewechselt, sein Vertrag dort war am 30. Juni ausgelaufen. Zuletzt hatten italienische Medien berichtet, dass Pogba in Turin einen Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt in Höhe von 7,5 Millionen Euro erhalten werde.

In Manchester war der WM-Champion hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben, mit den Red Devils gewann er nur 2017 die Europa League und den Ligapokal.