Tottenham Hotspur: Keeper Hugo Lloris nach Ellbogen-Verletzung wieder im Training

Der französische Nationaltorhüter Hugo Lloris ist fast dreieinhalb Monate nach seiner schweren Ellbogen-Verletzung wieder ins Training bei zurückgekehrt. Das teilten die Londoner am Freitag mit.

Allerdings soll Lloris laut Teammanager Jose Mourinho erst im Februar wieder Spiele bestreiten.

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv