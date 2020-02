Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig: Die Aufstellung zum Champions-League-Achtelfinale

Im Achtelfinale der kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen und . Das Hinspiel wird am Mittwoch, den 19. Februar, um 21 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium in London ausgetragen.

Im Vorfeld der Begegnung blicken wir auf die personelle Situation bei beiden Mannschaften. Sowohl Tottenham-Coach Jose Mourinho als auch Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann haben diverse Ausfälle zu beklagen und müssen ihre Startformationen entsprechend anpassen.

Hier erfahrt Ihr sämtliche Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung von Tottenham und Leipzig. Sobald die offiziellen Aufstellungen feststehen, werden sie ergänzt .

Sobald die Aufstellungen von Tottenham und RB Leipzig bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle - dies wird gegen 20 Uhr der Fall sein.

Tottenham-Coach Jose Mourinho hat derzeit vor allem in der Offensive mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen. Mittelstürmer Harry Kane hatte sich Anfang Januar einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen und wird mutmaßlich erst im April wieder ins Training einsteigen können.

Seit dem Ausfall von Kane wurden bislang wahlweise Lucas Moura oder Heung-Min Son im Sturmzentrum eingesetzt. Am gestrigen Dienstag folgte dann die nächste Hiobsbotschaft für die Spurs: Son hat sich während der Premier-League-Partie gegen Aston Villa am vergangenen Wochenende (3:2) den Arm gebrochen. Mourinho rechnet damit, dass der Südkoreaner für den Rest der Saison ausfallen wird.

Somit bleibt dem Spurs-Coach in der Sturmspitze kaum eine andere Wahl, als Lucas dort auflaufen zu lassen. Hinter dem Brasilianer werden vermutlich Giovani Lo Celso, Dele Alli und Nezugang Steven Bergwijn die offensive Dreierkette des 4-2-3-1-Systems bilden.

Die Doppel-Sechs wird derweil wohl von Eric Dier und Harry Winks gebildet - wie schon gegen Aston Villa. In der Defensive dürften Serge Aurier, Toby Alderweireld und Davinson Sanchez mit Sicherheit auflaufen, lediglich auf der Position des Linksverteidigers ist noch offen, ob sich Mourinho für Japhet Tanganga oder Ben Davies entscheidet.

Zwischen den Pfosten steht Hugo Lloris, der kürzlich nach einer schweren Ellbogenverletzung wieder ins Team zurückgekehrt war.

TEAM NEWS:



@JuanMFoyth (groin) – late stages of conditioning.



@HKane (hamstring) & @MoussaSissoko (knee) – continuing rehabilitation.



Heung-Min Son (arm) – undergoing surgery to his right arm this week after sustaining injury against Aston Villa. #THFC #COYS pic.twitter.com/F5m0mOQm5d