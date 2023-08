Harry Kane will angeblich bei Tottenham bleiben, wenn Transfer zum FC Bayern nicht in dieser Woche perfekt gemacht wird

In der Premier League geht es am Wochenende los - und bis dahin will Harry Kane angeblich wechseln, danach aber nicht mehr.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane hat seinem Klub Tottenham Hotspur angeblich mitgeteilt, dass er bei den Spurs bleiben wird, falls sein gewünschter Transfer zum FC Bayern München nicht vor dem Start der neuen Premier-League-Saison am kommenden Wochenende perfekt gemacht wird. Das berichtet der Telegraph. WAS IST DER HINTERGRUND? Tottenham beginnt die neue EPL-Saison am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Brentford. Am Montag hatte der FC Bayern München nach übereinstimmenden Medienberichten ein drittes Angebot für den englischen Nationalstürmer abgegeben, aber auch diese Offerte in Höhe von rund 100 Millionen Euro wurde von den Spurs abgelehnt. Mit Kane selbst sind sich die Münchner einig, doch die Verhandlungen mit den Tottenham-Verantwortlichen gestalten sich aktuell noch schwierig. WIE GEHT ES WEITER? Die Bayern dürften nun darüber nachdenken, ob sie doch noch ein weiteres Angebot für Kane abgeben, obwohl die Offerte am Montag eigentlich der finale Vorschlag von FCB-Seite sein sollte. Geht Kane tatsächlich mit Tottenham in die EPL-Saison, heißt das aber nicht, dass er nicht doch noch wechseln könnte: Das Transferfenster ist bis zum 1. September geöffnet. Der Vertrag des Stürmers läuft in London noch bis 2024, sodass Tottenham mit einem ablösefreien Abgang im kommenden Jahr rechnen muss.