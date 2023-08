Der Transfer von Harry Kane nach München nimmt laut eines aktuellen Medienberichts Formen an.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern und Tottenham Hotspur haben sich auf einen Wechsel von Harry Kane zum deutschen Rekordmeister verständigt. Wie The Athletic am Donnerstagmittag berichtet, haben die Spurs ein Angebot des FCB, welches über 100 Millionen Euro liegt, akzeptiert. Wenig später bestätigten deutsche und englische Medien die Einigung.

Demnach liege es nun an Harry Kane, ob er einem Wechsel an die Säbener Straße zustimmt. Der 30-Jährige soll laut des Berichts sehr zufrieden mit seiner Situation unter dem neuen Tottenham-Coach Ange Postecoglou in Nordlondon sein und mittlerweile zu einem Verbleib tendiert haben. Es sei unklar, wie der Torjäger auf die Einigung reagiert.

Laut Sport1 aber werden bereits die Verträge vorbereitet und Kane könne sein Debüt im Dress des FCB beim Start der neuen Bundesligasaison gegen Werder Bremen am 18. August feiern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit Wochen verhandeln Bayern und die Spurs wegen eines möglichen Kane-Transfers. Der 30-Jährige gilt als Wunschkandidat des FCB für den Sturm. Allerdings entpuppte sich Tottenhams Klubchef Daniel Levy bis dato als zäher Verhandlungspartner. Mehrere Angebote soll er abgelehnt und auch eine Deadline der Münchener am vergangenen Wochenende verstreichen lassen haben.

Kanes Vertrag läuft im Sommer 2024 aus. Laut Medienberichten habe er seinem Klub bereits mitgeteilt, dass er diesen nicht verlängern möchte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit Ausnahme von vier Unterbrechungen durch Leihgeschäfte spielt Kane seit 2004 für die Spurs. Er ist mittlerweile Rekordtorschütze des Vereins und markierte in 435 Pflichtspielen 280 Treffer. Für Englands Nationalmannschaft, deren Kapitän er ist, war er in 84 Partien 58-mal erfolgreich.

WIE GEHT ES WEITER: Tottenham Hotspur startet am Sonntag mit dem Spiel beim FC Brentford in die Premier-League-Saison. Es heißt, bis dahin wolle Kane Klarheit über seine Zukunft haben.

Für die Bayern steht derweil am Samstag das Duell im Supercup mit Pokalsieger RB Leipzig auf dem Programm.